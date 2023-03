OpenAI má obavy z vlastního chatbota. Lidi připraví o práci

Šéf společnosti OpenAI, z jejíž dílny vzešel chatovací robot ChatGPT, má podle médií trochu obavy z umělé inteligence a z toho, jak ovlivní pracovní sílu, volby a šíření dezinformací. Společnost OpenAI koncem loňského listopadu ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti a systém si rychle získal popularitu. Na základě jednoduchých dotazů dokáže generovat články, eseje, vtipy, ale i poezii. Jako pomocníka ho mimo jiné používají programátoři či marketéři.

Šéf OpenAI Sam Altman vedle nadšení z toho, co může umělá inteligence změnit, cítí obavy z jejího využití autoritářskými režimy. Řekl to minulý týden v rozhovoru na televizní stanici ABC News. Například ruský prezident Vladimir Putin několik let před invazí na Ukrajinu prohlásil, že kdo se stane lídrem v technologii umělé inteligence, pravděpodobně ovládne svět.

Vliv ChatGPT a jemu podobných nástrojů se zatím neodrazil v americkém volebním procesu, konstatoval Altman. OpenAI se však podle něj připravuje na prezidentské volby v roce 2024. „Zejména se obávám toho, že by tyto modely mohly být použity k rozsáhlým dezinformacím,” řekl.

Poukázal také na to, že se modely umělé inteligence začínají nasazovat při programování a daly by se zneužít ke kybernetickým útokům. Programátoři používají podle Altmana ChatGPT jako pomocníka a společnost pracuje na tom, aby se dal obdobně aplikovat i v dalších profesích.

Šéf OpenAI připustil, že to může vést k tomu, že mnoho lidí přijde o práci. Zároveň v rozšíření těchto nástrojů vidí možnost, jak vymyslet lepší druh práce. „Můžeme mít mnohem vyšší kvalitu života, vyšší životní úroveň,” řekl.