Co spojuje škodovku a teslu? Čekají je potíže. A pořádné

Automobilový průmysl se jen tak tak vyhnul krizi kvůli nedostatku čipů a dalšího materiálu. Zvládl i problémy spojené s ruskou invazí na Ukrajinu. Přesto se nyní ocitá před možným razantním propadem. A ne, nemůže za to Green Deal, jak řada lidí rádo opakuje. Co jsou hlavní hrozby pro automotive v nadcházejícím roce?

Reklama

Pokles poptávky v Číně

Největší problém pro globální automobilový průmysl představuje Čína a její výrazné ochlazení poptávky po nových automobilech, a to zejména těch elektrických. Přitom právě na elektromobilitu se nyní zaměřují téměř všichni výrobci vozů, investují nemalé částky do totální proměny modelových řad a stavějí závody na výrobu baterií (takzvané gigafactory).

Nicméně podle aktuálních dat Čínského spotřebitelského svazu v roce 2022 dodávka elektrovozů nebo hybridních aut dosáhne objemu 6,5 milionu vozů, v příštím roce by to mělo 8,4 milionu. Pořád velmi dobré číslo, nicméně růst se výrazně zpomaluje proti dosavadním letům. Není se však co divit, již každé páté auto v Číně jezdí na alternativní pohon.

Politický diář Jany Havligerové: Prezidentská losovačka a humor Fialovy vlády Politika České předsednictví v Radě EU končí vskutku symbolicky. Zvolit jako tečku přímý televizní přenos komické opery Zabijačka, je trefa do černého. Pro ty, které zmíněné představení minulo, alespoň podtitul opery: „Hladový je vždycky smutný, nacpat bříško, to je nutný". Tak jestli si Fialova vláda skutečně myslí, že kus flákoty je východiskem z každé krize, měla by se o domácnosti, kterým po zaplacení všech poplatků na pořízení flákoty nezbývají peníze, skutečně postarat. To co je na jevišti komedie, se v reálu už mění v drama. Jana Havligerová Přečíst článek

Druhý problém pak Čína představuje kvůli své stále nedořešené pandemické situaci. Podle nejnovějších odhadů se v Číně za poslední měsíc nakazilo covidem-19 neuvěřitelných 250 milionů lidí, což se projeví na dalším zpomalení růstu čínské ekonomiky.

Dopady se projevují již nyní. Například automobilka Škoda Auto spadající do německého koncernu Volkswagen zvažuje zavření čínské fabriky, rozhodnout se má v první polovině roku. Navíc v rámci regionu škodovka otevře továrnu ve Vietnamu.

Reklama

Drahé energie v Evropě

Zatímco Čína bojuje s pandemií, Evropa se potýká s drahými energiemi. Ty sice na úrovni Evropské unie i národních států dostaly cenové stropy, přesto koncové ceny pro velké podniky a automobilky nevyjímaje oproti předkrizovým hladinám výrazně vzrostou, a to třeba i na troj- a vícenásobky. To může přinést doslova tektonické změny v evropském automotive průmyslu.

Drahé energie totiž na rozdíl od pandemie či narušených dodavatelských řetězců nejsou globální problém, ale týkají se téměř výlučně větší části Evropy. Pokud se problematika cen energií v relativně krátkém horizontu nevyřeší, automobilky budou logicky zvažovat přesun výroby do zemí, kde jsou energie levnější. V rámci Evropy to jsou zejména jižní státy, mnoho firem již nyní pak přesouvá výrobu i do USA, kde jsou náklady na energie oproti Evropě desetinové, upozorňuje například viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Gigafactory v Česku?

Český automotive průmysl je společně se slovenským ve složité situaci. Na jedné straně spadají do pásma drahých energií. Na straně druhé jsou pro své země velmi důležitou, ne-li zásadní složkou HDP (v Česku to je zhruba desetina celé ekonomiky, podíl na vývozu je výrazně vyšší).

Zatímco slovenský autoland se dál rozšiřuje a podle nejnovějších informací zde má v roce 2026 otevřít fabriku Volvo, český automotive přinejlepším stagnuje. A podle odborníků může být daleko hůř.

