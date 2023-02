Vyhledávání už nebude jako dřív. Bing s umělou inteligencí může rozbít dominanci Googlu, míní experti

Microsoft s velkou slávou představil novou podobu svého internetového vyhledávače Bing a prohlížeče Edge, do nichž za miliardy dolarů ve spolupráci se startupem OpenAI zapojil umělou inteligenci. A první reakce renomovaných expertů jsou nadšené. Jestli někdo může zbourat dlouholetou dominanci Googlu na trhu, tak právě nový Bing, míní. Ovšem ani v Googlu nespí. Svět čeká dlouho nemyslitelný boj o podíl na trhu vyhledávačů, který z reklam přináší více než sto miliard dolarů ročně.

Reklama

„V minulosti, pokud jste chtěli říct dobrý technický vtip, stačilo zmínit Bing. Přesto už Microsoft nemusí být déle terčem jízlivých poznámek. Společnost vydala verzi poháněnou umělou inteligencí (AI) a je chytrá – opravdu chytrá,“ napsal v recenzi The Wall Street Journal.

Začíná dlouho nemyslitelný souboj vyhledávačů

Google, který má podle analytické společnosti StatCounter 93podíl na globálním trhu vyhledávačů, je však Microsoftu v patách. V reakci na zprávu Microsoftu Google v pondělí uvedl, že pracuje na projektu Bard, podobném chatovacím nástroji. „Je příliš brzy na to, abychom v tomto závodě o vyhledávání pomocí AI vyhlásili vítěze. Ale poté, co jsem vyzkoušela nový Bing v praxi, mohu s jistotou říci toto: Přichází velká změna v tom, jak získáváme informace a jak komunikujeme s našimi počítači,“ podotkla recenzentka WSJ Joana Sternová.

Makléřka: Microsoft i Google zvyšují své sázky na umělou inteligenci Názory Nebývalou pozornost a obrovskou vlnu zájmu na sebe strhl nový webový nástroj umělé inteligence ChatGPT vyvíjený neziskovou organizací OpenAI. Od svého listopadového uvedení již přilákal miliony uživatelů a jeho dokonalost překvapila i odbornou veřejnost. A technologičtí giganti Google a Microsoft mají zase o čem přemýšlet, píše ve svém komentáři makléřka z J&T Tereza Jalůvková. Tereza Jalůvková Přečíst článek

Recenzent The New York Times Kevin Roose přirovnal svůj pocit z užívání nového Bingu k dávnému seznámení právě s Googlem. Ten jej před mnoha lety coby mladého „nerda“ uchvátil tím, jak rychle získával výsledky, jak mnohem úhlednější a intuitivnější byl než stávající vyhledávače jako AltaVista a WebCrawler a jak kouzelný byl pocit, když mohl vytáhnout informace z hlubin internetu.

„Cítil jsem podobný pocit úcty tento týden, když jsem začal používat nový Bing poháněný umělou inteligencí. Ano, ten Bing, věčně zesměšňovaný vyhledávač Microsoftu. Teď už je to OK,“ podotkl Roose.

Reklama

Microsoft sází na umělou inteligenci. Do chatovacího robota nalije miliardy Money Americká softwarová společnost Microsoft jedná o investici deset miliard dolarů (223,6 miliardy korun)) do společnosti OpenAI, která vlastní chatovacího robota ChatGPT. S odvoláním na obeznámené zdroje o tom informoval web Semafor. Microsoft se k věci odmítl vyjádřit, společnost OpenAI zatím na dotaz agentury Reuters nereagovala. ČTK Přečíst článek

Rose testoval nový Bing několik hodin v úterý odpoledne. „A je to výrazné zlepšení oproti Googlu. Prozatím se zdá být jasná jen jedna věc: Po letech stagnace Microsoft a OpenAI učinily vyhledávání opět zajímavým,“ uvedl.

Google se bude muset snažit

„A až dokočním tento sloupek, udělám něco, o čem jsem si myslel, že nikdy neudělám: Přepnu výchozí vyhledávač svého stolního počítače na Bing. A Google, můj výchozí zdroj informací po celý můj dospělý život, bude muset bojovat, aby mě dostal zpět,“ uzavřel svou recenzi pro NYT Roose.

