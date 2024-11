Od nuly k miliardám, v tichosti. To je příběh české FTMO

Třicátníci Marek Vašíček (na snímku vpravo) a Otakar Šuffner mají každý podle odhadů majetek až deset miliard korun. Jejich firma FTMO loni utržila pět miliard korun a dosáhla hrubého zisku EBITDA ve výši 2,3 miliardy korun. Přesto tito energičtí podnikatelé neplní titulky magazínů a ti, kteří nejsou fandové do tradingu, o nich spíše neslyšeli. Co se podařilo za deset let vybudovat dvěma spolužákům z vysoké a kam chtějí své služby dál posouvat?

Reklama

Ani jejich vlastní rodiny úplně netuší, co vlastně dělají. Ale dělají to úspěšně. Už jen proto, že se oba opakovaně objevují v žebříčcích českých miliardářů. Jejich firma FTMO se věnuje takzvanému prop tradingu, tedy situaci, kdy trader obchoduje s cizími penězi. Jde o běžnou praxi, banky také zaměstnávají obchodníky, aby s jejich kapitálem vydělávali na trzích.

FTMO tuto možnost ale otevřelo všem aspirujícím traderům. Vyzkoušet si obchodování na platformě FTMO na demo účtu, kde neriskujete svoje peníze, může skutečně každý. Kdo by ale chtěl obchodovat přímo s penězi FTMO, musí projít náročným testem a splnit několik milníků v podobě návratnosti investovaných prostředků. Pokud ve všech klíčových parametrech uspěje, propracuje se k FTMO Accountu, kdy již získává reálnou odměnu na základě výsledků svého obchodování, a to až do výše 80 procent zhodnocení.

Tento testovací proces ale není zadarmo. „Netajíme se tím, že patříme k těm dražším v odvětví. Uživatelům totiž přinášíme velkou přidanou hodnotu v podobě různých aplikací, statistickému vyhodnocování účtů nebo koučů, kteří s nimi pracují,“ říká pětatřicetiletý Šuffner a přiznává, že být traderem není pro každého: „Je to extrémně těžké na psychiku."

„Fakt je to o hlavě. Lidský mozek na to není připravený. Když vidí ta čísla, jak blikají. Sám si pamatuji, jak jsem si kolikrát do svého obchodního deníku napsal, že mám udělat A a skončil s variantou B, C, D. Jak je člověk v tom momentu, má tunelové vidění. Je velmi impulzivní a emotivní,“ řekl již dříve Newstreamu Vašíček. Cílem podle něj není vypnout emoce, ale kontrolovat je a využít.

Reklama

Dva spolužáci z VŠE vybudovali miliardovou firmu. Jejich FTMO otevírá cestu na burzu Money Marek Vašíček a Otakar Šuffner začínali podnikat při vysoké škole, dnes má jejich firma FTMO miliardové zisky. Dle žebříčku Deloitte Technology Fast 50 jde o jednu z nejrychleji rostoucích firem v regionu. Mezi roky 2021 a 2022 zvýšila tržby o 30 procent, tedy na 3,9 miliard korun. Poslední dostupný zisk je z roku 2021, a to 1,7 miliardy korun. Je tu další díl seriálu Young Money Patrika Borýska. Patrik Borýsek Přečíst článek

Devět z desti aspirujících traderů v testu neuspěje. A co jim radí? „Vzdělávat se na téma osobní a sportovní psychologie, poznat se co nejlíp a pak si vést záznamy, deník. Bez toho se neodpíchnete dál. Musíte být disciplinovaní,“ říká Šuffner.

Byznys model FTMO tak stojí na dvou pilířích. Primárně jsou to tržby z poplatků od uživatelů, kteří se chtějí stát úspěšnými tradery a platí jim za služby simulovaného obchodování a vzdělávací nástroje. Částky jsou to od čtyř tisíc korun nahoru. Druhým pilířem jsou zisky z burzovních obchodů.

Na nedostatek ziskuchtivých traderů si ve FTMO nestěžují. Od spuštění si platformu v placených i neplacených režimech vyzkoušelo přes 1,5 milionu lidí z celého světa. Nejvíce klientů mají z USA, následuje Británie a až za ní EU. Reputaci ale mají hvězdnou. Na platformě Trustpilot, kde uživatelé hodnotí různé firmy, má FTMO 4,8 hvězdičky z pěti a více než dvanáct tisíc recenzí.

Kam se rozkročit?

Hlavnímu byznysu se daří a tak se FTMO v poslední době snaží růst skrze akvizice. „Loni jsme koupili tradigovou společnost Quantlane. Kluci obchodují tady o patro níže, zakomponovali jsme to do FTMO produktu. Pokud se vám daří v rámci našeho VIP programu, můžete dostat kontrakt v Quantlane, kde už máte plat a věnujete se pouze tradingu,“ říká Vašíček.

Další akvizice míří úplně mimo trading. Na začátku letošního roku FTMO koupila například marketingovou agenturu eVisions. A činí jsou i v realitách. Kupují starší domy k rekonstrukci v Praze. Nebrání se ale ani Brnu a prozkoumávat začali také nabídky nemovitostí v Berlíně, Hamburku nebo Londýně.

„A hledáme další vertikály. FTMO zpracovává opravdu velké množství plateb, a tak by pro nás dávalo smysl, kdybychom měli vlastní platební bránu nebo poskytovatele platebních služeb,“ zamýšlí se nad dalšími akvizičními cíli Šuffner.