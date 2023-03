Buzz kolem ChatGPT nechápeme, ale umělé inteligenci patří budoucnost, říkají startupoví guru investoři

Brno a nadšení pro fajn lidi a nápady svedly dohromady dva investory dvou generací, kteří skrze Jinej fond podporují nadějné projekty se společenským přesahem. Spoluzakladatelé fondu, zkušený investiční matador a miliardář Jiří Hlavenka a ve své době vůbec nejmladší český podnikatel Jan Sláma, společně investovali do startupů v jejich nejranější fázi vývoje desítky milionů korun. Jak dobře šlape tato synergie zkušeností a mladého elánu? Kde vidí investiční příležitosti? A proč se čeští startupisté oproti těm ze Západu drží víc při zemi, prozrazuje investorské duo v dalším díle seriálu Young Money Patrika Borýska.

Jak se za poslední roky proměnil český startupový trh? A kam směřuje?

Jan Sláma: Velmi se zprofesionalizoval. Vnímám, že podnikatelům se dostává větší podpory ze strany různých organizací. Cením si i sdílení zkušeností a know-how mezi startupy. Startupový trh v ČR roste poměrně rychlým tempem. I teď, kdy ekonomická situace není zrovna ideální.

Jiří Hlavenka: Souhlasím. Roste počet mladých lidí s fajn nápady, kteří hledají investory, i těch, kterým se investici nakonec podaří získat. Ale oproti Západu máme co dohánět, v kvalitě i kvantitě. A to nesrovnávám Brno se Silicon Valley, ale třeba s Vídní, kde jsem byl nedávno na prezentačním dni. Překvapilo mě, jak dobré a chytré nápady tam zazněly. Ale i u nás už je vidět velký posun v úrovni připravenosti.

Západ má náskok dvou desetiletí

Proč ten propastný rozdíl mezi ČR a Západem přetrvává?

JH: Před padesáti lety se v USA začal skloňovat pojem venture investor. Od té doby do toho v USA buší. Mají velký náskok, minimálně dvě desetiletí. Ani je nemusíme nutně dohnat, ale dělejme to nejlépe, jak jsme schopni, abychom tu využili špičkový podnikatelský talent.

Co nyní hýbe americkou startupovou scénou?

JH: Konvertibilní půjčky (investor poskytne startupu peníze výměnou za budoucí právo překlopit tyto prostředky do podílu, případně si je nechat vrátit spolu s úrokem – pozn. red). Je to řešení situace, kdy startupy potřebují jednoduše a rychle hodně peněz. Má to ale své nevýhody – když to špatně dopadne, investor tu firmu doslova spolkne. Mindset takových investic je „všechno, nebo nic“. Pak, ale to už tam frčí delší dobu, je to takzvaný ESOP (Employee Stock Option Plan – jde o pravidla pro udělování akcií zaměstnancům – pozn. red.).

JS: Obojí už máme i v Česku. Co je ale v USA nový trend a k nám ještě nedorazil, je to, že si startupy jdou čistě pro půjčku. Děje se to čím dál častěji. Dokonce tam vznikají platformy, které mají přístup k účetnictví startupů. Skrze jejich účetní data pak vypočítávají, kolik si takové začínající firmy mohou půjčit. Jak společnosti rostou, kreditní skóre stoupá a společnosti si mohou půjčovat stále více.

JH: Když venture investing startoval, byl brán jako něco velmi rizikového, chce se říct až bláznivého. Teď už investoři nutně nemusí být spolumajitelé startupu, ale chtějí hlavně zhodnotit vložené prostředky.

Umělá inteligence je přítomnost i budoucnost

Jak důležitou roli sehrává ve startupovém světě umělá inteligence? Kam směřuje její vývoj?

JH: V dlouhodobém měřítku bude umělá inteligence velký trend, ale její nástup bude postupný. Osobně vnímám ChatGPT jen jako o něco chytřejší vyhledávač, který umí hlouběji googlit. Nemám tyto trendy na steroidech rád. K sebeuvědomující si umělé inteligenci máme skutečně daleko, zatím jsme ve fázi chytrých algoritmů, a to už poměrně dlouho. Ty budou i nadále nahrazovat stále více rutinních činností.

JS: Já nevidím jinou věc, která by měla být pro budoucnost lidstva přelomovější. Ale souhlasím, že je to teď trochu „přehypované“. Humbuk kolem umělé inteligence pomine, ale budoucnost tam skutečně je.

