Lukáš Kovanda: Trump útočí na Evropu, chystá se uvalit 30procentní clo

Americký prezident Donald Trump hodlá zavést na dovoz z EU clo ve výši 30 procent, a to od 1. srpna. To je vyšší clo, než jaké na ni uvalil v rámci stanovení svých recipročních cel začátkem dubna, které činilo pouze 20 procent. Vyjednavačům EU se tedy nedaří si Trumpa naklonit, spíše naopak. Clo ve výši 30 procent chce Trump zavést také na dovoz z Mexika.

Americká administrativa tím pokračuje v rozesílání dopisů obchodním partnerům Spojených států, jimž takto jednostranně sděluje výši nové celní sazby.

Začátkem dubna totiž Trump na tři měsíce přerušil platnost svých zmíněných recipročních cel, která oznámil během takzvaného „dne osvobození“, 2. dubna. V platnosti ponechal pouze vlastní prakticky univerzální, desetiprocentní celní sazbu.

Lukáš Kovanda: Uvalí Trump devastační 500procentní clo na Slovensko a Maďarsko? Názory Americký prezident Donald Trump zásadně obrací ve svém dosavadním přístupu k Rusku. Zdá se, že poté, co mu nevyšla metoda „cukru“, zkusí nyní metodu „biče“. Jeho „rány“ mají přitom dopadnout i na jiné země, než je Rusko. Konkrétně na ty, které odebírají ruskou ropu, plyn, uran a další vývozní položky. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Přestávka v uplatňování mimořádně vysokých cel, uvalených prakticky na celý svět, měla skončit 9. července, pokud se tedy mezitím nepodaří vyjednat obchodní dohodu. Tu americká administrativa dojednala s Británií a Vietnamem, přičemž se na obchodním příměří dohodla s Čínou.

Státům Evropské unie Trump v daném mezidobí pohrozil uvalením dokonce 50procentního cla, jež mělo platit od 1. července, pak hrozbu vzal zpět. Při „dni osvobození“ tedy uvalil na EU clo 20procentní, od něhož ale krátce nato, po jedním týdnu, kvůli vyhlášení zmíněné přestávky, ustoupil.

Aktualizováno Trump od srpna zavede clo 30 procent na zboží z EU Money Spojené státy zavedou od 1. srpna na dovoz zboží z Evropské unie clo 30 procent. Vyplývá to z dopisu adresovaného šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové, který na své síti Truth Social zveřejnil americký prezident Donald Trump. Von der Leyenová uvedla, že EU je připravena pokračovat v jednáních do 1. srpna a nevyloučila přijetí odvetných opatření, pokud to bude nutné. Tři nejmenovaní představitelé EU agentuře Reuters v reakci na oznámení řekli, že hrozba uvalení cel je jen vyjednávací taktikou. ČTK Přečíst článek

Trumpovy hrozby novými cly, které s různými zdůvodněními zůstávají nenaplněny, charakterizují jeho první takřka už půlrok ve funkci amerického prezidenta jako máloco jiného. Klíčovým zneklidňujícím prvkem je nyní skutečnost, že například na EU, podobně jako třeba na Japonsko plánuje vyšší cla, než byla ta reciproční z počátku dubna.

I tak je ale možné, že si tím Trump jen kolíkuje prostor k dalším vyjednáváním, případně v dané souvislosti stupňuje tlak či prostě jen blufuje.