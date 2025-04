Česká koruna je ve formě. Aktuálně patří mezi pět nejodolnějších měn světa

Česká koruna patří mezi pětici měn světa, které jsou vůbec nejodolnější v současné vysoce turbulentní době, tedy od středečního oznámení nových cel amerického prezidenta Donalda Trumpa. Koruna dokonce poráží i zlato, tradiční bezpečné útočiště. Jako jedna z mála česká měna vykazuje zpevnění vůči dolaru. Konkrétně, od středeční uzavírací hodnoty, tedy od doby krátce po oznámení nových cel, do dneška, do času krátce po třetí hodině odpolední středoevropského času, zpevnila vůči dolaru o 0,2 procenta, plyne z dat agentury Bloomberg.

Lépe na tom už z významnějších měn světa byl v daném období jen švýcarský frank (ten vůči dolaru posílil o 3,1 procenta), japonský jen (o 1,8 procenta), euro (o 1,1 procenta) a dánská koruna (o jedno procento). Všechny ostatní významnější měny světa vůči dolaru v daném období oslabily. Tedy včetně prominentních měn, jako je kanadský dolar, britská libra, švédská koruna, australský dolar nebo norská koruna, ale také včetně měn okolních zemí – polského zlotého a maďarského forintu.

Zatím se tedy příliš nepotvrzují obavy, které často tlumočí například zastánci rychlého přijetí eura v Česku. Ti mají za to, že v turbulentních časech, jako je právě tento, se bude česká koruna propadat mnohem dramatičtěji, rozhodně citelně více než nejen euro, ale také než zmíněné prominentní měny světa, z nichž většinu má ve svých devizových rezervách i Česká národní banka.

Výkonnost české měny se ale samozřejmě může zhoršit, neboť nynější situace je krajně nevyzpytatelná.

Zlato padá

Odolnost české koruny je ovšem o to pozoruhodnější, že v posledních dnech padá také zlato, poměrně překvapivě. Nemá být zlato pojistkou do těžkých časů? Propad zlata je zvláště výrazný ve švýcarských francích.

Od Trumpova středečního představení „tabulky smrti“, jak nový rámcový celní sazebník USA rychle překřtil Wall Street, ztratil žlutý kov vůči franku už bezmála sedm procent. Frank tak v době hrozby rozvratu světové ekonomiky v důsledku globální obchodní války plní roli bezpečného útočiště mnohem lépe než právě zlato. To klesá i v dolarech, ba právě i v českých korunách (v těch aktuálně o takřka čtyři procenta).

Důvodem je vybírání zisků investorů do zlata, jimiž chtějí krýt své ztráty v akciových obchodech, stejně jako nutnost skládat rezervu pro případ dalších ztrát na akciích. Slábne také vyhlížená poptávka po zlatě coby průmyslovém kovu (kvůli hrozbě globální recese) a, zejména v Asii, zlatě coby šperku (kvůli oslabení zákaznické kupní síly v důsledku oné možné globální recese).

Česká koruna se navíc drží i navzdory přehodnocování výhledu stran dalšího snižování úrokových sazeb Česká národní banky. Ještě v úterý minulý týden trhy většinově předpokládaly, že do roka klesne základní úroková sazba ČNB z nynější úrovně 3,75 procenta na 3,5 procenta. Nyní ale míní, že by to mohlo být spíše na rovná tři procenta, nebo dokonce na 2,75 procenta. A to navzdory inflačním tlakům, které může světová obchodní válka zesílit. Jenže vedle inflačních tlaků zesílí také riziko recese v Česku, na něž bude – jak nyní míní trh – tuzemská centrální banka reagovat právě výraznější než až do minulého týdne předpokládanou redukcí svých úrokových sazeb.

TOP 5 nejodolnějších měn světa v době Trumpovy celní paniky: švýcarský frank japonský jen euro dánská koruna česká koruna

