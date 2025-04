Otakar Šuffner: FTMO jsme od začátku stavěli pro globální trh

České FTMO vzniklo jako odpověď na problém, se kterým bojuje většina retailových traderů – nedostatek kapitálu. Obchodníci mohou ověřit své schopnosti v simulovaném prostředí a získat přístup k financím bez rizika vlastních ztrát. Díky přísnému výběrovému procesu a silnému ekosystému podpory se firma stala globálním lídrem v oboru. S expanzí na zahraniční trhy, akvizicí brokera OANDA a rozšířením do realitního segmentu se FTMO neustále posouvá vpřed. A zakladatelé nemají v plánu zpomalit. „Nikdy jsme si neřekli, že chceme být dalším jednorožcem,“ říká spoluzakladatel a CEO jedné z nejrychleji rostoucích tuzemských firem Otakar Šuffner.

Kde se zrodila myšlenka založit FTMO?

Stát se úspěšným traderem není nic snadného. Nejdřív potřebujete dostatečný kapitál, se kterým můžete obchodovat, a i když ho máte, tak musíte zvládat věci jako řízení rizika, strategii a psychologii trhu, jinak můžete rychle prodělat. S Markem (Vašíčkem, spoluzakladatelem FTMO – pozn. red.) jsme už za studií na VŠE obchodovali s vlastním účtem o velikosti pár tisíc dolarů. Jenže i když nám to celkem šlo, živit se tím nedalo. A tak jsme se začali dívat v zahraničí, hlavně ve Spojených státech, po nějaké pozici tradera v tradičních prop tradingových společnostech (proprietary trading představuje obchodování s kapitálem, který nenáleží samotnému obchodníkovi, ale například firmě, pro kterou obchoduje – pozn. red.). Ty obvykle fungují tak, že zaměstnávají profesionální tradery. Většinou s tituly z prestižních škol, jako je Harvard nebo MIT, kteří, když se prokážou, mají fixní plat a podíl na ziscích.

Vy jste to tedy chtěli nabídnout širší veřejnosti?

FTMO předcházel projekt, který se jmenoval Získejúčet.cz. Tehdy jsme chtěli vyřešit právě ten problém, se kterým se potkávají téměř všichni retail obchodníci – nedostatek prostředků k tomu, aby se dalo věnovat tradingu naplno. V roce 2017 se projekt po třech letech od svého vzniku transformoval do současné podoby FTMO. Chtěli jsme dát lidem šanci opravdu ukázat, co umí, bez ohledu na to, jaký mají kapitál, vzdělání, nebo odkud jsou.

Čím se tedy FTMO liší od tradičního prop tradingu?

Naším cílem je podpora seriózních traderů – lidí s disciplínou, odhodláním a profesionálním přístupem, kteří nemají dostatečný kapitál nebo nechtějí riskovat, že o něj v momentě, kdy se bez větších zkušeností pustí do obchodování, hned přijdou. Bránou k monetizaci jejich schopností a získání nového know-how je dokončení takzvaného Ověřovacího procesu, který se skládá z FTMO Challenge a Verifikace. Jedná se o výzvu, která prověří úroveň jeho dovedností v simulovaném prostředí – tím se lišíme od tradičního prop tradingu, ve kterém tradeři rovnou obchodují s reálnými prostředky firmy, což s sebou nese riziko ztrát. V našem případě nejde o skutečné peníze, a tím pádem se naši klienti nevystavují opravdovému riziku. Přijít můžou pouze o vstupní poplatek FTMO Challenge.

Rozhovor s Otakarem Šuffnerem vyšel v magazínu Newstream CLUB 7, který se věnuje úspěchu českých firem ve světě

Magazín Newstream CLUB 7 Newstream.cz

Je to dostatečná kontrola?

Síto je husté a podmínky přijetí přísné. Úspěšným absolvováním programu získává účastník přístup ke všem výhodám FTMO – podpoře, koučinku, analytickým nástrojům, aplikacím speciálně vyvinutým pro klienty, pokročilým školením a další řadě benefitů. A také k možnosti své dovednosti monetizovat skrze obchodní demo účet ve výši od 250 tisíc až do 4 milionů korun. Přestože se i v tomto případě jedná o fiktivní finanční prostředky, mají ti nejúspěšnější uživatelé šanci na odměnu v podobě až 90 % z výsledků na svých demo účtech. Chceme ale, aby si přidanou hodnotu odnesl z platformy každý, kdo ji byť jen vyzkouší.

Jak dlouho jste tuto platformu budovali?

První myšlenku jsme měli v roce 2013, první účty v české verzi projektu se datují do roku 2015 a současnou podobu pak projekt získal v roce 2017. Mezitím jsme pořád testovali, upravovali a ladili model tak, aby odpovídal tomu, co trh potřeboval. Museli jsme také zajistit, aby všechny procesy a technologie byly stoprocentně funkční. Není to tak, že bychom měli hotovo. Neustále se snažíme posouvat a zdokonalovat.

