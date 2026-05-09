Češi mají v podílových fondech uloženo 1,4 bilionu korun, akciové fondy jim letos vynesly 3,6 procenta
Akciové podílové fondy letos do konce dubna vynesly 3,6 procenta, smíšené fondy 2,4 procenta a dluhopisové fondy jsou na nule. Vyplývá to z Partners indexu podílových fondů. Celkem loni akciové fondy podle indexu přinesly zhodnocení 9,4 procenta, smíšené fondy 6,9 procenta a dluhopisové fondy 2,5 procenta.
Index akciových fondů vzrostl během dubna o 6,8 procenta, dluhopisových fondů o 0,6 procenta a smíšených fondů o 3,6 procenta. "Duben byl pro investory měsícem velké úlevy. Ačkoliv se konflikt v Perském zálivu nepodařilo definitivně vyřešit, už jen pouhé náznaky komunikace mezi USA a Íránem stačily k tomu, aby se na trhy vrátil optimismus. Akcie se po březnovém propadu oklepaly a vystřelily na nová historická maxima. Mírný optimismus zasáhl i dluhopisy," uvedl analytik Partners Marin Mašát.
Globální akciový index MSCI World si podle něj připsal úctyhodný zisk 9,4 procenta a zakončil měsíc na novém rekordu. Velkým překvapením dubna byl návrat technologických gigantů. Index NASDAQ připsal přes 15 procent. "Březen byl pro trhy studenou sprchou, ale duben ukázal, jak krátkou paměť investoři mají. Stačil náznak dohody a všichni se opět vrhli do rizika. Výsledkem jsou historická maxima u akcií, i když geopolitická situace zdaleka není stabilní a už vůbec ne vyřešená,“ doplnil.
Regionální a sektorové fondy na tom bylyl lépe
Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázala v dubnu také výrazný nárůst o osm procent. Meziročně jsou stále výše o excelentních 34 procent. Tento nadprůměrný růst nad hlavními akciovými trhy je z velké části dán výkonností středoevropských akcií.
Za posledních 12 měsíců přidaly konzervativní dluhopisové fondy v průměru pouze jedno procento. Za kladnou meziměsíční výkonností stojí především částečný návrat cen zpátky po zmírnění prvotní korekce po šoku z růstu cen ropy. Fondy rizikových dluhopisů v dubnu také rostly, a to o 1,7 procenta. Meziročně jsou výše o 4,1 procenta.
Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v roce 2025 vzrostl podle dat Asociace pro kapitálový trh o 218 miliard korun na 1,411 bilionu korun.