Které další trendy nastupují?

JH: Autonomní mobilita. Blížíme se k tomu a ani si to možná neuvědomujeme. Umím si představit, že rozvážkové služby budoucnosti budou obsluhované autonomními vozítky, které vše doručí až k vašemu prahu. Náklady na přepravu by mohly klesnou desetinásobně. Velkou věcí pak je i decentralizovaná (gridová) energetika, kdy si domácnosti zvládnou část svojí spotřeby elektřiny a tepla samy vyrobit. Pak jsou to obory, které na první pohled nejsou úplně sexy, třeba logistika. Lidé si myslí, že už v tom oboru není moc co nového vymyslet, a pak vznikne Zásilkovna či ShipMonk. Sám mám zainvestováno ve startupu Retino, který se zabývá chytrým řešením vratek z e-shopů, a roste to nádherně.

JS: Doplnil bych ještě obor telemedicíny a longevity. Dlouhověkost ve smyslu, že i osmdesátiletý člověk bude žít aktivní život ve zdraví, bude pro budoucnost velká výzva.

Hrozba je startérem pokroku

To je něco, co se může v kontextu populačního boomu a klimatické změny jevit jako něco nepříliš žádoucího.

JH: Klimatická změna je samozřejmě reálná hrozba, hlavně v teplejších krajích může způsobit zmatek a gigantické problémy. Ale nemyslím si, že by se lidstvo řítilo do záhuby. Jsem optimista, k pesimismu nevidím důvod. Technologický pokrok je vidět každým dnem. Třeba se i na klimatickou změnu najde nějaké řešení.

Jaké projekty zajímají vás osobně? Do čeho byste vložili peníze skrze váš Jinej fond?

JS: Oba máme zainvestováno ve FaceUpu (projekt aplikace, která má pomoci obětem šikany, obtěžování, diskriminace nebo domácího násilí situaci řešit, aniž by musely vystoupit ze své anonymity – pozn. red.). Původně mělo jít o aplikaci k potlačování šikany ve škole, covid a homeschooling naše plány ale zhatil, museli jsme celý byznys model předělat a přeorientovat se na firmy. FaceUp jsme rozšířili na platformu, skrze kterou může kdokoliv řešit cokoliv, o čem není jednoduché mluvit osobně. B2B model nám dává smysl. Po dvou letech máme zapojených 500 firem, každý měsíc běžíme na sedmiciferné částce v tržbách a školám tak aplikaci můžeme dodávat zdarma.

Jan Sláma (uprostřed) spolu s dalšími dvěma spoluzakladateli startupu FaceUp Technology Davidem Špunarem (vlevo) a Pavlem Ihmem FaceUp, užito se svolením

Snaha o společenský přesah

Skrze Jinej fond jsme s Jiřím podpořili Reknihy, Twigsee, Loklok či CultureBoard nebo Goodbye. Poslední naší společnou investicí je tlappka, aplikace poskytující online veterinární služby. Obecně investujeme do projektů, které mají celospolečenský přesah a jsou na úplném začátku.

JH: Já mám ještě zainvestováno v pár e-shopech, které mají celkový obrat asi 2,5 miliardy korun. I když jsou to firmy větší, mentálně jde pořád o startupy. Celkem mám nainvestováno asi ve třiceti startupech, mezi ty nejznámější patří Grizzly, Ovečkárna a Sportobchod.

O jakém objemu investic se bavíme?

JH: Jsou to desítky milionů.

Hodláte se překlenout do stovek milionů?

JH: Není to věc stropu objemu, ale toho, kolik je příležitostí. A také musíme být schopni vše uřídit. Jsem docela pamětník a vzpomínám na dobu, kdy byli investoři spíše finančníci. Dali peníze a do podnikání se nepletli. Dnes je častější, že jsme v projektu namočení skoro jako jeho zakladatelé. Cítíme, že předávání zkušeností je správná cesta.

JS: Chceme být v roli byznys parťáka. Coby zakladatel jste často sám, nemůžete své problémy sdílet úplně s každým. Investoři mohou fungovat i jako terapeuti, jako někdo, o koho se zakladatelé mohou opřít. Omezení pro nás tak není finanční, ale spíše časové.

Jaké částky nejčastěji investujete?

JH: Nízké jednotky milionů.

JS: Na začátku raději méně, pak ale startupu dlouhodobě pomáháme s financováním, klidně i bez navyšování podílu.

