Sam Altman rozdává peníze zadarmo. Tedy jen za scan duhovky

Nejznámější tvář generativní umělé inteligence, konkrétně tedy ChatuGPT, Sam Altman má kryptoměnový projekt worldcoin. Rozdává lidem skrze něj peníze výměnou za ověření identity scanem duhovky. I worldcoin teď hezky vydělává, ačkoli třeba Španělsko jej zakázalo.

Reklama

Kdo uvěřil v podnikatelské schopnosti vizionáře Sama Altmana, šéfa Open AI, firmy, která vyvinula ChatGPT, neprohloupil. Jeho worldcoin, za kterým stojí firma Tools for Humanity, v nynějším obnoveném kryptoměnovém boomu začal pěkně vydělávat.

Worldcoiny zdarma získá uživatel, který si stáhne stejnojmennou aplikaci a během stanovené doby ověří svou identitu. To umožňuje zařízení jménem Orb (v Česku ještě není, nejblíž je v Berlíně), které zájemci naskenuje oční duhovku a identitu ověří, dotyčný zároveň získá digitální "občanku". Na kryptoměnový účet spojený s aplikací mu zdarma chodí kryptoměna v postupných "grantech." Cena worldcoinu vzrostla spolu s optimismem, který se letos vrátil na kryptoměnový trh. Jen od února zdražil worldcoin na čtyřnásobek, nakrátko přesáhl i hranici deseti dolarů za kus.

Worldcoin občanka Stanislav Šulc/newstream

Kromě znovuoživené kryptománie pomáhá worldcoinu také AI mánie. Open AI přišel v půlce února s novou technologií s názvem Sora. Ta umožňuje vytvářet zatím minutová videa na základě textu a od předchozích verzí takzvané text-to-video AI se liší větší technologickou vyspělostí a hyperrealističností. Videogenerátor vzbudil vášnivou debatu, zda to znamená, že klasicky generovaný videoobsah bude brzy mrtev. A to ačkoli si novou technologii zatím skoro nikdo nevyzkoušel.

Firma Open AI sice Soru v půlce února veřejně představila, zůstává ale v testovací fázi. Údajně, aby se zajistilo, že nebude vytvářet škodlivý nebo nevhodný obsah. OpenAI zatím poskytuje přístup jen vybrané skupině vizuálních umělců, designérů a filmařů, aby získala zpětnou vazbu o tom, jak model posunout, aby byl co nejvíce užitečný pro kreativní profesionály. To má údajně zajistit, aby kreativní profesionálové mohli z technologie těžit, a ne aby je nahradila....

worldcoin coindesk/newstream

Vyhodí ho dveřmi, vrátí se oknem. Sam Altman je symbolem umělé inteligence i doby Leaders Kdybychom byli magazín Time, tak na obálku jako tvář roku 2023 dáme Sama Altmana. Osmatřicetiletého vizionáře, který nedokončil vysokou školu, ale představil globálnímu publiku umělou inteligenci. A dokázal kolem sebe udělat také pořádný rozruch. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Worldcoin sám také nedávno vzbudil vášnivou debatu, a to ohledně úrovně zabezpečení soukromí uživatelů. Španělský úřad pro ochranu osobních údajů AEPD začátkem března společnosti Worldcoin nařídil, aby přestala shromažďovat osobní údaje a přestala používat údaje, které již shromáždila. Worldcoin v reakci na zákaz uvedl, že AEPD sám obchází zákony EU, šíří nepřesná a zavádějící tvrzení o použité technologii, a proto mateřská Tools for Humanity podala proti příkazu AEPD žalobu. Worldcoin je prý v souladu s GDPR. Worldcoin odpověděl také auditem bezpečnosti projektu. Tools for Humanity také zdůraznila, že "nikdy neprodávaly, neprodávají a nebudou prodávat žádné osobní údaje, včetně biometrických údajů".

Základní příjem

Tým stojící za Worldcoinem získal před třemi lety 25 milionů dolarů venture kapitálu v kole vedeném známou investiční společností Andreessen Horowitz, které ocenilo společnost Tools for Humanity na jednu miliardu dolarů.

Altman, bývalý prezident start-upového akcelerátoru Y Combinato vizionáře Petera Thiela, je hlasitým zastáncem univerzálního základního příjmu, tedy konceptu pravidelného poskytování peněz lidem zdarma. Worldcoin plánuje vydat celkem 10 miliard tokenů, z nichž 80 procent připadne uživatelům, 10 procent investorům společnosti a dalších 10 procent nadaci na výrobu orbů a rozvoj sítě.

„Worldcoin je navržen tak, aby se stal největší lidskou identitou a finanční sítí na světě, která zachovává soukromí a poskytuje vlastnictví každému. Cílem Worldcoinu je poskytnout univerzální přístup ke globální ekonomice bez ohledu na zemi nebo původ a vytvořit místo, které bude v éře umělé inteligence přínosem pro všechny,” popisují tvůrci Worldoinu jeho smysl. Aktuálně mají worldcoinovou peněženku více než čtyři miliony uživatelů.