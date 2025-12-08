Alternativní řešení bytové krize. Jak se z co-livingu stává nový standard?
Rostoucí ceny nemovitostí a dlouhodobý nedostatek dostupného bydlení zásadně proměňují způsob, jakým lidé žijí.
Zatímco dříve byla hlavní metou koupě vlastního domova, dnes na tento cíl dosáhne málokdo. Jako alternativa ke klasickému nájmu se nabízí flexibilní ubytování, které umožňuje rychlé nastěhování, předvídatelné náklady a větší mobilitu. Tento přístup rozvíjí i developer CTP, který stojí za projektem Domeq. „Naším cílem je nabídnout nejen cenově dostupné ubytovací jednotky, ale také komplexní životní styl kombinující komfort, služby a kvalitní prostředí, kde se díky pestré mezinárodní komunitě potkávají různé kultury a vzniká tak přátelská komunita Domeq,“ říká Jan Pernička, Head of Residential v CTP Česká republika.
Rostoucí tlak na udržitelnost a digitalizace napříč obory silně ovlivňují to, jak bude vypadat moderní urbanistický rozvoj v příštích letech. Podle Jana Perničky je ale jedním z nejsilnějších trendů právě co-living. „Reaguje na měnící se životní styl mladé generace a potřebu dostupného a udržitelného městského života,“ říká. Kromě jednotlivců se trend dotýká také firem. Moderní development se totiž neřídí jen technickými parametry, ale do popředí se dostává kvalita života v okolí lokality. „Firmy dnes řeší úplně jiný set potřeb než před deseti lety. Zvažují dostupnost pracovní síly, mobilitu zaměstnanců a schopnost přivést do regionu specialisty z jiných zemí. A právě v těchto situacích se kvalitní ubytovací kapacita stává velmi silným argumentem při výběru lokality,“ říká Pernička.
Flexibilní ubytování umožňuje firmám udržovat komunitu a zároveň poskytovat zaměstnancům jistotu a pohodlné zázemí od prvního dne. Velkou roli hraje hlavně u projektů, kde je třeba rychle zahájit provoz, nebo u high-tech pozic, kde se firmy přetahují o talenty.
Domeq: unikátní projekt, který přináší hodnotu byznysu i městu
V Brně CTP rozvíjí jedinečný projekt, který ukazuje, jak může vypadat moderní ubytování propojené s městským prostředím. První budova Domeq na brněnské Ponávce je v provozu již osmým rokem a velmi rychle si získala své příznivce. Postupně přibyly další dvě budovy Domeq 2 a 3. Developer koncept vytvořil jako odpověď na rostoucí mobilitu mladých lidí, kteří hledají dostupné moderní zázemí v novém městě. „Ubytování ve stylovém designu je plně vybavené a připravené k okamžitému nastěhování, v ceně jsou zahrnuty energie, recepce 24/7, Wi-Fi a další služby,“ popisuje Jan Pernička.
Remon Vos: Deglobalizace mění myšlení firem. Musejí se přesouvat do Evropy
Leaders
Jednotky doplňují rozsáhlé sdílené prostory, jako coworking, lounge, sdílené kuchyně, herní zóny nebo terasy. Právě ty podporují přirozený networking a vytvářejí komunitní život, který je dnes pro mladé lidi často stejně důležitý jako samotné bydlení. Ubytovaní se navíc propojují i s dalšími projekty CTP, například s brněnským coworkingem Clubco. „Domeq a Clubco se skvěle doplňují”, tvrdí Pernička. „Zatímco Domeq nabízí zázemí pro život, Clubco poskytuje profesionální prostředí pro práci, vzdělávání i komunitní akce. Propojením obou projektů vzniká ekosystém, ve kterém mohou mladí lidé snadno navazovat kontakty a růst profesně i osobně. Clubco tak ubytovaným z Domequ poskytuje nejen pracovní prostor, ale i přístup k síti freelancerů, startupů a firem, která je pro jejich kariérní rozvoj často zásadní,“ doplňuje.
Co-living navíc nepatří jen studentům. Ubytovací komplexy přitahují velmi rozmanitou strukturu klientů, od studentů a absolventů přes mladé profesionály, pracující, střední a vyšší management až po firemní týmy a zahraniční specialisty. „Flexibilita délky pobytu navíc umožňuje každému přizpůsobit si ubytování podle toho, jak dlouho potřebuje v Brně zůstat. Ubytování je možné už od jednoho měsíce a díky online rezervaci je nastěhování otázkou pár kliknutí,” doplňuje Pernička. Model je natolik úspěšný, že ho developer plánuje rozšířit do dalších strategických lokalit.
Komunita představuje srdce Domequ. Pravidelné akce, společné vaření nebo pohodové večery v lounge pomáhají ubytovaným rychle navázat přátelství i profesní kontakty. Dostupná cena a co-livingový životní styl ale nejsou jedinými výhodami. „Domeq je navržený tak, aby lidé nemuseli řešit běžné starosti. K dispozici mají studovnu, odpočinkové zóny, posilovnu, prádelnu či půjčovnu kol,” říká Pernička. “O úklid a údržbu se stará profesionální tým a když praskne žárovka nebo něco nefunguje ve dvě ráno, vše hned řešíme,” doplňuje.
CTP rozšiřuje záběr: inovuje průmyslové areály a propojuje průmysl s městským životem
Reality
Kvalita prostředí zaručena
V podobných projektech se dnes už neočekává jen moderní design a pohodlné služby, ale také prostředí, které dlouhodobě podporuje well-being, zdraví a kvalitu života. Právě na tento aspekt Domeq výrazně sází. Budovy Domeq 2 a 3 jako první ubytovací komplexy v České republice získaly nejvyšší stupeň mezinárodní certifikace WELL Platinum. „Pro nás je to obrovský milník a potvrzení jedinečnosti projektu,” říká Pernička. „Tento standard patří k nejpřísnějším na trhu. Hodnotí totiž hned několik parametrů, od kvality vzduchu a vody přes denní světlo, akustiku a tepelný komfort až po použité materiály a podporu komunity.“
Portfolio činností developera CTP je dnes skutečně široké. Kromě výrobních a logistických hal staví kanceláře, laboratoře, showroomy i coworkingové prostory, rozvíjí veřejný prostor včetně zeleně a cyklostezek. “Poskytujeme nejen prostor pro podnikání, ale zaměřujeme se i na potřeby lidí. Ubytování je proto přirozeným rozšířením toho, co v našich parcích dlouhodobě budujeme,” objasňuje Pernička.
Pro Perničku je ale rozvoj ubytovacích projektů zajímavý i na osobní úrovni. „Nejvíce mě baví to, že mohu ovlivňovat prostředí, ve kterém lidé skutečně žijí, a podílet se na vytváření míst, která mají dlouhodobý dopad na kvalitu života i charakter města,“ říká. „Snažím se vždy najít rovnováhu mezi komerční stránkou projektu a jeho přínosem pro město. V okamžiku, kdy se z vizualizace stane reálný domov, vidíte smysl celé práce,“ uzavírá Jan Pernička.
Jakub Kodr: Česko musí zabrat v boji o investice
Reality
Průmyslový developer CTP posiluje na kancelářském trhu. A míří nově na Slovensko
Reality
