Nevinen. Musk se nemusí zodpovídat ze svých tweetů

Zakladatel a šéf výrobce elektromobilů Tesla Elon Musk podle soudu není vinen z podvodu v kauze svých tweetů z roku 2018. Podnikatel v nich tvrdil, že má připravené financování pro převzetí společnosti Tesla do soukromých rukou. To se však nikdy neuskutečnilo. Skupina akcionářů na něj následně podala hromadnou žalobu a tvrdila, že je uvedl v omyl. O pátečním rozhodnutí dnes informují zahraniční tiskové agentury.

Akcie Tesly posílily

Soudní proces se týkal otázky, zda dvojice tweetů, které Musk zveřejnil na počátku srpna 2018, poškodila akcionáře Tesly během desetidenního období, které předcházelo Muskovu přiznání, že k transakci, kterou si představoval, nedojde. V prvním ze dvou tweetu Musk uvedl, že má zajištěné financování na odkup Tesly za 72 miliard dolarů (nyní 1,6 bilionu korun), a to v době, kdy se firma potýkala s výrobními problémy. Druhý tweet o několik hodin později naznačoval, že dohoda je na spadnutí. Obchodování s akciemi Tesly bylo po jeho tweetech pozastaveno a cena akcií pak několik týdnů kolísala.

Porota se podle agentury Reuters v pátek radila jen zhruba dvě hodiny a jednomyslně se shodla na Muskově nevině. Musk se procesu přímo v soudní síni neúčastnil, krátce po vynesení verdiktu na twitteru napsal, že si rozhodnutí poroty „hluboce váží“ . „Díky bohu moudrost lidu zvítězila,“ uvedl. Právní zástupce žalobců Nicholas Porritt řekl, že jej verdikt zklamal a že nyní „přemýšlí o dalších krocích“.

Dohodl se s urovnáním sporů

Akcie Tesly v reakci na verdikt posílily o 1,6 procenta, uvedla agentura Reuters. Podle analytika společnosti Wedbush Dana Ivese "skončila temná kapitola pro Muska a Teslu". Podle něj se někteří akcionáři obávali, že budou muset v případě Muskovy prohry u soudu prodat další akcie Tesly.

Musk se kvůli tweetům již dříve dohodl na urovnání s regulátorem trhu s cennými papíry ve výši 40 milionů dolarů (nyní 880 milionů korun). V rámci urovnání také odstoupil z funkce předsedy správní rady Tesly, ale zůstal jejím ředitelem a nepřiznal pochybení. Skupina akcionářů pak podala na druhého nejbohatšího muže na světě hromadnou žalobu, ve které se tvrdila, že uvedl investory v omyl. Jimi najatý odborník vyčíslil ztráty, které akcionářům údajně způsobil Muskův tweet, na 12 miliard dolarů (264 miliard korun).

Žalobci požadovali miliardové odškodné. Podle agentury AP je rozhodnutí důležité pro Muska i proto, že agresivně hájil své možnosti svobodně a rozsáhle tweetovat. Provozovatele sociální sítě Twitter Musk loni v říjnu koupil za 44 miliard dolarů (nyní 969 miliard korun).

