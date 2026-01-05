Vánoční špička v telemedicíně: MEDDI app přijímala nového pacienta každých 39 sekund
Zatímco nemocniční pohotovosti během vánočních svátků hlásily až čtyřicetiprocentní nárůst dospělých pacientů, telemedicína sehrála klíčovou roli při zvládání zvýšeného náporu. Aplikace MEDDI app zaznamenala během svátků extrémní vytížení – ve špičce po desáté hodině dopolední přicházel nový pacient každých 39 sekund, přesto se čekací doba na lékaře podařila udržet pod jednu minutu.
Během svátečního období od 23. prosince do 1. ledna bylo jen v České republice prostřednictvím MEDDI app ošetřeno více než 5 100 pacientů. Ve všech zemích, kde MEDDI působí, využilo telemedicínu během Vánoc přes 11 tisíc lidí.
„Denní počet pacientů vzrostl oproti běžným dnům v průměru o 186 procent. Díky plánovanému posílení směn a robustní technologické infrastruktuře jsme ale tuto zátěž zvládli bez jakéhokoli omezení kvality péče,“ říká Jiří Pecina, předseda představenstva společnosti MEDDI hub.
Technologická platforma MEDDI je navržena pro rychlé škálování zdravotní péče i při náhlých výkyvech poptávky, typických například pro sváteční období nebo chřipkovou sezónu. Klíčovou roli hraje kombinace dostatečné kapacity lékařů, automatizovaných procesů a přímého propojení s lékárnami, které umožňuje poskytovat bezpečnou a efektivní péči na dálku.
Více než 40 procent pacientů ošetřených během svátků tvořily děti, zbytek připadal na dospělé. „Nejčastěji jsme řešili horečky a chřipkové příznaky, ale také alergické reakce nebo drobná poranění, například popáleniny,“ doplňuje Jiří Pecina.
Z celkového počtu případů bylo 88 procent vyřešeno plně na dálku, bez nutnosti další návštěvy zdravotnického zařízení. Data tak potvrzují, že telemedicína se stává nejen komfortním řešením pro pacienty, ale také efektivním nástrojem, který pomáhá zdravotnímu systému zvládat nápor ve špičkách a optimalizovat kapacity.
