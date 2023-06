Námluvy s čínským prezidentem. Bill Gates byl Si Ťin-pchingem označen za “přítele”

Zakladatel počítačové firmy Microsoft Bill Gates se dnes sešel s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Ten řekl, že Gates je "prvním americkým přítelem", se kterým se letos v Pekingu setkal. Podle agentury Reuters o tom informovala čínská státní média.

Reklama

Čínský prezident uzavřel hranice své země se začátkem pandemie covidu-19 a od té doby nebyl v zahraničí, připomíná Reuters. V minulosti se hlava Číny setkala i s dalšími americkými podnikateli, šéfem Applu Timem Cookem a šéfem Amazonu Jeffem Bezosem, píše AFP.

V neděli zamíří do Číny i americký ministr zahraničí

V neděli má ve snaze o zlepšení americko-čínských vztahů do Pekingu přijet ministr zahraničí USA Antony Blinken.

Naděje zhasly. Čínský ekonomický motor se po covidu rozjel, a zase zadřel Money Květnová data z čínského průmyslu a maloobchodu potvrzují, že ekonomické oživení se zadrhává. Údaje se sice zvýšily, ale z loňské nízké základny, kdy hospodářství zatížila přísná pandemická opatření. S odkazem na vládní údaje o tom informují tiskové agentury. ČTK Přečíst článek

"Vždy jsme vkládali naděje do amerického lidu a doufáme, že přátelství mezi našimi národy bude pokračovat," uvedl dnes Si Ťin-pching podle AFP.

Vždy jsme vkládali naděje do amerického lidu a doufáme, že přátelství mezi našimi národy bude pokračovat," uvedl čínský prezident Si Ťin-pching podle AFP.

Čína se otevřela světu, ale jen trochu. Nový zákon o špionáži odrazuje zahraniční byznysmeny od návštěvy Politika Naděje vkládané do raketového ekonomického čínského oživení na přelomu roku se nenaplnila. Čínské akcie klesají. Návrat zahraničních manažerů do Číny a tedy i případného kapitálu se navíc stal rizikový kvůli novému zákonu o špionáži a snaze Pekingu kontrolovat informace plynoucí mimo Čínu. Byznysmeni zejména ze Západu tak své cesty do říše středu pečlivě zvažují. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Gates se s čínským prezidentem sešel z titulu své pozice spolupředsedy Nadace Billa a Melindy Gatesových. Do asijské země miliardář a filantrop přicestoval už ve středu a setkal se s partnery, s nimiž spolupracuje na rozvoji zdravotnictví. Jeho nadace ve čtvrtek oznámila, že v nadcházejících pěti letech investuje 50 milionů dolarů (1,1 miliardy korun) do institutu na vývoj léků, který dříve založila.

Gates byl v Číně již v roce 2019, kdy s čínskou první dámou jednal o prevenci nemoci AIDS.