Evropě ujíždí vlak v inovacích. V Top 50 nejlepších firem světa je nahrazují asijské Zprávy z firem Mezi 50 nejvíce inovativními firmami světa je jen osm společností z Evropy, což je o polovinu méně než před dvěma lety. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG). V první polovině žebříčku jsou podle něj pouze dvě evropské společnosti. Výrazně naopak roste zastoupení asijských firem. ČTK Přečíst článek

Nový Bing – který je nyní k dispozici pouze malé skupině testerů a brzy se stane dostupnějším – vypadá jako hybrid standardního vyhledávače a chatbota ve stylu GPT. Zadáte dotaz a levá strana obrazovky se zaplní standardními reklamami a odkazy na webové stránky týkající se dotazu. Na pravé straně však začne AI Bingu psát odpověď v celých větách, často s anotovanými odkazy na webové stránky, ze kterých získává informace. K dotazům přitom slouží mnohem širší vyhledávací pole než nabízí nynější Google a obecně dosavadní vyhledávače.

Boj o prestižní post stát se „hlavní branou k internetu“

Vyhledávače jsou více než čtvrt století hlavní branou k internetu. AltaVista, první web umožňující prohledávat celý text na webu, byla rychle sesazena z trůnu Googlem, který od té doby dominuje této oblasti ve většině světa. Vyhledávač Google učinil ze sebe a posléze ze své mateřské společnosti Alphabet jednu z nejhodnotnějších společností na světě s příjmy 283 miliard dolarů v roce 2022 a tržní kapitalizací 1,3 bilionu dolarů. A Google není jen běžné jméno – je to sloveso, které se pro hledání na internetu používá.

Ale nic netrvá věčně, zvláště v technice. Stačí se zeptat společnosti IBM, která kdysi vládla business computingu, nebo Nokie, kdysi lídra v oblasti mobilních telefonů. Obě byly sesazeny z trůnu, protože se potýkaly s velkými technologickými přechody, podotkl prestižní časopis The Economist.

Microsoft v nejistotě. Zisk klesl na 16 miliard dolarů, propustil tisíce lidí Zprávy z firem Čistý zisk americké softwarové společnosti Microsoft se ve druhém finančním čtvrtletí meziročně snížil o 12 procent na 16,4 miliardy dolarů (bezmála 360 miliard korun). Firma o tom informovala na svém webu. ČTK Přečíst článek

Nyní se technologickým firmám sbíhají sliny nad inovací, která by mohla ohlašovat podobnou příležitost na zásadní změnu na trhu, podotkl The Economist. Chatboti pohánění umělou inteligencí umožňují uživatelům shromažďovat informace prostřednictvím psaných konverzací, nikoli jen stručných dotazů. V čele je ChatGPT, vytvořený právě OpenAI.

Skutečnost, že dnešní nováčci, jako jsou Anthropic a OpenAI, přitahují tolik pozornosti a investic od Googlu a Microsoftu, naznačuje, že menší firmy mají šanci konkurovat v této nové oblasti. Dostanou se ale pod velký tlak na prodej firmy. Ale co když nováček v oboru chatbotů vyvine špičkovou technologii a nový obchodní model a ukáže se jako nový gigant? To ostatně Google kdysi udělal. Stejně jako v 90. letech 20. století, kdy se poprvé objevily vyhledávače, se může opět hrát o nesmírně vzácnou a lukrativní cenu – stát se vstupní branou k internetu, uzavřel The Economist.

Twitter, Amazon, Google...a teď i Spotify. Propustí šest procent lidí Zprávy z firem Švédská společnost Spotify, která je provozovatelem největší světové služby pro streamovaní hudby, má v úmyslu propustit zhruba šest procent zaměstnanců, což představuje kolem 600 pracovních míst. Firma to uvedla v tiskové zprávě. Připojila se tím k řadě dalších technologických podniků, které snižováním počtu zaměstnanců reagují na zhoršené hospodářské vyhlídky. ČTK, duk Přečíst článek