Bitcoin padá pod 60 tisíc dolarů. Saylor bude prodávat, Woodová věří v dvanáctinásobek
Jestli se něčemu letos vážně nedaří, tak bitcoinu. Od začátku roku spadl o třicet procent. Michael Saylor se svou Strategy bude nejspíš prodávat. Cathie Woodová věří v růst.
Bitcoin od svého vzniku před patnácti lety fungoval jako metronom. Tři roky růstu, čtvrtý rok propad. Pokud se v druhé půlce letošního roku nestane zázrak, tento pravidelný rytmus skončil. Letos totiž hlavní kryptoměna odmazala třicet procent a dostala se pod 60 tisíc dolarů. Aby to dohnala do viditelného růstu, jak bývalo zvykem, má co dělat.
Bitcoin
Aktuální cena a vývoj v letošním roce
A špatné zprávy nekončí. Známý investor Michael Saylor a jeho fond Strategy ještě přitopí. Včera oznámili, že jeho firma může proměnit až 1,25 miliardy dolarů, co drží v bitcoinu, za cash. Přeloženo, chystá se prodávat.
[[Twitter status: https://twitter.com/saylor/status/2071565169512108251]]
Strategy je přitom jedním z hlavních evangelistů a největších držitelů bitcoinu, Saylor firmu vybudoval na kontroverzní strategii, kdy od investorů levně půjčoval kapitál skrze dluhopisy a akcie a obratem ho sypal do agresivních nákupů bitcoinu, což hnalo hodnotu samotných akcií vzhůru. Jenže žádná věž neroste do nebe. Kvůli letošnímu nečekanému propadu kryptoměny se stalo to, že trh umazal dřívější spekulativní prémii a hodnota podniku (včetně dluhů) klesla pod čistou hodnotu držených bitcoinů. Tento samonapájecí model tak poprvé narazil na zeď. Saylor musel reagovat: firma proto spustila masivní programy na zpětný odkup vlastních akcií a dluhopisů, aby uklidnila trh a podpořila padající kurz, a dalším krokem je nyní uvolnění případné likvidity z bitcoinu.
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První prodej po čtyřech letech, Woodová HODL
Bloomberg píše, že Strategy prodala začátkem června 32 bitcoinů. Což je sice jako kapka v moři, ale podle agentury to má velkou symbolickou hodnotu – je to první prodej bitcoinu, který Strategy realizovala od roku 2022.
Saylorova oznámení nejsou pro bitcoin, už tak pod tlakem, dobré zprávy. Má ale i své tradiční zastánce. Cathie Woodová (na snímku) a její převážně technologický fond ARK Invest v bitcoin věří dál. Investorka prohlásila, že odliv kapitálu z „méně stabilních zemí zažehne pod bitcoinem a dalšími kryptoměnami novou jiskru.“ Podle ní umělá inteligence odstartovala „technologickou revoluci a zaslouženě odsává investičnímu světu obrovské množství kyslíku, ale nedokáže investorům posloužit jako pojistka na ochranu majetku, kterou mnozí z nich v současnosti hledají.“
Woodová dlouhodobě přirovnává bitcoin k dlouhodobému zajištění proti znehodnocení majetku a letošní propad ji moc netrápí. Dokonce zopakovala svou předpověď, že se do roku 2030 hodnota bitcoinu dostane na 730 tisíc dolarů a že její býčí výhled zůstává nedotčen, navzdory padesátiprocentnímu propadu z historických maxim. Woodová má za to, že zpřesnění regulace kryptoměn v USA s názvem Clarity Act, které má být zhruba v horizontu půl roku schváleno, by mohlo povzbudit institucionální investice a má potenciál „vhodně připravit půdu pro rozkvět celého odvětví.“
A proč letos bitcoin klesá? Trh podle analytiků momentálně drtí kombinace přísné měnové politiky amerického Fedu a vysokých úrokových sazeb, které z finančního systému odčerpávají volnou likviditu, přičemž většinu zbývajícího spekulativního kapitálu i investorského kyslíku odsává boom kolem umělé inteligence, typu IPO SpaceX či mikročipů. Tento koktejl spustil lavinu výprodejů ETF fondů. Bitcoin tak poprvé naplno zažívá, jak bolí ztráta nedávné technologické prémie v momentě, kdy globální trhy zachvátí averze k riziku.
Bitcoinové ETF, které měly přivést kryptoměny hlouběji na Wall Street, zažívají největší odliv peněz od svého spuštění. Investoři v červnu stáhli z amerických fondů přes 4,1 miliardy dolarů (asi 87,5 miliardy korun) a samotný bitcoin míří k nejhoršímu měsíci od roku 2022, píše Bloomberg.
Z bitcoinových ETF mizí miliardy. Investoři ztrácejí chuť riskovat
Trhy
Bitcoinové ETF, které měly přivést kryptoměny hlouběji na Wall Street, zažívají největší odliv peněz od svého spuštění. Investoři v červnu stáhli z amerických fondů přes 4,1 miliardy dolarů (asi 87,5 miliardy korun) a samotný bitcoin míří k nejhoršímu měsíci od roku 2022, píše Bloomberg.