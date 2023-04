Amazon bude vyrábět diamanty. Umožní mu to revoluci v cloudu

Společnost Amazon bude společně s divizí podniku De Beers vyrábět průmyslové diamanty. Největší internetový prodejce světa, který se angažuje také v oblasti cloudových služeb, sází na to, že drahokamy vyrobené na míru by mohly přinést revoluci v počítačových sítích, píše agentura Bloomberg. Na projektu bude pracovat společnost Element Six, divize De Beers, a Centrum pro kvantové sítě (Center for Quantum Networking) firmy Amazon Web Services (AWS), tedy cloudové divize internetového prodejce.

Zatímco tradiční výpočetní technika se spoléhá na bity, tedy na jedničky a nuly, kvantová výpočetní technika používá kvantové bity (qubity), které mohou být jistou kombinací obou hodnot. Kvantové sítě využívají k přenosu dat subatomární hmotu způsobem, který přesahuje dnešní optické systémy. Diamanty by měly být součástí zařízení, které umožní přenášet data rychleji, a hlavně bezpečněji - systém kvantového přenosu by neměl být napadnutelný.

Tato zařízení by mohla zapojit do svých sítí společnost AWS, jejíž cloudové služby generují Amazonu nejvíce zisku. „Chceme tyto sítě vyrábět pro AWS,“ řekla Antia Lamasová-Linaresová, která vede Centrum pro kvantové sítě. Odhaduje, že technologie začne být využívána „spíše v řádu let než desetiletí“.

Motivací firmy Element Six je nalézt další využití pro průmyslové diamanty, ceněné pro jejich tvrdost a schopnost fungovat jako čočka. Jejich případné nasazení v oblasti kvantové výpočetní techniky, jež slibuje větší bezpečnost dat, by mohlo být velkou příležitostí, napsal Bloomberg.

Široké využití kvantových sítí by vyžadovalo obrovské množství komponent, včetně specializovaných diamantů. Společnost Element Six nedávno otevřela v americkém státě Oregon továrnu, která je schopna vyrobit až dva miliony takových jednotek ročně pomocí techniky zvané chemické napařování.

Diamant je pevná forma uhlíku. Díky své krystalické struktuře je nejtvrdším a tepelně nejvodivějším materiálem, který se vyskytuje v přírodě. Diamanty také přirozeně zachycují omezený počet nečistot, jako jsou atomy dusíku, které jim dodávají barvu.

Tyto nečistoty mohou být u diamantů vyrobených člověkem výhodou. Průmyslové drahokamy s identickými příměsmi a tvarem mohou v kvantových sítích fungovat jako opakovače.

