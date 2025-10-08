Nový magazín právě vychází!

Agrofert opouštějí manažeři. Po Sokolové a Rubešovi odchází i ředitel Lovochemie

Agrofert opouštějí manažeři. Po Sokolové a Rubešovi odchází i ředitel Lovochemie

Agrofert opouštějí manažeři. Po Sokolové a Rubešovi odchází i ředitel Lovochemie
Po odchodu dlouholetých manažerů Agrofertu přichází další personální otřes, tentokrát v chemička Lovosice z Babišova holdingu. Z čela podniku odchází po necelém roce ve funkci Josef Liška.

Na postu ředitele lovosické chemičky Lovochemie skončil po osmi měsících Josef Liška. Na změnu ve vedení upozornil ve středu server Seznam Zprávy. Podnik, který spadá do holdingu Agrofert předsedy hnutí ANO a možného budoucího premiéra Andreje Babiše, je největším výrobcem hnojiv v České republice. V loňském roce firma vykázala ztrátu téměř 21 milionů korun.

Pětapadesátiletý Liška vedl Lovochemii od letošního ledna. Předtím působil více než deset let jako generální ředitel pardubické Synthesie. Podle mluvčího Agrofertu Pavla Heřmanského odešel Liška z funkce po „vzájemné dohodě“ na konci srpna. Jeho pozici převzal Petr Cingr, místopředseda představenstva Agrofertu odpovědný za divizi hnojiv.

Lovochemie loni zaznamenala ztrátu 20,9 milionu korun, což představuje meziroční zhoršení o 46 milionů korun. Tržby společnosti dosáhly 6,39 miliardy korun, tedy o 12,4 procenta více než v roce 2023. Podle výroční zprávy stály za ztrátou nízké marže výrobků a vysoké náklady na emisní povolenky.

Ze skupiny Agrofert v poslední době odešla také dlouholetá členka představenstva Simona Sokolová a personální ředitel Daniel Rubeš, uvedl server Seznam Zprávy.

Andrej Babiš aktuálně řeší otázku střetu zájmů, protože jako premiér nemůže vlastnit firmu, která pobírá dotace či soutěží o státní zakázky. Hnutí ANO, v jehož čele Babiš stojí, zvítězilo v parlamentních volbách se ziskem 34,5 procenta hlasů. O možném řešení svého střetu zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu Babiš o víkendu jednal s prezidentem Petrem Pavlem. Podle prezidenta Babiš představil varianty, které by byly v souladu se zákonem.

Po kolapsu aplikace eDoklady během sněmovních voleb končí její šéf Martin Mesršmíd. Vicepremiér Marian Jurečka mu dal dva týdny na to, aby vysvětlil, proč systém nezvládl nápor milionů uživatelů.

Šéf ANO slibuje, že pokud bude ve vládě, Česko nebude z rozpočtu přímo financovat dodávky zbraní Ukrajině. Babiš na středeční tiskové konferenci uvedl, Česká republika pomáhá Ukrajině prostřednictvím Evropské unie a že české zbrojovky mohou bez problémů zbraně na Ukrajinu vyvážet.

O české muniční iniciativě, která zajišťuje dodávky dělostřeleckých granátů Ukrajině, Babiš řekl, že „byla fajn“, ale podle něj ji měly realizovat přímo členské státy NATO a měla být transparentnější. Tvrdí, že na iniciativě vydělal „soukromý subjekt desítky miliard korun“.

„Pokud budeme ve vládě, říkáme jasně: české zbrojovky chtějí vyvážet zbraně na Ukrajinu? Nemáme s tím problém,“ uvedl Babiš. Podle něj Česko odvádí 60 miliard korun do rozpočtu Evropské unie, která Ukrajině pomáhá. „Nebudeme dávat Ukrajině na zbraně ani korunu z rozpočtu,“ dodal.

Babiš argumentoval tím, že Česko nemá dostatek prostředků pro vlastní potřeby. „Myslím si, že jsme Ukrajině pomáhali přímo a teď se bude pomáhat přes EU,“ uvedl.

Babiš dlouhodobě vyjadřuje k české muniční iniciativě skepsi. Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., zvolen za Spolu) na to reagoval s tím, že NATO nemá aparát, který by mohl podobnou iniciativu koordinovat.

Díky iniciativě Česká republika zprostředkovala dodávky více než 3,5 milionu kusů velkorážové munice. Loni Ukrajina obdržela 1,5 milionu granátů, letos zatím 1,1 milionu. Projekt, který vznikl v roce 2024, pomáhá Ukrajině už více než tři a půl roku v obraně proti ruské invazi.

Zrady na voličích se nedopustíme. Nikdo z končící vlády nebude s Babišem jednat o koalici, řekl Fiala

Žádná ze současných vládních stran se nechystá jednat o koalici s hnutím ANO, aby zabránila vstupu hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) do vlády. Po středečním jednání kabinetu to novinářům řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj by takový krok představoval „zradu voličů“. Fiala označil za nebezpečné, pokud by SPD získala ve vládě jakékoli silové ministerstvo – ať už vnitra, nebo obrany. „Takové strany ve vládě být nemají,“ uvedl.

Aktualizováno

David Ondráčka: Ministerstva si své ministry uhnětou

David Ondráčka: Ministerstva si své ministry uhnětou
Politika je jízda na divokém koni, ten zběsile skáče, politik ho nijak neřídí, jen se snaží chvíli udržet v sedle, než ho shodí. U sestavování vlády je zajímavá otázka, co je vlastně vhodná kvalifikace a jaké schopnosti má mít člověk, aby slušně zvládl odehrát roli ministra. Nejde mi až tolik o jednotlivá jména, ale o zamyšlení nad tím, co by ti ministerští kandidáti měli aspoň elementárně umět, aby hned neshořeli jak papír.

