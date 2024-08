Princ jako stalker i spor kvůli Blízkému východu. Remake Sněhurky sbírá jednu kontroverzi za druhou

Teoreticky to muselo znít jako dobrý nápad. Alespoň pro manažery hollywoodského filmového studia, kteří chtěli vydělat velké peníze sázkou na jistotu v podobě námětu a příběhu známého širokému publiku. Tím nápadem byl moderní remake Sněhurky navazující na milovaný originál studia Disney s novými hvězdami, jmény z první herecké ligy a pohádkovým příběhem se šťastným koncem, který by se mohl všem líbit. Ale tak to nedopadlo, napsal zpravodajský server The Guardian.

Reklama

Nová verze Sněhurky od studia Disney s náklady převyšujícími 300 milionů dolarů, která má mít premiéru na jaře příštího roku, se dostává do titulků ze všech špatných důvodů. Nejdřív - vzhledem k zastaralým společenským normám 30. let 20. století - kolem filmu propukly spory ohledně sexismu, diskuse o tom, zda zachovat či nezachovat původních sedm trpaslíků, a chybět nemohla ani trpká americká válka kvůli rasám.

Princ jako stalker

Hlavní hvězda snímku Rachel Zeglerová prohlásila, že původní film z roku 1937 „nesnášela“. Jeho příběh označila za „divný“, protože v něm vystupuje krásný princ, který jako stalker ukradne polibek dívce v kómatu, jež k němu nemohla dát souhlas.

Pak propukl spor o to, jestli by měl mít Disney jako postavy sedm trpaslíků. Potom se do něj pustila americká pravice kvůli latinskoamerickému původu Zeglerové, protože jak samotné jméno napovídá, původní Sněhurka měla pleť bílou jako sníh.

video Psaním se stále uživím, ale poptávka po beletrii výrazně klesá, říká Michal Viewegh Newstream TV Eva Čerešňáková, autorka, moderátorka, bývalá modelka a Česká vicemiss v pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá české celebrity. Pozvání do studia tentokrát přijal spisovatel Michal Viewegh. Michal Nosek Přečíst článek

Reklama

Vzato kolem a kolem, tohle všechno jen dokázalo, jak může pokušení využít zavedené značky nakonec přebít skutečnost, že mnoho filmů ze 30. let obsahuje rasové a další stereotypy, do kterých je jednoduše lepší nešťourat.

Konflikt kvůli situaci na Blízkém východě

A aby toho všeho nebylo málo, vypukl minulý týden spor mezi dvěma největšími hvězdami Sněhurky kvůli politice na Blízkém východě. Zeglerová je otevřenou zastánkyní práv Palestinců, zatímco Gal Gadotová, která hraje zlou královnu, patří mezi světově uznávané izraelské herečky. Není divu, že obě mají na krvavý konflikt v Gaze velmi odlišné názory.

Po teroristickém útoku Hamásu ze sedmého října loňského roku Gadotová, která zazářila jako Wonder Woman, v prosincovém příspěvku na instagramu kritizovala mezinárodní společenství, že podle ní neodsoudilo znásilňování a vraždění žen Hamásem během útoku, při němž bylo zabito více než 1100 Izraelců.

Mezitím Zeglerová, která si zahrála ve filmové adaptaci muzikálu West Side Story, v květnu na X napsala, že „od roku 2021 veřejně vystupuje na podporu Palestiny“, a v lednu na instagramu vyzvala uživatele, aby vyvíjeli tlak na vládní představitele s cílem přimět je podpořit příměří v Gaze, kde bylo podle tamního ministerstva zdravotnictví zabito více než 40 tisíc lidí.

Slovenský politik Kuffa přerušil divadelní představení. Prý to byl perverzní film Politika Náměstek slovenského ministra životního prostředí Štefan Kuffa v neděli přerušil divadelní představení Národního divadla Košice v jedné z vesnic na východním Slovensku. Uvedla to herečka Ľuba Blaškovičová, která v představení hraje, a také novinář Lukáš Marhefka, jenž byl na akci jako divák. Kuffa v reakci tvrdil, že tam byl promítán perverzní film a že byl spolu s kolegou napaden. ČTK Přečíst článek

Začátkem tohoto měsíce Gadotová zveřejnila trailer k filmu Sněhurka a video z focení, na němž byly záběry, jak se objímá se Zeglerovou. Někteří lidé na instagramu ji za to chválili a sdíleli emotikony s izraelskou vlajkou; jiní naopak reagovali heslem „osvoboďte Palestinu“ a palestinskými vlajkami.