Leon Jakimič a Vít Šubert: Lasvit je dneska odolnější a připravený dobýt svět Leaders Firma Lasvit představuje jeden z největších byznysových příběhů české polistopadové éry. Její zakladatel a většinový vlastník Leon Jakimič si dokázal vybudovat takové postavení, že s Lasvitem chtějí spolupracovat nejslavnější značky světa. Pandemie koronaviru a problémy spojené s válkou na Ukrajině a energetickou krizí však fungování Lasvitu značně oslabily. I proto se do boardu firmy dostal Vít Šubert, majitel konzultační společnosti Unicorn Attacks, aby společně transformovali Lasvit do dalších let. Jak se to kamarádům z tenisu povedlo? A jak se mění společnost působící v tak tradičním odvětví, jako je sklářství? A jak se buduje značka, která chce být Louisem Vuittonem ve své branži? Nejen o tom pánové mluví v hlavním rozhovoru magazínu Newstream CLUB, z něhož nabízíme ukázku. Stanislav Šulc Přečíst článek

Vytvořili jsme něco, co jsme sami jako tradeři chtěli a potřebovali. Na začátku jsme samozřejmě netušili, jak obrovský zájem o to bude. Měli jsme v hlavě jedno – postavit takový produkt, který bude dlouhodobě udržitelný a který lidem nabídne šanci něco dokázat. A toho jsme se drželi. Dneska už nejen že reagujeme na potřeby trhu, ale sami ho aktivně formujeme a posouváme celý sektor o pořádný kus dopředu.

Co tvoří hlavní zdroj příjmu FTMO?

Náš příjem tvoří dvě nohy – první část příjmů vychází z našeho vlastního tradingu. Druhou je potom zpoplatněná FTMO Challenge, kterou musí spolu s Verifikací klienti projít, aby se stali jedním z našich FTMO traderů. Je potřeba si uvědomit, že zaplacením FTMO Challenge se klientům odemkne řada nástrojů a služeb, edukativní materiály, aplikace a robustní systém informací. Ty potom pomáhají klientům zlepšit své dovednosti v tradingu. Navíc kdyby to zpoplatněné nebylo, tak si to v tom simulovaném prostředí může každý zkoušet do té chvíle, dokud se mu něco nepovede, a my bychom pak neodhalili skutečně úspěšného tradera.

Co pro zakladatele FTMO znamená, že jsou takzvaným jednorožcem? Jak se na jejich ziskovosti podepsaly nejnovější akvizice a rozkročení do nových byznysových vod? A chystají se stávající majitelé a investoři FTMO prodat velkému hráči? Odpovědi nejen na tyto otázky si můžete přečíst v magazínu Newstream CLUB 7, který právě vyšel.

Otakar Šuffner

Spoluzakladatel a CEO platformy FTMO, která se během několika let z lokální české firmy vypracovala na nejvýznamnější společnost ve svém segmentu na světě. Otakar v FTMO dohlíží na rozvoj strategie a na to, aby byla platforma neustále budována na základě potřeb zákazníků. FTMO si od spuštění v placených i neplacených režimech vyzkoušely téměř dva miliony lidí z většiny zemí světa a na svém kontě má řadu ocenění, včetně pětinásobného prvenství v žebříčku Deloitte Fast 50, vítězství EY podnikatele roku či prestižního ocenění FMLS.

Alessandro Pasquale: Nebránil bych se expanzi do západní Evropy Leaders Patří ke králům evropského potravinářství. Skupině Mattoni vlastněné Alessandrem Pasqualem se daří růst na všech trzích, kde působí. Chystá se na další růst? „V posledních letech jsme udělali hodně akvizic, když to přirovnám k jídlu, hodně jsme hodovali. A nyní je potřeba trávit, tedy starat se o továrny, které jsme získali,“ říká majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale. Přesto další expanzi nevylučuje. Skupina se přitom možná vydá novým směrem. Stanislav Šulc Přečíst článek

Zakladatel Trdlokafe Radek Klein: Česko už nám bylo malé Leaders Skupina Trdlokafe je na vzestupu a od prodeje trdelníku se značně rozrostla a posunula. Dnes do ní spadají stovky prodejen z celou řadou produktů v mnoha zemích světa, nejnověji skupina koupila populární Kytky od Pepy. Byznysmodel se pak podle zakladatele skupiny také zásadně proměnil. A dneska již klíčovým příjmem rozhodně nejsou trdelníky, ale prodej franšíz, stavba poboček i software pro jejich řízení. Do světa se vydali, protože v Česku už nebylo dost atraktivních míst pro pobočky. „Nikde jsme nebojovali s hygienou tak jako v Kalifornii,“ říká zakladatel skupiny Radek Klein. Michal Nosek Přečíst článek