Investoři radí: kriticky myslet

Najde se mezi vámi zainvestovanými projekty další Kiwi?

JH: Myslím, že tam šance je.

JS: To nejde na začátku odhadnout. Stává se nám to stejné, co většině angel investorů - tedy, že nejhodnotnější firmy v portfoliu jsou často ty, od kterých to na začátku čekáte nejméně.

Čím si tu nepredikovatelnost vysvětlujete?

JS: Úspěch startupu je ovlivněn velkým množstvím faktorů, které nejdou předpovědět. Někdy je to i souhra náhod, štěstí.

JH: Je to i případ Kiwi. V teorii jsme si malovali krásný a velký trh, na který jsme v prvních letech existence (ještě pod názvem Skypicker) vůbec neuměli proniknout. Až asi po dvou letech přišel spásný nápad, kdy jsme si uvědomili, že nabídneme unikátní obsah světovým lídrům. Stali jsme se poskytovateli obsahu. Udělala se partnerství a pak objednávky začaly pršet tak, že tým pomalu nestíhal spát. Tam jsme pochopili, že to je rampa k úspěchu. Jedno chytré rozhodnutí, jeden chytrý kontakt. Bylo jasné, že „sky is the limit“. Pak už šlo jen o to, jak zvládnout růst, který byl v řádech desítek procent za týden.

Nebát se prohry, je to jen lekce

Máte nějako byznysovou radu pro začínající podnikatele?

JH: Nebát se. Myslet nešablonovitě, vykašlat se na zajeté vzorce, pravidla a „ověřenou cestu“. Držet si kritický přístup. Nebát se opřít o lidi a přibrat si dva tři čtyři špičkové lidi do party a diskutovat s nimi. Pak je ještě jedna věc, která odděluje ty nejlepší od dobrých, a tou je černobílé zacílení, nedělání kompromisů. To jsou však rozhodnutí, která umí jen někteří. Uměl je třeba Steve Jobs a umí to i Oliver (Dlouhý, zakladatel Kiwi.com, pozn.red.).

JS: Doplnil bych nebát se potenciální prohry. V Česku máme pocit, že když někdo zbankrotuje, tak je to velmi negativní. Na Západě se to bere jako lekce. Další projekt může být úspěch. Taky pomáhá se zbytečně nezabývat malými problémy. Nesnažit se o perfekcionismus. Pořád něco hoří. Síla startupisty je ale rozhodnout se, který problém zaslouží jeho fokus a co může nechat shořet.

Čím aktuálně žijete?

JS: Řekl bych, že posledních deset let žiju řešením problémů.

JH: Mám několik životů. V soukromí se snažím věnovat se rodině a koníčkům, v byznyse pomáhám startupům k životu a růstu. A vedle toho mám i politický život, který mi bere spoustu času (Jiří je radním Jihomoravského kraje, na starosti má oblast inovací a rozvoje ekonomiky regionu - pozn.red.).

Jiří Hlavenka (58)

Jiří Hlavenka stál u zrodu nakladatelství Computer Press. Později učinil hvězdnou investici do startupu Kiwi.com (dříve Skypicker), kdy z 600 tisíc korun dokázal udělat téměř miliardu a půl. Investicím do startupů se věnuje i nadále. Spoluzaložil venture kapitálový fond s neotřelým názvem Jinej fond, který podporuje začínající projekty většinou s celospolečenským přesahem.

Jan Sláma (23)

První zkušenosti s byznysem sbíral už od 12 let. Kvůli jeho podnikatelským aktivitám se musel nechat úředně zplnoletnit. Stojí za několika úspěšnými mobilními aplikacemi, jako je například aplikace Sorry jako, Taháky do kapsy či recepty Ládi Hrušky. Rozjel a prodal vlastní e-shop i začínající startup, pomáhal s marketingem Veletrhům Brno (BVV), Uberu i Janu Mühlfeitovi. Spoluzaložil startup FaceUp, který pomáhá odhalovat rizika šikany, diskriminace nebo obtěžování na školách, úřadech i v korporátech.

Jinej Fond

Jiří Hlavenka a Jan Sláma spojili v Jiným fondu síly a investují do startupů se společenským přesahem. V portfoliu mají aktuálně Reknihy, Twigsee, Loklok, ControlMe, Goodbye, myAge a CultureBoard. Jejich poslední investicí je tlappka, aplikace poskytující online veterinární služby. Celkem investovali desítky milionů korun.

zdroj: Petr Svoboda / Newstream