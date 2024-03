Vítězství vypadá jako bitcoin. I kdyby zase spadl

Nad 72 tisíc dolarů se poprvé podíval bitcoin. Už téměř odepisovaná kryptoměna, která v listopadu 2022 stála 15787,28 dolaru. Charakter bitcoinu pohádkově zesílil, dokázal se už několikrát odrazit ode dna.

Pro pondělí odpoledne platí, že zatím nejvyšší cena, na kterou se podívala nejslavnější kryptoměna bitcoin, je přes 72 tisíc dolarů. A jakýkoli další den už může být vše jinak. Pokud tedy nedávné předpovědi o tom, že se bitcoin může dostat až na sto tisíc dolarů, zněly jako šílenost, už to neplatí. Zářivé zítřky věští bitcoinu kupříkladu známá investorka Cathie Woodová.

Vysoká cena vytáhla vzhůru tržní kapitalizaci bitcoinu, přes 1,4 bilionu dolarů. Stal se tak osmým nejobchodovanějším aktivem vůbec a za sebou nechal celou hodnotu stříbra obchodovaného na burze.

Včerejší růst akcereroval výrok exprezidenta a horkého kandidáta na příštího prezidenta USA Donalda Trumpa, který prohlásil, že kdyby byl prezidentem, proti bitcoinu a dalším kryptoměnám by nepostupoval. S absurdním humorem či vážností sobě vlastní prohlásil, že ačkoli on sám je fanouškem dolaru a žádný bitcoin nevlastní, když nedávno uvedl na trh řadu drahých tenisek se značkou Trump, všiml si, že „mnoho z nich bylo zaplaceno touto novou měnou.“

Posledních pár týdnů táhne cenu bitcoinu vzhůru jeho „oficializace“ na Wall Street. Regulátoři povolili vznik burzovně obchodovaných fondů s podkladovým aktivem bitcoin. Těch nově vzniklo již 11 a další se čekají. To logicky zvyšuje poptávku po koupi kryptoměny - podle Bloombergu do nich přiteklo již 10 miliard dolarů. Mezi signály pro růst patří také to, že nejočekávanějším milníkem je čtyřleté „půlení“ naplánované na duben, kdy se růst nabídky bitcoinu sníží na polovinu. Zvýšily se sázky na růst kryptoměny mezi institucionálními i retailovými investory.

Něco se děje

„Silná cenová akce je i nadále podporována pozitivní dynamikou bitcoinových ETF,“ uvedl Matteo Greco, analytik společnosti Fineqia Capital citovaný serverem Coindesk. Plus další dvě malá vítězství - londýnská burza v pondělí uvedla, že bude přijímat žádosti o burzovně obchodované poukázky (ETN) na bitcoin a ether a thajský regulátor oznámil, že retailoví kupci budou moci investovat do zámořských bitcoinových ETF.

Celé to mění charakter kryptoměny v očích investorů. Zatímco zlí jazykové včetně ECB pořád tvrdí, že jde o čistou spekulaci, jejíž základ není nic, sílí hlasy těch, kteří považují bitcoin za plnohodnotný investiční nástroj. „Ještě v roce 2021 byl bitcoin často řazen do jedné skupiny s dalšími oblíbenými cíli denních spekulantů, jako jsou přefouknuté technologické a meme akcie. Dnes se tyto jiné bubliny obchodují v průměru na polovině svých maxim, zatímco bitcoin nedávno dosáhl historického maxima. To je extrémně neobvyklé, aby bublina praskla a pak se zotavila a dosáhla tak rychle nových výšek, a naznačuje to, že se děje něco skutečného a udržitelného,“ uvedl ve Financial Times šéf Rockefeller International Ruchir Sharma.

Růst ceny bitcoinu nenechává chladné ani jeho dřívější kritiky. Třeba oblíbeného Billa Ackmana. Ten nedávno připustil, že by mohl investovat do bitcoinu. Ackman vykresluje scénář, podle něhož by rostoucí cena bitcoinu mohla vést ke zvýšené těžební aktivitě, čímž by se zvýšily náklady na energii, což by způsobilo růst inflace a oslabení dolaru. Tento cyklus by podle něj mohl vést ke stále rostoucí poptávce po bitcoinu a energii. A to celé může platit i naopak.