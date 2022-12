Týden tradera: Nike a J&T se postaraly o dobré předvánoční zprávy

V předvánočním týdnu nalezly akciové trhy alespoň na chvíli určitý klid a prošly poklesem volatility. K lepší náladě napomohly příznivá data o spotřebitelské důvěře v USA, která rostla na nejvyšší úrovně od dubna 2022, i pokles výnosů americký vládních dluhopisů, které nadále spojuje téma inverzní výnosové křivky a hrozby recese v americké ekonomice.

Akcie v zámoří v polovině týdne výrazně rostly na základě robustního údaje o spotřebitelské důvěře. Ten naznačil, že ochlazení ekonomiky zatím probíhá zjevně o dost pomaleji (a to možná více, než by Fed chtěl ve své snaze zkrotit inflační tlaky v ekonomice). Důvěra spotřebitelů v americké ekonomice dosáhnula nově 108 bodů, což bylo znatelně nad odhady analytiků (101 bodů). Jedná se o nejvyšší číslo od dubna 2022. Tato data z mého pohledu spíše naznačují bližící se měkké přistání ekonomiky v USA .

Z hlediska korporátních dat zaujaly výsledky výrobce sportovního oblečení Nike. Tato společnost reportovala znatelně lepší výsledky a zvýšila výhled na příští období. Tržby rostly v 3. čtvrtletí o 17 procent na 13,3 miliardy dolarů. Analytický konsensus byl o 700 milionů. Růst výnosů byl tažen všemi regiony a firma tak vylepšila o něco svůj výhled na fiskální rok 2023. Akcie reagovaly růstem až o 13 procent.

Elon Musk by měl odstoupit v dohledné době s vedení sociální sítě Twitter. Podnikatel a miliardář o tom dal hlasovat a veřejnost se zde vyjádřila relativně jednoznačně pro odchod z vedení společnosti. Brzy se na trh také dostaly zprávy, že Musk již shání usilovně nějakého vhodného kandidáta na pozici CEO v Twitteru. Akcie automobilky Tesla by tak mohly projít určitým oživením, když oslabily v prosinci až o 30 procent pod tlakem chovaní Muska v rámci Twitteru.

Na domácí frontě klid

ČNB si prošla poměrně dost klidným zasedáním, které je poslední až do února 2023. ČNB na jednání udržela klíčovou sazbu na úrovni sedm procent. S tím, že nadále bude podporovat silnou korunu, která dosáhnula nejvyšší mety od roku 2011. Kurz 24,16 EUR/CZK je rozhodně výhodný pro pokles inflace v domácí ekonomice. Guvernér ČNB Aleš Michl pak dále naznačil, že pokud by v ekonomice sílily poptávkové inflační tlaky, dokáže si představit růst sazeb na příštím jednání bankovní rady v novém roce. Takové rozhodování tak bude mezi stabilitou úrokových sazeb a jejich dalším růstem. Osobně bych viděl sazby radši výše až o 50 bazických bodů. To by více odpovídalo realitě pokračujícího mírného růstu cen, kterou všichni prožíváme.

Bankovní společnost Moneta Money Bank získává silného akcionáře. Fond kvalifikovaných investorů J&T Arch Investments získal od České národní banky souhlas k nabytí 19,99 procenta v Moneta Money Bank. J&T Arch Investments je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, které skupina v posledních 25 letech vybudovala. Fond spravuje nejen majetek zakladatelů skupiny J&T, ale také privátních a institucionálních investorů. V domácí ekonomice tak začínáme být svědky jevu, který jsme neviděli od dob privatizace bankovního sektoru na konci 90. let: Domácí investiční hráči chtějí vykonávat akcionářská práva ve významných bankovních domech na odpovídající úrovni.

To je jistě dobrá zpráva pro všechny, česká ekonomika potřebuje co možná nejvíce domácího kapitálu. Odliv prostředků v rámci dividend, transferových cen apod. nepřispívá dlouhodobě k růstu přidané hodnoty v ekonomice, růstů mezd a důchodů.A tedy jen složitě může docházet k snižování rozdílů mezi naší ekonomikou a západními vyspělými demokraciemi.

