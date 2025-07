Trump se vysmál Muskovi, kvůli založení politické strany

Je směšné, že miliardář Elon Musk zakládá novou politickou stranu, řekl podle agentury Reuters novinářům americký prezident Donald Trump. Třetí strana ve Spojených státech jen přispěje ke zmatku, míní šéf Bílého domu.

„Může s ní být legrace, ale myslím si, že je to směšné,“ uvedl Trump. Na své sociální síti Truth Social se pak k celé věci vyjádřil obsáhleji. Prý ho mrzí, jak se Musk poslední dobou zcela utrhl ze řetězu. Podle Trumpa třetí strany nikdy v USA neuspěly, protože tamní politický systém pro ně podle všeho není vhodný.

Vytvoření chaosu

„Třetí strany jsou dobré jen na jedno, a to vytvoření naprostého rozvratu a chaosu,“ napsal Trump s tím, že podobně se chovají demokraté a jen republikáni jsou hladce fungujícím strojem, který schválil jeho zákon o daních a výdajích.

Musk oznámil vznik nové politické strany v USA v sobotu, jmenovat se bude Amerika. Při té příležitosti znovu kritizoval zadlužování země i dosavadní systém dvou stran, který označil za „systém jedné strany, nikoliv demokracii“. Obě strany, jak Demokratická, tak Republikánská, podle něj vedou Spojené státy k bankrotu v důsledku plýtvání a úplatkářství.

Majitel automobilky Tesla, vesmírné společnosti SpaceX a sociální sítě X udržoval těsný vztah s nynějším republikánským prezidentem, kterého finančně podpořil v kampani. Postupně se však blízký vztah mezi oběma muži pokazil a minulý měsíc přerostl v otevřenou roztržku. Musk nevybíravě kritizoval zejména Trumpem prosazovaný zákon o daních a výdajích, který Trump v pátek podepsal.

Podle amerického prezidenta je to proto, že nepodporuje rozvoj elektromobility, což Muska jako majitele Tesly vyrábějící auta na elektřinu popuzuje.

Musk si zoufá nad špatnými výsledky Tesly. Ale může si za to sám Zprávy z firem Americké automobilce Tesla, kterou vede miliardář Elon Musk, ve druhém čtvrtletí klesl odbyt meziročně o 13,5 procenta na 384 122 vozů. Firma to ve středu oznámila v tiskové zprávě. Je to druhý takto výrazný pokles po sobě, už v prvním čtvrtletí odbyt klesl o 13 procent. nst Přečíst článek

Aktualizováno „Ušetříme majlant.“ Trump chce Muskovi přiškrtit dotace. „Zrušte to všechno hned,“ je pro miliardář Leaders Americký prezident Donald Trump dnes uvedl, že úřad pro zefektivnění státní správy DOGE by měl přezkoumat dotace pro firmy Elona Muska, který donedávna sám skupinu pro zeštíhlení výdajů vedl. Později šéf Bílého domu před novináři dokonce naznačil, že by mohl zvážit Muskovu deportaci. ČTK Přečíst článek