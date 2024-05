Čistka v Hollywoodu. Studia se spojují proti konkurenci Netflixu či Amazonu

Za 26 miliard dolarů, tedy téměř 600 miliard korun, chce společnost Sony podpořená investory z Apollo Global Management koupit konkurenční mediální společnost Paramount. Pokud by k dealu skutečně došlo, Hollywood by se opticky smrsknul o jedno studio. Série fúzí a akvizic je pro další směřování amerického audiovizuálního průmyslu nevyhnutelná. Protože Hollywood ztrácí dech. Propojování studií jim může pomoci chránit největší konkurenční výhodu, kterou ještě stále mají.

Hollywood je v problémech už několik let, ačkoli to téměř nikdo nepozoruje. Až na drobná zaškobrtnutí v podobě stávky herců a scenáristů se filmy točí, premiéry jsou nadále dostatečně nablýskané a udílení Oscarů budí ještě docela slušnou pozornost. A tržby, zejména ty nominální, solidně rostou.

Jenomže to je jen jeden pohled, který je ošemetný. Reálnější pohled ukazuje něco jiného. Hollywood ztratil výsadní postavení hlavního pramene zábavy. A co hůř: hlavního tvůrce hvězd. Konkurence je všude: na sociální sítích, v prostředí MMA, navíc nikdo netuší, jaké možnosti nabídne generativní umělá inteligence pravděpodobně zanedlouho schopná nabídnout vizualizaci čehokoli v reálném čase.

Hollywood se tak sice správně nachystal na svět globální online distribuce a odrazil první útok konkurence v podobě Netflixu, ale na další bitvy zatím nestačí.

Velké fúze na scéně

To se projevuje na jedné zásadní věci – Hollywood začal příliš často mířit vedle. Po dekádě miliardových úspěchů superhrdinských filmů již nic nefunguje tak spolehlivě. Pokusy o velké spektákly za stamiliony dolarů nabízejí úspěch jen jednou z několika pokusů. Ty zbylé končí obří ztrátou. Tedy podobně jako u start-upů.

Jenomže co si mohou dovolit andělští investoři v řádu jednotek až nižších desítek milionů dolarů, nemohou si dovolit donekonečna hollywoodská studia.

Aktuální vlna různých fúzí a akvizic ostatně ukazuje, že to někteří investoři a vlastníci opravdu nezvládají.

Začalo to tím, když Walt Disney pohltil konkurenční 20th Century Fox. Warner Bros. se nejprve dostal pod křídla telko společnosti AT&T, ale po pár letech bylo studio vyčleněno ze struktury a to se pak spojilo s Discovery.

Warneři nemají zájem

Právě CEO Warner Bros. Discovery David Zaslav byl na konci roku 2023 tím, kdo se sešel s tehdejším CEO Paramountu Bobem Bakishem kvůli potenciálnímu propojení obou studií. Warner Bros. Discovery s Paramount Global spolu již spolupracovali, propojení by se zdála logická. Podle Fox Business z merge sešlo kvůli neochotě Zaslava, oficiální zdůvodnění znělo, že šlo o velmi předběžnou schůzku, která neměla vést k propojení studií.

Již v lednu letošního roku ale vedení společnosti National Amusement (mateřská firma Paramount Global) s tím, že Paramount skutečně je na prodej. Potenciálních kupců tehdy mělo být hned několik, přesto v dubnu vedení National Amusement oznámilo, že bude 30 dní exkluzivně jednat se Skydance Media vedenou Davidem Ellisonem (syn miliardáře Larryho Ellisona, zakladatele Oraclu). Skydance Media od roku 2009 spolufinancovalo řadu projektů Paramountu.

Proč chce Sony Paramount?

Jenomže krátce před vypršením lhůty Skydance Media se ozvalo studio Sony s oficiální nabídkou na převzetí Paramountu, a to za 26 miliard dolarů. Sony podpořili investoři z proslulé investiční společnosti Apollo Global Management.

Pokud by k tomu skutečně došlo, propojily by se dva opravdu velké katalogy plné zajímavých postav a příběhů. Právě ty se v současnosti stávají tím nejcennějším aktivem, které klasická hollywoodská studia mají a co je jejich největší výhoda proti nové konkurenci ze strany Netflixu, Applu či Amazonu.

Noví hráči na poli filmů a seriálů vědí, že duševní vlastnictví je nejcennější aktivum. A zatím za ně svým tradičním konkurentům platí horentní sumy. Zároveň se jim nedaří budovat vlastní silné značky, a to ani za vynakládání velkých částek na nákup práv ke knihám, produkci a marketing filmů.

Dokud se tradiční Hollywood bude spojovat navzájem, bude mít nadále tuto výhodu. Ale je to výhoda poslední. Všechny další trumfy již drží hráči noví.