Šéf Alphabetu Sundar Pichai loni vydělal skoro pět miliard

Šéf technologické firmy Alphabet, pod kterou spadá internetový vyhledávač Google, Sundar Pichai si v loňském roce vydělal celkově 226 milionů dolarů, v přepočtu skoro pět miliard korun. To je zhruba 800krát více, než průměrný výdělek zaměstnance této firmy, napsala agentura Reuters s odkazem na údaje zveřejněné společností. Alphabet nedávno oznámil úspory a snížení počtu svých zaměstnanců.

Reklama

Dritvou většinu své odměny, zhruba 218 milionů dolarů, dostal Pichai v akciích. Agentura Bloomberg uvádí, že Pichai dostává prémii v akciích každé tři roky. Jeho odměn z loňského roku je však o něco nižší než v roce 2019, kdy dostal celkem 281 milionů dolarů. Samotná mzda manažera činila v uplynulých třech letech dva miliony dolarů. Další miliony dolarů pak společnosti utrácí za různé požitky, například ochranku.

Údaj firmy zveřejnila krátce poté, co představila svůj záměr výrazně zeštíhlit svůj personál. Alphabet chce zrušit na 12 tisíc pracovních míst, což je zhruba šest procent celkového počtu jeho zaměstnanců. To vyvolalo protesty v pobočkách v Londýně či Curychu.

Dalibor Martínek: Učitelé se domohli vyšších platů. Kdy se my domůžeme lepší výuky? Názory Učitelé rádi vyprávějí, že jim nevychovaní rodiče zasahují do pedagogické činnosti. Často mají pocit, že musí napravit chyby nezvedených rodičů. Je to jedna z oblíbených učitelských legend. Dalibor Martínek Přečíst článek

Stanislav Šulc: Černý čtvrtek Elona Muska. Ozvala se karma? Názory Během jediného dne se bohatství Elona Muska propadlo o 13 miliard dolarů, tedy ještě o víc, než dokázal prošutrovat ministr financí Zbyněk Stanjura za první kvartál letošního roku. Ve čtvrtek 20. dubna tak Musk zjistil, že když se nedaří, tak se prostě nedaří. Stanislav Šulc Přečíst článek