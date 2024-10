V Praze se uskuteční šestnáctý ročník konference POPAI DAY

Ve čtvrtek 28. listopadu 2024 odstartuje v kongresovém centru O2 universum v Praze 9 již šestnáctý ročník prestižního setkání profesionálů v retailu POPAI DAY, který se během celodenního nabitého programu bude věnovat zásadním retailovým trendům i perspektivám v tomto oboru.

Zároveň nabídne spoustou příležitostí pro networking, inspiraci a sdílení zkušeností. Vedle konferenčního programu zažijete také přehlídku exponátů našich třech oborových soutěží POPAI AWARDS, Hvězda 3D reklamy, POPAI STUDENT AWARDS a galavečer moderovaný vtipnou Simonou Babčákovou.

Zákaznická zkušenost a zážitky v retailu jako do detailu propracované téma v několika rovinách…to je klíčové téma letošního ročníku konference POPAI FÓRUM, která by Vám neměla uniknout. Zaměříme se na zážitky v rámci propojení digitálního a fyzického retailu, personalizovanou zákaznickou zkušenost jako klíčový trend, apkizaci, komunity zákazníků, fenomén influencerů, brand storytelling. Emoční pouto je základem silného vztahu, Zákazníci s emočním poutem přinášejí více peněz. To vše zazní v dynamickém a interaktivním programu, kde nebudou chybět vystoupení osobností, případové studie, diskusní panely, reportážní vstupy, networking i překvapení!

Mezi osobnostmi, které na konferenci přivítáme, bude také Ian Johnston, zahraniční expert, zakladatel a kreativní ředitel agentury Quinine z Velké Británie. Ian se ve své přednášce pod názvem Cultivating Trust, Faith, and Loyalty soustředí na to, jak značky mohou využít fyzický retail k budování trvalé důvěry a loajality, což jsou prvky, které jsou zásadní pro vytváření dlouhodobé hodnoty. Ukáže, jak investice do retailového prostředí nejsou jen o vylepšení zážitku z nakupování, ale jde především o zajištění místa v srdcích a myslích zákazníků a zajištění dlouhodobé hodnoty ve stále se měnícím světě. Další výraznou osobností bude raper, výtvarník, fanoušek architektury Vladimir 518, který bude moderovat vlastní blok o budování komunit.

Program obohatí inspirativní expozice oborových soutěží

Soutěž POPAI AWARDS o nejlepší komunikační projekty v retailu již po šestnácté ocení nejlepší realizace za poslední rok. Mezinárodně uznávaná soutěž nabídne přehlídku nových řešení v retailu, a také možnost zvýhodněné účasti v celoevropské soutěži POPAI AWARDS Paris i v globální soutěži Shop! Global Awards.

Do 24. ročníku soutěže o nejlepší reklamní a dárkové předměty Hvězda 3D reklamy se zapojí dodavatelé reklamních a dárkových předmětů, agentury, zadavatelé reklamy, zástupci retailu. Mohou tak získat prestižní ocenění v jediné soutěži oboru 3D reklamy u nás.

Soutěž POPAI STUDENT AWARD 2024 přináší nové kreativní nápady studentů pro komunikaci v retailu. Studenti soutěží o nejlepší návrhy projektů v retailu dle zadaných briefů od partnerů soutěže. Jde o 3D designérské a grafické 2D návrhy POP materiálů a také o návrhy komunikační kampaně se zaměřením na POP média.