Akcie Tesly dál rekordně ztrácí. Firma se potýká s konkurencí a s výrobními problémy

Akcie americké společnosti Tesla směřují k největšímu měsíčnímu, čtvrtletnímu i ročnímu propadu za dobu své existence. Jen za úterý odepsaly 11 procent a od začátku prosince jsou levnější o 44 procent. Podle analytiků je hlavní příčinou fakt, že Tesle vyrůstá konkurence, k tomu se potýká s problémy při výrobě ve Spojených státech i v zahraničí, zatímco šéf Tesly Elon Musk věnuje až příliš mnoho času firmě Twitter, kterou koupil na podzim.

„Musk v investiční komunitě ztratil důvěryhodnost,“ uvedl ve zprávě klientům už minulý týden analytik finanční společnosti Wedbush Dan Ives.

Problémy přičítá i nesplněným slibům, které Musk investorům dal. Když totiž Musk v minulosti akcie Tesly prodával, několikrát pak řekl, že už se k žádnému dalšímu prodeji nechystá. To ale víckrát porušil. „Tesla zároveň snižuje ceny a ve světě se jí hromadí neprodaná auta. Z hlediska managementu by se dalo říct, že Musk za volantem spí,“ dodal Ives.

Výprodej akcií Tesly zrychlil v úterý, kdy se jich investoři začali ve velkém zbavovat. Svědčí o tom rovněž objem obchodů, který byl proti průměru více než dvojnásobný, ukazují statistiky. Akcie firmy Tesla se tak zařadily za akcie americké společnosti Meta Platforms, majitele Facebooku, jejíž akcie si mezi nejhodnotnějšími technologickými společnostmi vedou letos nejhůře.

Musk už není nejbohatším člověkem na světě

Musk má velkou část svého majetku právě v akciích Tesly a souvisejících finančních derivátech, cenový propad akcií podniku tak má zásadní vliv i na to, že Musk už není nejbohatším člověkem světa. Na této pozici jej v žebříčcích agentury Bloomberg a magazínu Forbes v polovině prosince vystřídal francouzský podnikatel Bernard Arnault.

Silnému poklesu akcií Tesly předcházelo několik nepříznivých článků v médiích, naposledy zřejmě v ekonomickém listě The Wall Street Journal (WSJ). Noviny v pondělí s odkazem na své zdroje napsaly, že Tesla kvůli novým případům koronavirové nákazy mezi zaměstnanci prodlouží původně osmidenní výrobní odstávku ve svém závodě v Šanghaji. Agentura Reuters pak v úterý informovala, že až výrobní závod v Šanghaji v lednu znovu otevře, bude to pouze na 17 dnů. Tesla přitom tak dlouhé pauzy ve výrobě dosud neměla.

„Je to zatím poslední ze série zpráv, které zasluhují obezřetnost,“ komentoval informace o delším přerušení výroby elektromobilů v Šanghaji analytik Adam Crisafulli ze společnosti Vital Knowledge Media. Upozornil, že Tesla minulý týden nabídla slevu 7500 dolarů na nákup svých dvou nejpopulárnějších modelů, aby podpořila poptávku. Je to dvojnásobná sleva, než jakou Tesla nabídla začátkem tohoto měsíce. S problémy při výrobě se kvůli novým případům covidu-19 potýkají i čínští konkurenti, jako je společnost NIO. I ta snížila výhled výroby i prodeje.

Propadá se i hodnota akcií Tesly

Akcie Tesly se na rekordu ocitly loni v listopadu, kdy se dostaly nad 400 dolarů za kus. V úterý jejich cena spadla zhruba na 109 dolarů. Z loňského maxima už tak akcie Tesly odepsaly kolem 73 procent a jen od začátku letošního roku jsou slabší o 69 procent. To je více než dvojnásobný propad ve srovnání s indexem Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií. Z konkurenčních amerických automobilek akcie Ford Motor zatím letos odepsaly 46 procent, akcie General Motors pak 43 procent.

Od roku 2010, kdy se s akciemi Tesly začalo obchodovat na burze, jejich kurz celoročně klesl pouze jednou - v roce 2011 to bylo o 11 procent. Když byly akcie Tesly na vrcholu, činila tržní hodnota podniku více než 1,2 bilionu USD (27,3 bilionu Kč), teď se pohybuje kolem 352 miliard USD (osm bilionů Kč).

Americký ekonom Paul Krugman ve svém příspěvku v listě The New York Times v úterý poukázal na to, že kdo loni v listopadu nakoupil bitcoin, když byla cena této kryptoměny na vrcholu, přišel od té doby procentuálně zhruba o tolik co ten, kdo nakoupil akcie Tesly. „Nakonec, Tesla a bitcoin mohou mít více společného, než si myslíte,“ napsal Krugman v příspěvku, kde se věnuje tématu úspěšnosti firem v informační éře.

Zda a případně jak rychle se akcie Tesly zotaví, to bude podle analytiků záležet na tom, co firma oznámí v nejbližší zprávě o hospodaření. Celoroční výsledky zveřejní Tesla v lednu. Analytik Ives má teď roční cenový cíl u akcií Tesly mírně nad 125 dolary za kus, i když v lednu firmu a její vyhlídky hodnotil velmi příznivě. Tehdy měl roční cenový cíl na 1400 USD za kus.

