Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Vánoční špička v telemedicíně: MEDDI app přijímala nového pacienta každých 39 sekund

Vánoční špička v telemedicíně: MEDDI app přijímala nového pacienta každých 39 sekund

telemedicína
iStock
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Zatímco nemocniční pohotovosti během vánočních svátků hlásily až čtyřicetiprocentní nárůst dospělých pacientů, telemedicína sehrála klíčovou roli při zvládání zvýšeného náporu. Aplikace MEDDI app zaznamenala během svátků extrémní vytížení – ve špičce po desáté hodině dopolední přicházel nový pacient každých 39 sekund, přesto se čekací doba na lékaře podařila udržet pod jednu minutu.

Během svátečního období od 23. prosince do 1. ledna bylo jen v České republice prostřednictvím MEDDI app ošetřeno více než 5 100 pacientů. Ve všech zemích, kde MEDDI působí, využilo telemedicínu během Vánoc přes 11 tisíc lidí.

„Denní počet pacientů vzrostl oproti běžným dnům v průměru o 186 procent. Díky plánovanému posílení směn a robustní technologické infrastruktuře jsme ale tuto zátěž zvládli bez jakéhokoli omezení kvality péče,“ říká Jiří Pecina, předseda představenstva společnosti MEDDI hub.

Technologická platforma MEDDI je navržena pro rychlé škálování zdravotní péče i při náhlých výkyvech poptávky, typických například pro sváteční období nebo chřipkovou sezónu. Klíčovou roli hraje kombinace dostatečné kapacity lékařů, automatizovaných procesů a přímého propojení s lékárnami, které umožňuje poskytovat bezpečnou a efektivní péči na dálku.

Maso s chřestem

Biohacking: Největší fígl longevity? Přestat jíst věci z továrny

Enjoy

Strava je jedním z hlavních signálů, kterým má organismus možnost vyhodnocovat své prostředí. Sděluje totiž informace o dostupnosti zdrojů, bezpečí prostředí, celkové stabilitě a dlouhodobé udržitelnosti. A z hlediska longevity se sčítá, jaký signál tělo dostává opakovaně, den za dnem, v průběhu let.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Více než 40 procent pacientů ošetřených během svátků tvořily děti, zbytek připadal na dospělé. „Nejčastěji jsme řešili horečky a chřipkové příznaky, ale také alergické reakce nebo drobná poranění, například popáleniny,“ doplňuje Jiří Pecina.

Z celkového počtu případů bylo 88 procent vyřešeno plně na dálku, bez nutnosti další návštěvy zdravotnického zařízení. Data tak potvrzují, že telemedicína se stává nejen komfortním řešením pro pacienty, ale také efektivním nástrojem, který pomáhá zdravotnímu systému zvládat nápor ve špičkách a optimalizovat kapacity.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Květinářství Rozkvetlo získalo ocenění Česko platí kartou za první pololetí 2025

Money

Newstream & Partner

Přečíst článek

Trump pohrozil „tvrdým zásahem“ dalšímu státu

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Spojené státy tvrdě zasáhnou, pokud Írán bude zabíjet demonstranty v ulicích, uvedl americký prezident Donald Trump na palubě letounu Air Force One. Vyjádřil se tak poté, co americké síly v sobotu unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura i s manželkou kvůli nespokojenosti Trumpa s autoritářským vedením země, připomněla agentura AFP. Íránských nepokojů podle AFP využívá také Izrael, který má na místě své tajné služby, jež sledují situaci a vybízejí demonstranty k větším protestům.

Demonstrace, které začaly 28. prosince v Teheránu, si již vyžádaly nejméně 12 obětí, včetně příslušníků bezpečnostních složek. Obchodníci a studenti vysokých škol vyšli do ulic kvůli nespokojenosti s poklesem hodnoty íránské měny. Protesty se již rozšířily do 23 ze 31 íránských provincií a zasáhly nejméně 40 měst.

Americký prezident Donald Trump

Karel Pučelík: Trump jedná na vlastí pěst. Kde se zastaví? V Nuuku?

Názory

Čekají nás napínavé dny. Až budoucnost ukáže, zda byl plán Donalda Trumpa na svržení venezuelského diktátora úspěšný. Pro tamější lid to nemusí znamenat svobodu a demokracii, stejně tak může na straně obětí skončit i mezinárodní právo.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Pouliční demonstrace již podle AFP nejsou pouze ekonomického rázu, ale začínají nabírat politického charakter. „Situaci velmi pozorně sledujeme. Pokud Írán začne zabíjet lidi, jako tomu bylo v minulosti, Spojené státy podle mě zasáhnou velmi tvrdě,“ uvedl Trump.