Alia Malaková z palestinské Kampaně za akademický a kulturní bojkot Izraele v e-mailu zaslaném The Guardianu napsala, že by lidé kvůli Gadotové měli Sněhurku bojkotovat.

„Tím, že se rozhodla přímo reprezentovat genocidní Izrael, jsou filmy Gal Gadotové bojkotovatelné,“ napsala Malaková. Hnutí Boycott, divestment and sanctions (BDS) „se zaměřuje na instituce, ne na jednotlivce“. „Ale tam, kde Izrael zastupují jednotlivci, splňují jejich aktivity kritéria hnutí BDS,“ dodala.

Malaková propaguje bojkot filmu, přestože v něm hraje hlavní roli Zeglerová, která se zastává Palestinců. „Hluboce oceňujeme, že představitelka hlavní role Rachel Zeglerová veřejně vyjádřila podporu osvobození Palestiny, ale to nestačí k tomu, aby se napravila škoda způsobená zahrnutím kulturní velvyslankyně Izraele,“ napsala Malaková.

video Nejsledovanější rozhovory pořadu VIP Eva Talks: Cesta Petra Jákla od Kájínka až k Žižkovi Enjoy Seriál rozhovorů VIP Eva Talks brzy oslaví roční výročí. V následujících týdnech kromě nových dílů připomeneme i reprízy těch nejúspěšnějších. Tentokrát je to rozhovor s Petrem Jáklem, režisérem a bývalým olympionikem. nst Přečíst článek

Naopak generální konzul Izraele v New Yorku prohlásil, že by se Zeglerová měla stydět, a vyzval lidi, aby si na další film s Gal Gadotovou koupili lístky, uvedl izraelský zpravodajský server Ynet.

Thomas Doherty, profesor amerických studií na Brandeisově univerzitě a historik hollywoodské kinematografie, řekl, že bojkot filmů může účinně podpořit určitou věc. Jako příklad uvedl černou listinu herců, režisérů a dalších osob podílejících se na filmovém průmyslu ve 40. a 50. let minulého století, protože byli obviněni z komunistické příslušnosti.

„Tento způsob byl po dlouhou dobu účinný. Bránil přístupu těchto lidí a také některých témat či příběhů do Hollywoodu. Takže až do 60. let 20. století jsme neměli otevřenou kritiku amerického kapitalistického systému,“ řekl Doherty.

Amanda Ann Kleinová, docentka filmových studií na Východokarolínské univerzitě, si však myslí, že tehdejší černá listina se liší od toho, co se děje nyní.

„Podle mě není nijak zvlášť produktivní způsob, jakým očekáváme, že naši hudebníci, herci a spisovatelé budou nějakým způsobem odrážet naše politické přesvědčení a etické názory. Totéž platí pro přesvědčení, že pokud naše politické přesvědčení a etické názory nesdílejí, nemůžeme přijímat jejich umění,“ řekla Kleinová.

České čaje Bubblify jdou do Hollywoodu. Firma otevře bistro tam, kde se předávají filmoví Oscaři Zprávy z firem Nejatraktivnější místo, kde stojí provozovna rychlého občerstvení Twistcafe, je v Los Angeles u pláže Venice Beach naproti venkovnímu fitnesscentru, které vlastní a kde cvičí Arnold Schwarzenegger. Nyní zastřešující skupina Twistcafe Group zahájila projekt na další kalifornské top adrese. Její dceřiná společnost Bubblify otevře bistro u vstupu do Dolby Theatre, kde se předávají filmoví Oscaři. Je to přímo na Hollywood Boulevardu, který zdobí filmové hvězdy. Michal Nosek Přečíst článek

Výzvy k bojkotu Sněhurky kvůli názorům hereckých hvězd také považuje za něco jiného než protest například proti J. K. Rowlingové, autorce Harryho Pottera, která byla obviněna z transfobie. Rowlingová je pouze jedna osoba, zatímco na filmu se podílí mnoho lidí, kteří mají pravděpodobně širokou škálu přesvědčení, jak dokládají Gadotová a Zeglerová, uvedla Kleinová.

V poslední době se filmová studia často vyhýbají natáčení filmů, které by diváci mohli vnímat jako politické prohlášení, řekl Doherty. Například letošní film Twisters o lovcích bouří se zaměřuje na extrémní počasí, ale nezmiňuje se o klimatické krizi.

„Myslím, že kdyby se film Twisters natočil před pěti lety, byla by tam scéna, ve které by nějaký klimatolog řekl: 'Aha, důvodem, proč máme tak vysokou frekvenci tornád, je globální oteplování',“ řekl Doherty. Ale nyní „to režisér a lidé, kteří za tím filmem stojí, záměrně neudělali“.