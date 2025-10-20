Autonomní technika mění české sklady. Lidé se přesunou od palet k datům
Autonomní vozíky, mobilní roboty a plně automatizované regálové systémy postupně nahrazují rutinní manuální práci. Skladníci se z manipulantů mění v operátory a koordinátory robotizovaných procesů.
V nejbližších letech čeká českou logistiku výrazná proměna pracovních rolí, potřeb kvalifikace i celkové podoby skladových provozů. Strojírenská společnost Jungheinrich dlouhodobě rozvíjí technologie, které zefektivňují pohyb materiálu a řízení skladových procesů. Dnes už nabízí kompletní automatizovaná řešení, od inteligentních regálových systémů až po mobilní roboty schopné samostatného pohybu, rozpoznávání objektů a spolupráce s lidmi. Tyto systémy nacházejí uplatnění i v Česku, například v Chodově, kde Jungheinrich dodal plně automatizovaný sklad pro společnost SKF Lubrication Systems. Automatické vozíky zde převzaly práci, kterou dříve vykonávali operátoři ve velmi úzkých uličkách, a výrazně tak zvýšily efektivitu i bezpečnost provozu.
Vedle implementace technologií firma posiluje i svou přítomnost v regionu. V říjnu 2023 otevřela v Chomutově nový výrobní závod zaměřený na vysokozdvižné vozíky a investovala zde přes 60 milionů eur. Jungheinrich zároveň rozšířil své kompetence v oblasti mobilní robotiky akvizicí německého startupu Magazino GmbH, který vyvíjí autonomní roboty pro vychystávání a transport zboží.
Automatizace se v Česku stává normou
Podle studie SKF Lubrication Systems plánuje více než 99 procent manažerů logistiky v ČR zavést do pěti let alespoň částečnou automatizaci provozů, včetně nasazení robotů a autonomních manipulačních systémů. Starší výzkum z roku 2022 uvádí podobné číslo, 95 procent firem plánuje automatizaci skladových procesů. Tlak na modernizaci podporuje i rostoucí nedostatek pracovní síly a nízká volná kapacita skladových ploch: ke konci 2023 měla ČR k dispozici přes 11,9 milionu čtverečních metrů moderních logistických hal, přičemž volná kapacita činila pouhých 2,6 procent.
Z praktických příkladů vyčnívá investice Rohlik Group, která do automatizace svých distribučních center v Praze a Evropě vložila už 45 milionů eur. Trend je jasný. Automatizace není otázkou zda, ale kdy a jak rychle.
Dopad na trh práce
Růst automatizace přináší zásadní proměnu pracovních rolí. Podle dat OECD je v Česku přibližně 12,8 procent pracovních míst ve vysokém riziku automatizace, tedy pozic, kde alespoň čtvrtinu úkolů lze snadno nahradit stroji. Studie České národní banky uvádí, že až 35 procent zaměstnání v zemi spadá do kategorií s nejvyšším rizikem automatizace, přičemž skladová a logistická povolání patří právě do této skupiny.
Neznamená to ale masové propouštění. Rutinní činnosti, jako je přesun palet či vychystávání zboží, přebírají stroje, ale lidé zůstávají nezastupitelní v oblasti kontroly, údržby a řešení výjimečných situací. Z manuálních pracovníků se stávají technici automatizace, operátoři robotických systémů nebo datoví analytici. V novém prostředí bude zásadní schopnost porozumět digitálním systémům, analyzovat data a spolupracovat s roboty.
Podle regionálních studií se dopady automatizace projeví nejvíce v oblastech s vyšším podílem manuálních profesí – typicky v průmyslových zónách mimo velká města. Těmto regionům hrozí větší tlak na rekvalifikaci a změnu pracovních struktur.
Jak budou vypadat české sklady za pár let
Automatizace promění i samotnou organizaci skladů. Běžné se stanou hybridní provozy, kde budou spolupracovat lidé a autonomní vozíky. Nové sklady budou navrženy tak, aby podporovaly datové řízení toků zboží, využití umělé inteligence a digitálních dvojčat.
Klasická výkonnostní měřítka, kolik palet zaměstnanec přemístil, nahradí ukazatele efektivity automatizovaných systémů, jejich dostupnosti a produktivního času. Firmy budou investovat více do školení zaměstnanců, kteří musí zvládat kombinaci mechanických, IT a procesních dovedností.
Budoucnost skladových dělníků
Podoba práce ve skladech se postupně zásadně změní. Skladník budoucnosti nebude jen manipulovat se zbožím, ale bude koordinovat stroje, řešit technické výjimky a spolupracovat s digitálními systémy. Jeho přidaná hodnota se přesune od fyzické síly k porozumění technologii.
Automatizace tak neznamená konec pracovních míst, ale jejich přerod. V Česku se očekává, že během příštích pěti let projde procesem automatizace většina velkých skladů. Firmy, které spojí investice do robotizace s vzděláváním zaměstnanců, získají klíčovou konkurenční výhodu.