Šéf íránské nejvyšší soudní moci Gholámhoseín Mohséní Edžejí dnes uvedl, že soudy neučiní vůči vzbouřencům žádné ústupky. „Nařizuji generálnímu prokurátorovi a státním zástupcům po celé zemi, aby v rámci zákona postupovali důsledně proti výtržníkům a jejich podporovatelům a neprojevovali vůči nim žádnou shovívavost ani slitování,“ řekl Mohséní Edžejí. Dodal, že Írán rozlišuje mezi výtržníky a poklidnými protestujícími.

Napětí v Íránu využívá Izrael

Nepokojů v zemi využívá podle AFP také Izrael. Tamní premiér Benjamin Netanjahu v neděli vyjádřil solidaritu s bojem íránského lidu. Demonstranty podporuje izraelská tajná služba Mossad, která je minulý týden vyzvala k zesílení protestů a ujistila o své přítomnosti v ulicích Teheránu.

Trump pohrozil Íránu tvrdým zásahem, pokud tamní režim bude zabíjet demonstranty zdroj: ČTK

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí Izrael obvinil z podkopávání národní jednoty. „Prohlášení premiéra sionistického režimu a některých radikálních amerických představitelů nejsou ničím jiným než podněcováním k násilí,“ řekl mluvčí íránské diplomacie.

Zlato i stříbro dosáhly nových maxim

Zajetí Madura rozhýbalo trhy: cena zlata i dalších cenných kovů letí vzhůru

Trhy

Ceny zlata a dalších drahých kovů se výrazně zvyšují. Zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura Spojenými státy totiž zvýšilo geopolitické napětí a podpořilo poptávku investorů po bezpečných aktivech. Dnes ráno vykazovala cena zlata nárůst více než dvě procenta a pohybovala se v blízkosti 4425 dolarů (zhruba 91 500 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), plyne z údajů na internetových stránkách agentury Bloomberg.

ČTK

Přečíst článek

Íránská ekonomika se s ochromujícími mezinárodními sankcemi potýká již několik let. Obchodníci si mimo jiné stěžují na to, že oslabující měna jim komplikuje či znemožňuje dovoz zboží ze zahraničí.

Současné protesty v Íránu se jeví jako jedny z nejvýznamnějších za poslední tři roky. Podle AFP však mají zatím daleko do velkých demonstrací, které se v zemi konaly na přelomu let 2022 a 2023 po smrti mladé Íránky Mahsy Amíníové. Ta byla zatčena za porušení pravidel nošení hidžábu a následně patrně zabita v policejní cele.

Související

Babiš se postavil za Turka. Měl by dostat šanci, aby si napravil svou minulost, uvedl

Filip Turek
ČTK
ČTK
ČTK

Čestný prezident Motoristů Filip Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Na instagramu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Motoristé podle Turka nechtějí ustoupit z jeho nominace na vedení ministerstva životního prostředí, řekl novinářům před jednáním koaliční rady.

Babiš bude o nominaci hovořit ve středu s prezidentem Petrem Pavlem při novoročním obědě. Z pohledu premiéra by měl Turek dostat šanci a přesvědčit veřejnost. „A asi napravit ty věci, které on sice tvrdí, že neudělal, ale nepůsobí to úplně ideálně,“ podotkl předseda vlády.

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Leaders

První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Hrad v prosinci po jednání Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty, uvedl tehdy prezident po jednání s Turkem. Pokud by Babiš toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že Pavel by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok. Motoristé ale vylučují kompetenční žalobu na prezidenta.

Tomio Okamura a Andrej Babiš

Babiš se vyjádřil k novoročnímu projevu Okamury

Politika

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura svůj novoroční projev pojal jako projev předsedy hnutí SPD, mluvil hlavně ke svým voličům. Na instagramu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Opozice chce hlasovat o jeho odvolání z postu šéfa dolní parlamentní komory kvůli ostrým výrokům vůči Ukrajině či Evropské unii.

ČTK

Přečíst článek

Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.

Místopředseda ANO Karel Havlíček v neděli v České televizi řekl, že Babiš prezidentovi Turka do čela resortu životního prostředí navrhne.

Babišovu vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval Pavel v prosinci, Turka ale Babiš kvůli jeho zdravotním problémům do vlády nenavrhl. Vedením ministerstva životního prostředí je dočasně pověřený předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka. Turek dnes uvedl, že s Babišem o záležitosti jednal 23. prosince. „Pozici máme pořád stejnou, nic se na tom nezměnilo,“ řekl.

Související

Filip Turek

Turek se rozpovídal o tom, kdo by mohl obsadit jednotlivá ministerstva. On sám by mohl být ministrem zahraničí

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme