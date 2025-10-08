Agrofert opouštějí manažeři. Po Sokolové a Rubešovi odchází i ředitel Lovochemie
Po odchodu dlouholetých manažerů Agrofertu přichází další personální otřes, tentokrát v chemička Lovosice z Babišova holdingu. Z čela podniku odchází po necelém roce ve funkci Josef Liška.
Na postu ředitele lovosické chemičky Lovochemie skončil po osmi měsících Josef Liška. Na změnu ve vedení upozornil ve středu server Seznam Zprávy. Podnik, který spadá do holdingu Agrofert předsedy hnutí ANO a možného budoucího premiéra Andreje Babiše, je největším výrobcem hnojiv v České republice. V loňském roce firma vykázala ztrátu téměř 21 milionů korun.
Pětapadesátiletý Liška vedl Lovochemii od letošního ledna. Předtím působil více než deset let jako generální ředitel pardubické Synthesie. Podle mluvčího Agrofertu Pavla Heřmanského odešel Liška z funkce po „vzájemné dohodě“ na konci srpna. Jeho pozici převzal Petr Cingr, místopředseda představenstva Agrofertu odpovědný za divizi hnojiv.
Lovochemie loni zaznamenala ztrátu 20,9 milionu korun, což představuje meziroční zhoršení o 46 milionů korun. Tržby společnosti dosáhly 6,39 miliardy korun, tedy o 12,4 procenta více než v roce 2023. Podle výroční zprávy stály za ztrátou nízké marže výrobků a vysoké náklady na emisní povolenky.
Ze skupiny Agrofert v poslední době odešla také dlouholetá členka představenstva Simona Sokolová a personální ředitel Daniel Rubeš, uvedl server Seznam Zprávy.
Andrej Babiš aktuálně řeší otázku střetu zájmů, protože jako premiér nemůže vlastnit firmu, která pobírá dotace či soutěží o státní zakázky. Hnutí ANO, v jehož čele Babiš stojí, zvítězilo v parlamentních volbách se ziskem 34,5 procenta hlasů. O možném řešení svého střetu zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu Babiš o víkendu jednal s prezidentem Petrem Pavlem. Podle prezidenta Babiš představil varianty, které by byly v souladu se zákonem.