Zásadním okamžikem pro budoucnost českého automobilového průmyslu má být vybudování nové gigafactory. Přilákání investora se stává jedním z klíčových úkolů vlády Petra Fialy po konci českého předsednictví Rady Evropské unie. Úspěch však není zdaleka zaručený.

Fiala: O gigafactory jednáme i s Korejci Politika Česká vláda jedná o dvou projektech továren na výrobu baterií do elektromobilů. Vedle Volkswagenu je ve hře i gigafactory s korejským partnerem. Jde v obou případech o lokalitu letiště Líně u Plzně. Uvedl to před odletem z klimatické konference OSN (COP27) v Egyptě premiér Petr Fiala (ODS). ČTK Přečíst článek

Vláda podle slov premiéra Petra Fialy jedná se dvěma partnery – s německým Volkswagenem, a pak s Korejci. Volkswagen měl o případném zájmu rozhodnout ještě do konce roku 2022, ale nakonec kvůli drahým energiím své rozhodnutí odsunul. Ve hře je navíc ještě lokalita v Maďarsku a Polsku. Případná výstavba by mohla začít ve třetím čtvrtletí roku 2024 a továrna by mohla vyrábět v roce 2027. Počítá se s postupným vytvořením více než 4000 kvalifikovaných pracovních míst. Hodnota továrny má být 120 miliard korun.

Změna pobídek pro elektrovozy

Další hrozbou pro zejména evropský automobilový průmysl (a tedy přeneseně i ten český) pak jsou podle projekcí magazínu The Economist změny v podpoře elektromobility, které se mají v následujících letech odehrát.

Většina zemí bude nadále podporovat elektromobilitu, ať už přímými cestami (dotace na pořízení nebo daňové odpisy), tak i nepřímými (podpora rozvoje dobíjecí infrastruktury). Například v USA však dojde k doplnění podmínek podpor, které mají upřednostnit lokální výrobce.

Ještě výrazněji se změní podpora v Německu. To zcela zruší podporu takzvaných plug-in hybridů a sníží dotace na pořízení bateriových elektromobilů. Norsko zase zruší daňové úlevy pro elektromobily z nejvyšší cenové kategorie.

Nevyzpytatelný Musk

A pak tu je Elon Musk. Jeho chování v posledních měsících značně negativně dopadá na jeho byznys, a to i na Teslu, které se jinak daří dodávat stále více vozů. Přesto jen za uplynulý měsíc tržní kapitalizace nejdražší automobilky světa propadla o 219 miliard dolarů, hodnota firmy za letošní rok se snížila o 70 procent. To vše navzdory objektivnímu růstu prodejů i zisků.

Důvod? Vedle propadu trhu, který se podepsal zejména na populárních technologických akciích (kam spadá i Tesla), to je zejména figura Elona Muska. Ten se v letošním roce angažoval zejména v akvizici Twitteru, na kterou musel využít právě peníze utržené z prodeje akcií Tesly. Těch se zbavoval hned několikrát, až čelil kritice, kvůli níž nyní veřejně deklaroval, že již žádné další akcie Tesly prodávat nebude.

Musk a jeho působení v Tesle pak je jedním z obecných krizí „leadershipu“, kterým čelí celý automotive průmysl. Projevuje se to napříč značkami a nevyhnula se ani Volkswagenu, který letos opustil dosavadní generální ředitel.

Týden tradera: Nike a J&T se postaraly o dobré předvánoční zprávy Trhy V předvánočním týdnu nalezly akciové trhy alespoň na chvíli určitý klid a prošly poklesem volatility. K lepší náladě napomohly příznivá data o spotřebitelské důvěře v USA, která rostla na nejvyšší úrovně od dubna 2022, i pokles výnosů americký vládních dluhopisů, které nadále spojuje téma inverzní výnosové křivky a hrozby recese v americké ekonomice. Kryštof Míšek Přečíst článek

Další rána pro Fialův kabinet? Volkswagen zatím odkládá rozhodnutí o „české“ gigafactory Money ČTK Přečíst článek