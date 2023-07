Sam Altman, otec ChatGPT s umělou inteligencí, spustil novou kryptoměnu worldcoin

Generální ředitel společnosti OpenAI Sam Altman spustil projekt kryptoměny Worldcoin. Přístupový účet nazvaný World ID může zájemce získat pouze po registraci a následném ověření skenem své oční duhovky. Firma tak chce pohlídat, že členy budou jen skuteční lidé, uvedla agentura Reuters.

Sken lze udělat jen za použití speciálního nástroje, který velikostí připomíná bowlingovou kouli. Jakmile sken oční duhovky na této stříbrné kouli ověří, že jde o skutečného člověka, vytvoří účet World ID.

K dispozici je ve dvaceti zemích světa

Za projektem Worldcoin stojí společnost Tools for Humanity se sídlem v San Francisku a Berlíně. Od spuštění zkušební verze už projekt získal asi dva miliony uživatelů a dnešním spuštěním rozšiřuje svůj dosah do 35 měst ve dvaceti zemích. Ti, kdo se v některých zemích zaregistrují, dostanou jako lákadlo token kryptoměny Worldcoin WLD.

Kryptoměnový aspekt World ID je důležitý, protože kryptoměnové blockchainy mohou ukládat World ID způsobem, který zachovává soukromí a nemůže být kontrolován ani vypnut žádným jednotlivým subjektem, tvrdí spoluzakladatel projektu Alex Blania.

Podle projektu budou účty World ID nezbytné v době generativních chatbotů s umělou inteligencí (AI), jako je ChatGPT, které vytvářejí jazyk velmi podobný tomu lidskému. World ID by se dal použít k rozlišení skutečných lidí od botů s umělou inteligencí on-line. Za chatovacím programem ChatGPT stojí právě laboratoř OpenAI.

Altman agentuře Reuters řekl, že Worldcoin může také pomoci řešit, jak bude ekonomiku přetvářet generativní umělá inteligence. „Lidé budou nadopováni umělou inteligencí, což bude mít obrovské ekonomické důsledky," řekl.

Pomoc v boji s finanční nerovností

Jedním z příkladů, které se Altmanovi líbí, je univerzální základní příjem (UBI - universal basic income), program sociálních dávek, který obvykle provozují vlády a v jehož rámci má každý jednotlivec nárok na to, aby dostával platby. Protože umělá inteligence „bude vykonávat stále více práce, kterou nyní vykonávají lidé", Altman věří, že UBI může pomoci v boji proti příjmové nerovnosti. Vzhledem k tomu, že účet World ID mohou mít pouze skuteční lidé, dal by se využít k omezení podvodů při zavádění UBI.

Altman si myslí, že svět s UBI je zatím „velmi vzdálená budoucnost" a že ani on sám nemá jasnou představu o tom, jaký subjekt by mohl rozdávat peníze. Projekt kryptoměny Worldcoin ale podle Altmana pokládá základy k tomu, aby se tato představa stala realitou. „My si myslíme, že musíme začít s věcmi experimentovat, abychom přišli na to, co dělat," řekl.

