Český průmysl roste už rok v řadě, stavebnictví po dlouhé době oslabilo

ČTK
Český průmysl pokračuje v růstu. V lednu meziročně vzrostl o 2,8 procenta a navázal tak na dvanáct měsíců nepřetržitého růstu. V prosinci průmyslová výroba podle revidovaných dat stoupla o 4,9 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Největší podíl na růstu měly automobilky, kovozpracující průmysl a také výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla.

„Růst zaznamenala i výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení nebo výroba pryžových a plastových výrobků,“ uvedl ředitel odboru statistik průmyslu ČSÚ Radek Matějka.

Naopak negativně se na výsledcích průmyslu podílela především výroba stavebních materiálů, dále produkce počítačů, elektroniky a strojů.

Zakázek přibylo téměř o deset procent

Hodnota nových průmyslových zakázek v lednu meziročně vzrostla o 9,8 procenta. Zakázky ze zahraničí stouply o 8,9 procenta a tuzemské o 11,4 procenta.

„Za meziročním lednovým růstem hodnoty nových průmyslových zakázek stála především výroba motorových vozidel, zejména automobilů a jejich dílů. Meziměsíční pokles byl způsoben vysokou srovnávací základnou v prosinci 2025,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v lednu meziročně snížil o jedno procento. Za celý loňský rok průmyslová výroba po dvou letech poklesu vzrostla o 2,2 procenta.

Maloobchod zrychlil, táhly ho e-shopy

Pozitivní vývoj zaznamenal také maloobchod. Tržby bez započtení prodeje a oprav automobilů v lednu meziročně vzrostly o pět procent, zatímco v prosinci rostly jen o 1,8 procenta.

Hlavním motorem růstu byly internetové obchody a zásilkové služby.

„Meziročně vyšší tržby jsme zaznamenali ve všech hlavních skupinách prodejen, kromě specializovaných prodejen s výrobky pro domácnost a specializovaných prodejen s potravinami. Nejvíce k růstu maloobchodních tržeb přispěl prodej prostřednictvím internetu a zásilkové služby,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu ČSÚ Jana Gotvaldová.

Tržby e-shopů meziročně vzrostly o 18,7 procenta. Výrazně si polepšily také obchody se sportovním a rekreačním zbožím, kosmetikou nebo oblečením a obuví.

Naopak prodejcům domácích potřeb tržby klesly o tři procenta a specializovaným prodejnám potravin o 2,8 procenta. Celkově tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,8 procenta, za pohonné hmoty o 7,3 procenta a za potraviny jen o 0,3 procenta.

Stavebnictví po dlouhé sérii růstu oslabilo

Naopak stavebnictví po více než roce růstu v lednu meziročně kleslo o 1,5 procenta. Podle statistiků za tím stojí především vysoká srovnávací základna z loňského roku a nepříznivé počasí.

„V lednu narazila stavební produkce na vysokou srovnávací základnu a k poklesu přispělo také méně příznivé počasí. Pokles produkce tlumilo inženýrské stavitelství, které meziročně vzrostlo o 0,2 procenta, zatímco pozemní stavby klesly o dvě procenta,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ Petra Cuřínová.

Navzdory lednovému poklesu byl loňský rok pro stavebnictví mimořádně silný. Podle revidovaných dat vzrostla stavební výroba v roce 2025 meziročně o 10,9 procenta, což byl jeden z nejlepších výsledků za posledních 25 let.

V lednu úřady vydaly 4231 stavebních povolení, meziročně o 0,7 procenta více. Zahájeno bylo 2811 bytů, což představuje růst o 14 procent, zatímco počet dokončených bytů klesl o 22,5 procenta na 2341 bytů.

Průměrný počet zaměstnanců ve stavebnictví se meziročně zvýšil o 1,9 procenta a jejich průměrná mzda vzrostla o 3,3 procenta.

Energetická a průmyslová skupina Sev.en Global Investments (SGI) miliardáře Pavla Tykače vykázala v roce 2024 čistou ztrátu 52 milionů eur (zhruba 1,3 miliardy korun). O rok dříve byla firma v zisku.

Výsledek výrazně ovlivnilo zejména účetní přecenění některých aktiv směrem dolů a pokles cen metalurgického uhlí. Vyplývá to z konsolidované výroční zprávy skupiny, na kterou upozornil server Seznam Zprávy.

Hrubý provozní zisk EBITDA meziročně klesl na 238 milionů eur z 434 milionů eur v roce 2023.

Ztrátu způsobilo přecenění majetku

Podle finančního ředitele skupiny Zdeňka Čiháka se na výsledku významně podepsalo zejména přecenění australského projektu SO4, které přineslo účetní ztrátu přibližně 28 milionů eur. Dalších zhruba 20 milionů eur představovala nepeněžní přecenění derivátových operací.

Projekt SO4 v australském jezeře Lake Way má vyrábět uhličitan draselný využívaný především jako hnojivo. Loni se sice podařilo spustit komerční produkci, projekt je ale stále ve fázi rozvoje a zatím generuje spíše odpisy než tržby.

Výsledky srazily ceny uhlí

Na hospodaření skupiny měl zároveň zásadní vliv pokles cen metalurgického uhlí. Americká těžební společnost Blackhawk Mining, kterou Sev.en vlastní, vykázala výrazně slabší výsledky než v předchozím roce.

Zatímco v roce 2023 dosáhla EBITDA 313 milionů eur, loni to bylo pouze 81 milionů eur.

Podle vedení skupiny se ceny metalurgického uhlí vrátily z mimořádně vysokých úrovní z předchozích let k dlouhodobějším hodnotám. Negativní dopad tohoto vývoje však podle firmy částečně kompenzovaly výsledky jiných aktiv a komodit.

Cash flow zůstalo stabilní

Navzdory účetní ztrátě skupina loni vygenerovala provozní cash flow ve výši 205 milionů eur, což je téměř stejná úroveň jako v roce 2023.

Sev.en zároveň pokračuje v expanzi. V roce 2024 například koupila portfolio čtyř plynových elektráren InterGen a také ocelárny Celsa Steel UK a Celsa Nordic.

Holding Sev.en Global Investments, sídlící v Praze, sdružuje zahraniční aktivity průmyslové skupiny Sev.en Pavla Tykače.