Každý chce být ministr, dokud nezjistí, co to obnáší

Mediální diskuse o jménech, které by mohly přistát na ministerstvech, je podle mě až úsměvně povrchní. Ptá se někdo, proč zrovna tento člověk, jaké má předpoklady? Jestli někdy vůbec něco řídil a vedl lidi, umí zadat přesně úkoly a hlídat plnění těch hlavních priorit?  Je schopen formulovat jasné politické zadání, kterému byrokracie bude rozumět a začne ty priority naplňovat? Jestli si dovede vůbec představit komplexnost státní správy, jestli umí vyjednávat se zájmovými skupinami a jejich lobbisty. Jestli někdy slyšel, jak se realizují veřejné investice a zadávají veřejné zakázky, aby nepohořel hned na první. Řídit ministerstvo fakt není jako nabušit něco na twitter nebo nahrát video na instáč.

Macinka a Klempíř

Může být Macinka ministr životního prostředí? Tuší něco o odpadovém hospodářství, o ochraně vody, krajině, o správním řízení, o agendách toho úřadu, grilovala ho někdy média z těchto znalostí? Anebo Ota Klempíř má být ministr kultury, protože rapoval v kapele, tak má jako blízko ke kultuře? Slyšel někdy o systému financování kulturních příspěvkovek, ochraně památek, dotačních řízeních na živé umění a festivaly, o fondu kinematografie a pobídkách?

Rozumíte, média napíší, chce být na MŽP, protože nechce Green Deal. OK, ale jedno téma z něj přece neudělá dobrého ministra. Jde mi o ten aspekt připravenosti na složitost řízení takového kolosu jakou jsou velká ministerstva, jejich příspěvkové organizace, státní firmy a fondy, a celou strukturu, kterou mají obsluhovat.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Hasič na vnitro?

Anebo z jiné strany. Proběhly spekulace, že by Okamura navrhl do vlády „odborníky“ za SPD, takže na vnitro by mohl navrhnout šéfa hasičů Vlčka. Třeba to nakonec bude někdo jiný, ale zastavme se u toho. Ok, ale má celoživotní hasič na to vést vnitro? A víme něco o jeho názorech na složité agendy tohoto ministerstva? Ptáme se ho na jeho návrhy, jak změnit nedobré fungování policie, na co zaměřit boj s kriminalitou, jaké priority dát EU fondům v rezortu, jak podpořit kvalitní veřejnou správu v obcích, a co dělat s poštou v krizi nebo s vnitráckou zdravotní pojišťovnou? Nevíme o jeho erudici v těchto věcech vůbec nic, ale napíše se, je to přece člověk z oboru? Ale z oboru hasičů, o kterém asi ví hodně, ale to fakt není celé vnitro.

Nejde mi o ta jednotlivá jména a rozhodně nezpochybňuji, že strany, které uspěly ve volbách, mohou nominovat, koho chtějí. Jde mi o zamyšlení nad tím, co by ti lidi měli aspoň elementárně umět, aby je zkušená byrokratiká mašina neslupla jak malinu.

Babiš ladí koalici s SPD a Motoristy. Smlouvu chce mít do listopadu

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš doufá, že s SPD a Motoristy se o půdorysu vlády dohodne do pátku příští týden. Stejně tak očekává domluvu na zastoupení ve sněmovních výborech. Řekl to ve středu ve videu na facebooku. Zároveň věří, že do prvního zasedání Sněmovny, které prezident Petr Pavel svolal na 3. listopadu, bude hotova koaliční smlouva.

Umí anglicky?

A umí ti kandidáti na ministry dobře anglicky a jiné jazyky, aby mohli normálně fungovat v EU? Ministr by minimálně polovinu agendy (ale spíš víc) měl řešit v Evropě, s partnery, a bez jazyka je ztracen a prakticky k ničemu. To je úplný základ pro dnešní exekutivu.

Ministerstva si ty své ministry uhnětou

Každý „barák“ (ministerstvo) sežere ty ministry zaživa, pokud nejsou kvalitně připraveni. Obrazně řečeno, ministerstvo je takový velmi živý a žravý organismus. A nový ministr je jen jeho potrava. Zavalí ho (nebo ji) prací, schůzkami, štosy papírů a dokumentů, zbytečnou administrativou, to umí naprosto dokonale. Nezastaví se 18 hodin denně, a naprosto vyčerpaný ani nestačí natočit své video na instagram. Ale třeba po roce zjistí, že se nic nemění, že s ničím uvnitř reálně nepohnul, že to nemá ve svých rukou.

Všichni známe sira Humpreyho a jeho geniální vhledy do byrokracie. Řekl bych, že sir Humphrey se směje když vidí nové české ministry nastupovat. Dobře víme, že byrokracie má tendenci žít si vlastním životem. Uzavírá se do svého světa, hájí si ten „svůj barák“, jak se říká ministerstvům, pečlivě si střeží svá privilegia a dokáže donekonečna procesně komplikovat i ty nejjednodušší postupy. Používá svůj úřednický jazyk – jakési moderní ptydepe – plný zkratek a pojmů, kterým lidé zvenčí sotva rozumějí. Politikům, občanům i podnikatelům připadá, že je úřední aparát vnímá spíš jako nepříjemný hmyz, který jim kazí jejich dobrou práci. A je to tak.

Je úplně jasné, že potřebujeme hledat rozumnou rovnováhu mezi politickým vedením a její legitimitou danou volbami – a funkční a efektivní byrokracií, která politické priority realizuje. Ale to mohou dokázat jen velmi dobře připravení ministři. A ne amatéři, kteří tam přistáli úplnou náhodou.z

