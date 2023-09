Federální obchodní komise v USA podala žalobu na Amazon. Připojilo se téměř dvacet států USA

Americká Federální obchodní komise (FTC) podala dlouho očekávanou antimonopolní žalobu na americký internetový obchod Amazon. Tvrdí, že firma zneužívá svou dominantní pozici na trhu k vlastnímu prospěchu a nutí spotřebitele platit za zboží vyšší ceny, informovala agentura Reuters.

K žalobě se kromě FTC připojili rovněž generální prokurátoři ze 17 členských států USA. „FTC a její státní partneři tvrdí, že Amazon v rámci svých praktik brání konkurenci a prodejcům ve snižování cen, zhoršuje kvalitu pro kupce, účtuje nadměrné poplatky prodejcům, brzdí inovace a brání soupeřům ve spravedlivém konkurenčním boji," uvedla FTC. Dodala, že požádala soud, aby firmě Amazon nařídil zastavit nezákonné praktiky.

Amazon podle FTC mimo jiné na své platformě znevýhodňuje prodejce, kteří se snaží nabízet zboží za nižší ceny než on. „Amazon nyní využívá monopolní sílu k poškozování svých zákazníků, a to jak desítek milionů rodin, které na jeho platformě nakupují, tak statisíců prodejců, kteří Amazon využívají k oslovení těchto rodin," prohlásila šéfka FTC Lina Khanová.

Amazon označil žalobu FTC za mylnou. Uvedl, že žaloba poškodí spotřebitele, protože povede k nárůstu cen a ke zpomalení dodávek zboží zákazníkům. „Praktiky, které FTC napadá, pomohly podpořit hospodářskou soutěž a inovace v celém maloobchodním sektoru," uvedl právní zástupce Amazonu David Zapolsky.

