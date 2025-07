Která města v Česku zdraží pokuty za jízdu načerno v MHD

Zdražování se letos nevyhne dokonce ani pokutám za jízdu načerno. Takzvané přirážky k jízdnému se mohou nově navyšovat díky novele silničního zákona, která začala platit s prvním červencovým dnem. Neznamená to ovšem, že se bude zdražovat plošně po celé ČR. Zeptali jsme se proto jednotlivých dopravních podniků, jaké mají plány a kde se zdražovat bude určitě, a kde naopak ne.

Pokuta za jízdu načerno v městské hromadné dopravě se od letošních letních prázdnin v některých tuzemských městech docela zásadně zvedla nebo záhy zvedne. Doposud platili lidé bez jízdenky hned na místě většinou tisícikorunu a dodatečně 1500 korun, nyní budou nově už někde platit i 2500 korun. Původní návrh Sdružení dopravních podniků ČR ovšem počítal s ještě vyšší sumou a to minimálně 3 tisíce korun. K plánovanému zdražení pokut se nicméně již přihlásilo několik měst a i některá další už tuto možnost také zvažují.

Kde všude se zdraží pokuty na MHD

Zdražení pokut hned od letošního července ještě před začátkem prázdnin avizovalo například město Ostrava, které jen vloni udělilo černým pasažérům více jak 64 tisíc pokut. Dopravní podnik Ostrava (DPO) nyní tak zvýšil podle své mluvčí Terezy Šnoblové pokuty za jízdu bez platné jízdenky z 1500 korun na zatím nejvyšších možných 2500 korun. "Naší snahou není cestující postihovat, ale motivovat je k odpovědnému využívání městské hromadné dopravy. Věříme, že férový přístup a platný jízdní doklad jsou základem moderní a funkční veřejné dopravy. I nadále zachováváme možnost uhradit nižší přirážku přímo ve vozidle, což považujeme za vstřícný krok," řekl generální ředitel DPO Daniel Morys.

Navýšení pokut ještě letos pak čeká nejspíš také obyvatele druhého největšího města v České republice. V Brně, kde v roce 2024 revizoři chytli přes 40 tisíc černých pasažérů, se přitom cena jízdného drží podle mluvčí Dopravního podniku města Brna (DPMB) Hany Tomaštíkové na stejné úrovni už od roku 2012. „Vedení DPMB v současné době zvažuje a vyhodnocuje různé varianty možného navýšení pokut. Konečné rozhodnutí zatím nepadlo, ale předpokládáme realizaci zvolené úpravy během tohoto roku. Cílem tohoto opatření je zvýšit motivaci cestujících k dodržování přepravních podmínek,“ uvedla pro newstream.cz Tomaštíková.

Dalším městem, které již oznámilo, že bude pokuty za jízdu načerno určitě také zvyšovat, pak jsou Karlovy Vary. V největším lázeňském městě vloni revizoři zachytili 470 černých pasažérů. Podle Hany Záhorcové z Dopravního podniku Karlovy Vary (DPKV) zde udělili 327 pokut na místě za 163,5 tisíc korun a k tomu vypsali ještě 143 hlášenek k dodatečné úhradě v hodnotě 155,5 tisíc korun. Pokutu navýšenou na 2500 korun budou ale revizoři v Karlových Varech podle Záhorcové účtovat lidem bez platné jízdenky až od 1.ledna 2026.

Ke zvýšení částky za jízdu bez platného jízdního dokladu určitě přistoupí v dohledné době i západočeská metropole Plzeň. „Od kdy a o kolik bude částka navýšena se rozhodne na konci srpna letošního roku,“ upřesnil René Vávro, šéf marketingu a tiskový mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP).

V Praze o zvýšení přirážky, tedy pokuty za jízdu načerno na území hlavního města Prahy rozhoduje Rada hlavního města Prahy na základě doporučení od společnosti ROPID. „DPP své návrhy na úpravu přirážky k jízdnému už předložil, nová výše přirážky zatím ale schválena nebyla,“ podotkla mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Aneta Řehková. S vyšší pokutou ovšem budou muset už od letošního srpna pak počítat cestující ve Středočeském kraji, kde se změnil systém nástupu cestujících do některých linek autobusů a nově se tam nastupuje všemi dveřmi.

V Olomouci zatím pokuty zdražovat neplánují, do budoucna to ale podle mluvčí Dopravního podniku města Olomouce (DPMO) Anny Sýkorové nevylučují. „Aktuálně je základní sazba přirážky (pokuty) 1500 korun, snižuje se na 700 korun při platbě na místě nebo do 15 dnů,“ upřesnila Sýkorová.

Některá další města jako kupříkladu Mariánské Lázně či Mladá Boleslav se zvyšováním pokut za jízdu bez jízdenky příliš nezabývají z jednoho prostého důvodu. Ve svých autobusech totiž při placení jízdného umožňují jen nástup předními dveřmi u řidiče a tím se podle nich eliminuje počet černých pasažérů prakticky na nulu.

Kde se v poslední době zdražovalo jízdné MHD

Jízdné na městskou hromadnou dopravu se od loňského podzimu v Česku zdražovalo v minimálně sedmi městech. Cestování po městě se tak letos už od 1.ledna zdražilo například obyvatelům Českých Budějovic, kde 60minutová jízdenka podražila z 20 na 30 korun. Pro předplatitele ale ceny podle mluvčí DPČB Barbory Fišer zůstaly zachovány a změnily se naopak hranice pro zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu.

Od nového roku se zdražilo jízdné kvůli inflaci a zvýšeným provozním nákladům i na autobusových a trolejbusových linkách v Chomutově a Jirkově či v Karlových Varech. Také západočeská metropole Plzeň zdražovala cenu předplatných jízdenek o míru inflace. Dopravní společnost Ústeckého kraje zvedla ceny jízdenek už vloni v prosinci.

Od letošního června se zvýšilo jízdné MHD nakonec i v Olomouci, která přitom ještě začátkem roku avizovala, že měnit tarify nebude. Od 1.června se ale i zde zdražovalo, a to jak pro jednotlivé jízdenky, tak i pro vybrané časové kupóny. Hlavním důvodem zvýšení cen papírových i SMS jízdenek i vícehodinových a vícedenních kupónů byla podle Rady města reakce nejen na výrazný nárůst cen energií a dalších provozních nákladů v posledních letech, ale i vyšší investice do modernizace MHD.

Kdy se kde zdražovalo jízdné naposledy a kolik chytli revizoři černých pasažérů

/Zdroj: Dopravní podniky/

Dopravní podnik města Kdy zdražovali jízdné naposledy Počet černých pasažérů v roce 2024 Vybrané pokuty v roce 2024 Brno 2012 40 508 29 milionů Kč České Budějovice 1.1.2025 18 tisíc 3,34 milionů Kč Karlovy Vary 1.1.2025 470 319 tisíc Kč Most a Litvínov 2023 7020 1,74 milionu Kč Olomouc 1.6.2025 9614 4,5 milionu Kč Ostrava 15.12.2024 64 tisíc neuvádí Pardubice 1.4.2024 7 tisíc 2,5 milionu Kč Plzeň 1.1.2024 (jednotlivé) 1.1.2025 (předplatné) 35 tisíc 38 milionů Kč Praha 2012 264 786 215 milionů Kč

