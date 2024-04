Čekají nás epická předvolební videa Joea Bidena? V týmu má Spielberga

Na kampani amerického prezidenta Joe Bidena za znovuzvolení do Bílého domu se podílí režisér Steven Spielberg, píší americká média, poprvé o tom informoval server Puck.

Režisér podle zdroje stanice NBC News zatím neplánuje vytvořit kampaňový film, jak udělal pro demokratického exprezidenta Baracka Obamu, ale spolupracuje na „předvolební strategii“ a přípravě nominačního sjezdu Demokratické strany v srpnu, kde Biden dle očekávání získá podporu svých spolustraníků pro listopadové volební finále.

Spielberg na žádost serveru Deadline odmítl zprávy komentovat, je však dlouhodobým podporovatelem současné Bidenovy administrativy a už v prosinci se objevil na Bidenově benefiční akci v Los Angeles společně s dalšími osobnostmi americké kultury - herečkou a muzikantkou Barbrou Streisandovou, režisérem Robem Reinerem, hudebníkem Lennym Kravitzem nebo vydavatelem Davidem Geffenem.

Spielberg není ve vysokých kruzích demokratické strany nováčkem; demokratickým kandidátům pro jejich kampaně za uplynulá desetiletí daroval stovky tisíc dolarů, uvádí analytický server OpenSecrets. Už koncem minulého století podpořil exprezidenta Billa Clintona, který podle deníku The New York Times (NYT) v průběhu kampaně i přebýval ve Spielbergově domě v Los Angeles. Režisér cenami ověnčených snímků jako Schindlerův seznam (1993), série o Indianu Jonesovi (1981-2008) nebo nejnovějšího filmu Fabelmanovi (2022) v kampani o Bílý dům podpořil i Hillary Clintonovou, když se roce 2016 utkala s republikánem Donaldem Trumpem.

