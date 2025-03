Týden tradera: Nvidia je jasnou sázkou mnoha investorů, strach z obchodních válek zakořenil

V minulém týdnu si trhy prošly poměrně razantní korekcí způsobenou zejména rostoucí nejistotou ohledně obchodních válek. Ty se začínají negativně projevovat v americké ekonomice, která vykazuje známky zpomalení. Data o spotřebitelské důvěře v USA to potvrzují. Hodně se také diskutovalo o dohodě o nerostných surovinách na Ukrajině. Z korporátních výsledků zaujala společnost Nvidia, která opět představila solidní hospodářské výsledky. Americký index S&P 500 se v reakci na negativní sentiment propadl až k hranici 5 950 bodů.

Reklama

Důvěra amerických spotřebitelů dále klesá a snížila se pod hranici sta bodů na 98,3, což je nejnižší úroveň od června 2024. Prohlášení prezidenta Donalda Trumpa o zavedení 25procentních cel, která by měla vstoupit v platnost pro EU a další státy na začátku dubna, může tuto situaci dále zhoršit. Spotřebitelé proto pravděpodobně omezí své výdaje v očekávání dalšího zhoršení ekonomických podmínek. Naopak inflace podle deflátoru HDP vzrostla na 2,4 procenta, což bylo více, než se očekávalo – jasný příklad počínající stagflace v praxi.

Ne všichni republikáni stojí za Trumpem po páteční hádce se Zelenským Leaders Zatímco američtí demokraté téměř jednohlasně odsoudili chování amerického prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta J. D.Vance po páteční schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, ne všichni republikáni se po hádce v Oválné pracovně Bílého domu postavili za Trumpa. Podle některých utrpěly obě strany a těžit z této diplomatické roztržky nyní může jen ruský prezident Vladimir Putin, napsal server Axios. ČTK Přečíst článek

Spojené státy a Ukrajina se chystají oznámit významnou dohodu o nerostných surovinách, která by USA poskytla přístup k rozsáhlým ukrajinským zásobám vzácných zemin a dalších kritických surovin. Hodnota této dohody se odhaduje na přibližně bilion dolarů a měla by podpořit průmyslová odvětví, jako je obrana a letecký průmysl. Objevily se však obavy ohledně férovosti této dohody, jelikož se zdá, že výrazně zvýhodňuje americké zájmy, aniž by Ukrajině poskytovala formální bezpečnostní záruky. Navíc přibližně 40 procent ukrajinských nerostných zdrojů se nachází na územích okupovaných Ruskem, což komplikuje realizaci dohody i její potenciální přínosy.

Útlum těžby uhlí zesiluje. Produkce klesla téměř o pětinu Trhy Hlavní podíl vytěženého nerostu tvoří hnědé uhlí. Zároveň je však u něj patrnější velký propad v produkci. ČTK Přečíst článek

Reklama

Ceny ropy klesly v reakci na obavy z nižší poptávky na nejnižší úroveň za mnoho týdnů. Termínové kontrakty na americkou ropu WTI se během týdne propadly pod hranici 69 dolarů za barel, tedy blízko nejnižší úrovně od prosince 2024. K poklesu přispěly vyhlídky na vyšší nabídku a „medvědí“ výhled poptávky. Dalším faktorem držícím ceny ropy nízko je možnost uvolnění sankcí proti Ruské federaci nebo snaha prezidenta Trumpa o posílení domácí těžby. Britský těžař BP v této souvislosti avizoval návrat k fosilním palivům.

Žízeň umělé inteligence po energii nezmizí. Má ji uhasit jádro Money Zrození chatbotu ChatGPT od americké společnosti OpenAI a nástup dalších modelů umělé inteligence přinesly obrovská očekávání ohledně rozvoje jaderné energetiky. Právě jádro má výrazně pomáhat „hasit rostoucí žízeň“ AI po energii. Příchod čínského „energeticky úsporného“ DeepSeeku pak logicky znamenal šok nejen pro dodavatele výkonných čipů jako Nvidia, ale také třeba pro developery atomových reaktorů příští generace. Jan Žižka Přečíst článek

Ve středu v noci přinesla trhům pozitivní zprávy americká společnost Nvidia, která potvrdila růstový trend svého podnikání, i když překonala očekávání analytiků mírněji, než bylo dosud zvykem. Očištěná hrubá marže dosáhla 73,5 procenta, což představuje pokles oproti 76,7 procenta před rokem, avšak odpovídá tržním očekáváním. V posledním kvartálu dosáhla společnost příjmů 39,33 miliardy dolarů, což představuje prudký meziroční růst o 78 procent a překonání analytických odhadů, které počítaly s nižším růstem. Pro další kvartál firma očekává příjmy až ve výši 42 miliard dolarů, což je také lepší výsledek, než se předpokládalo. Akcie na to reagovaly růstem až o čtyři procenta. V posledních týdnech sice procházely korekcí, nyní by však mohly opět posilovat. Pro mnohé investory zůstávají jasnou sázkou na rozvoj technologického sektoru.

Deset miliard v minusu. Aston Martin prohloubil ztrátu, bude propouštět Trhy Ztrátová automobilka Aston Martin bude propouštět. O práci u výrobce luxusních aut přijdou skoro dvě stovky lidí. Akcie podniku po zveřejnění zprávy výrazně oslabily, odpoledne ztrácely přes deset procent. ČTK Přečíst článek