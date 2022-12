Zdeněk Pečený: Musk není žádný Superman. Koupě Twitteru mu láme vaz

Kdysi nejbohatší muž světa nezažívá nejlepší rok. Bohatství se mu smršťuje nejen kvůli klesajícím cenám akcií automobilky Tesla, ale také kvůli sociální síti Twitter, z jejíhož nákupu se mu nepodařilo vykroutit. Muskovo „cpaní se“ do Twitteru se ukazuje jako opravdu hodně špatný nápad, píše Zdeněk Pečený z Newstreamu.

Reklama

Elon Musk letos zchudl o sto miliard dolarů (přes 2,3 biliony korun), hlavně kvůli padajícím akciím Tesly. Investoři automobilky neskrývali obavy z Muskovy rozptýlené pozornosti směrem k Twitteru. Zájem o koupi sociální sítě měl být jen „na oko“, z ohlášeného obchodu se Musk snažil vykroutit dlouhé měsíce, nepovedlo se.

Špatný timing

Aby obchod za 44 miliard mohl vůbec zafinancovat, musel se od jara zbavit akcií automobily Tesla za zhruba 15 miliard dolarů. 8,5 miliardy dolarů získal prodejem akcií v dubnu, dalších 6,9 miliardy dolarů pak v srpnu. Na zbytek si musel půjčit. A ne zrovna v nejvhodnější dobu, kdy sazby Fedu jsou vysoko. Na to tvrdě doplácí růstové akcie technologických firmem, kam se stále Muskova Tesla řadí. Akcie automobilky od začátku roku ztratily téměř 60 procent.

Musk chudne. Prodal další akcie Tesly za miliardy Leaders Majetek Elona Muska klesl pod 200 miliard dolarů (4,8 bilionu korun), šéf automobilky Tesla a nově i sociální sítě Twitter ale zůstává nejbohatším člověkem planety. Aktuálně prodal i další akcie Tesly za téměř 20 miliard dolarů. Účel posledního prodeje Musk neoznámil. Analytici ho očekávali, protože šéf Tesly potřebuje prostředky na akvizici Twitteru. ČTK Přečíst článek

Musk si koupí sociální sítě jednoduše spíše zavařil. Před finančními výsledky Twitteru by klobouk smekl málokdo. Mnoho ziskových let od jeho vzniku v roce 2006 nebylo. Loni skončil Twitter ve ztrátě 220 milionů dolarů. S příchodem Muska může a velmi pravděpodoně i bude ještě hůře.

Každý den tratí miliony

Kvůli kontroverzním kolem Muska totiž řada inzerentů prozatím pozastavila na Twitteru své marketingové kampaně. Musk minulý měsíc přiznal, že firma zažila masivní propad tržeb a prodělává čtyři miliony dolarů (92 milionů korun) denně. A v dohledné době se to nezmění, na to jsou i Muskovy domnělé superschopnosti krátké.

Reklama

Společnost Insider Intelligence nedávno snížila svůj výhled ročních příjmů z reklamy pro Twitter. Do roku 2024 by měly spadnout až o 40 procent.

Kam tohle až zajde? Twitter rozpustil poradní skupinu pro boj s dezinformacemi a zločinem Zprávy z firem Nejbohatší obyvatel planety Elon Musk převzal sociální síť Twitter mimo jiné s tím, že chce zvýšit svobodu slova, což podle kritiků znamená nárůst dezinformací na populární síti. A další Muskův krok zřejmě vzbudí další nedůvěru – rozpustil skupinu nezávislých expertů, kteří poskytovali vedení Twitteru poradenství v otázkách moderování kontroverzního obsahu na síti, napsal deník The Wall Street Journal. duk Přečíst článek

Zpět do práce

Muskova přítomnost v Twitteru společnost spíše potápí. V polovině letošního roku byl čistý dluh Twitteru 596 milionů dolarů, o rok dříve měla společnost více hotovosti než dluhů, a to rovnou o dvě miliardy dolarů.

Nyní ji Musk zadlužil. Společnost bude muset dalších sedm až osm let splácet devět miliard dolarů na úrocích za půjčky, které si Musk vzal, aby měl na koupi sociální sítě.

Z byznysového pohledu bylo Muskovo „cpaní se“ do Twitteru opravdu hodně špatný nápad.

Musk, aktuálně až druhý nejbohatší člověk na světě, by se měl soustředit na jiné věci. Třeba právě chřadnoucí Tesle, která z něj udělala dolarového stamiliardáře. Musk by proto měl přestat s hraním podivných her a začít makat ve své automobilce, než ho naprosto převálcují zavedení výrobci aut se svými elektromobily. Tedy pokud se nechce nadále propadat v žebříčku miliardářů.