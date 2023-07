Omezení pro Čínu. Spojené státy jí chtějí omezit přístup ke svým cloudovým službám

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena se chystá omezit přístup čínských společností k americkým cloudovým službám. S odvoláním na obeznámené zdroje o tom informoval americký deník The Wall Street Journal. Bude-li opatření přijato, firmy jako Amazon či Microsoft budou patrně nuceny žádat vládu o povolení poskytovat čínským zákazníkům cloudové služby využívající pokročilé čipy pro umělou inteligenci, napsal deník.

Očekává se, že americké ministerstvo obchodu zavede toto omezení v nadcházejících týdnech. Spojené státy by tak rozšířily svou politiku kontroly vývozu polovodičů, kterou představily v říjnu. Ministerstvo obchodu, Microsoft a Amazon na žádost o komentář zatím nereagovaly.

Čína v pondělí uvedla, že bude kontrolovat vývoz některých kovů široce používaných v polovodičovém průmyslu. Je to zatím poslední reakce Pekingu v eskalujícím sporu s USA o přístup k nejpokročilejším mikročipům.

Peking toto poslední opatření odůvodňuje národní bezpečností. Vývozci budou muset napříště požádat o povolení k exportu některých výrobků z gallia a germania. Čína podle průmyslové organizace Critical Raw Materials Alliance zastupuje ve světové produkci germania 60 procent a v případě gallia 80 procent.

Germanium má několik použití, například ve fotovoltaice a v optických vláknech. Solární panely obsahující germanium mají využití ve vesmíru. Gallium se používá k produkci arsenidu gallitého, který slouží při výrobě radiofrekvenčních čipů pro mobilní telefony a satelitní komunikaci. Tato sloučenina je také klíčovým materiálem v polovodičích.

Dopad omezení bude podle některých analytiků omezený, protože existují jiné zdroje těchto kovů a lze použít náhradní materiály. "Je to spíše varovná než smrtelná rána," uvedla analytická společnost Eurasia Group. Svaz německého průmyslu (BDI) konstatoval, že čínská omezení posilují argument pro větší surovinovou nezávislost.