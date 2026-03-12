Český průmysl roste už rok v řadě, stavebnictví po dlouhé době oslabilo
Český průmysl pokračuje v růstu. V lednu meziročně vzrostl o 2,8 procenta a navázal tak na dvanáct měsíců nepřetržitého růstu. V prosinci průmyslová výroba podle revidovaných dat stoupla o 4,9 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
Největší podíl na růstu měly automobilky, kovozpracující průmysl a také výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla.
„Růst zaznamenala i výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení nebo výroba pryžových a plastových výrobků,“ uvedl ředitel odboru statistik průmyslu ČSÚ Radek Matějka.
Naopak negativně se na výsledcích průmyslu podílela především výroba stavebních materiálů, dále produkce počítačů, elektroniky a strojů.
Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.
Martin Jahn: Spalovací motory tu budou ještě desítky let
Leaders
Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.
Zakázek přibylo téměř o deset procent
Hodnota nových průmyslových zakázek v lednu meziročně vzrostla o 9,8 procenta. Zakázky ze zahraničí stouply o 8,9 procenta a tuzemské o 11,4 procenta.
„Za meziročním lednovým růstem hodnoty nových průmyslových zakázek stála především výroba motorových vozidel, zejména automobilů a jejich dílů. Meziměsíční pokles byl způsoben vysokou srovnávací základnou v prosinci 2025,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.
Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v lednu meziročně snížil o jedno procento. Za celý loňský rok průmyslová výroba po dvou letech poklesu vzrostla o 2,2 procenta.
Maloobchod zrychlil, táhly ho e-shopy
Pozitivní vývoj zaznamenal také maloobchod. Tržby bez započtení prodeje a oprav automobilů v lednu meziročně vzrostly o pět procent, zatímco v prosinci rostly jen o 1,8 procenta.
Hlavním motorem růstu byly internetové obchody a zásilkové služby.
„Meziročně vyšší tržby jsme zaznamenali ve všech hlavních skupinách prodejen, kromě specializovaných prodejen s výrobky pro domácnost a specializovaných prodejen s potravinami. Nejvíce k růstu maloobchodních tržeb přispěl prodej prostřednictvím internetu a zásilkové služby,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu ČSÚ Jana Gotvaldová.
Tržby e-shopů meziročně vzrostly o 18,7 procenta. Výrazně si polepšily také obchody se sportovním a rekreačním zbožím, kosmetikou nebo oblečením a obuví.
Naopak prodejcům domácích potřeb tržby klesly o tři procenta a specializovaným prodejnám potravin o 2,8 procenta. Celkově tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,8 procenta, za pohonné hmoty o 7,3 procenta a za potraviny jen o 0,3 procenta.
Reforma stavebního práva přinese centralizaci úřadů i novou digitalizaci řízení a je součástí širší vládní strategie, která má zvýšit výstavbu až na 50 tisíc bytů ročně. Podle ministryně Zuzany Mrázové však bude celý systém vznikat ještě několik let a plně fungovat až kolem roku 2031. Mrázová to řekla v rozhovoru s ČTK.
Málo bytů? Ministryně Mrázová slibuje velký obrat ve výstavbě, ale nebude to hned
Reality
Reforma stavebního práva přinese centralizaci úřadů i novou digitalizaci řízení a je součástí širší vládní strategie, která má zvýšit výstavbu až na 50 tisíc bytů ročně. Podle ministryně Zuzany Mrázové však bude celý systém vznikat ještě několik let a plně fungovat až kolem roku 2031. Mrázová to řekla v rozhovoru s ČTK.
Stavebnictví po dlouhé sérii růstu oslabilo
Naopak stavebnictví po více než roce růstu v lednu meziročně kleslo o 1,5 procenta. Podle statistiků za tím stojí především vysoká srovnávací základna z loňského roku a nepříznivé počasí.
„V lednu narazila stavební produkce na vysokou srovnávací základnu a k poklesu přispělo také méně příznivé počasí. Pokles produkce tlumilo inženýrské stavitelství, které meziročně vzrostlo o 0,2 procenta, zatímco pozemní stavby klesly o dvě procenta,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ Petra Cuřínová.
Navzdory lednovému poklesu byl loňský rok pro stavebnictví mimořádně silný. Podle revidovaných dat vzrostla stavební výroba v roce 2025 meziročně o 10,9 procenta, což byl jeden z nejlepších výsledků za posledních 25 let.
V lednu úřady vydaly 4231 stavebních povolení, meziročně o 0,7 procenta více. Zahájeno bylo 2811 bytů, což představuje růst o 14 procent, zatímco počet dokončených bytů klesl o 22,5 procenta na 2341 bytů.
Průměrný počet zaměstnanců ve stavebnictví se meziročně zvýšil o 1,9 procenta a jejich průměrná mzda vzrostla o 3,3 procenta.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.