Fed začíná znervózňovat investory i Bidena. Snížení sazeb v nedohlednu

Pokles bitcoinu, řady technologických akcií, konec růstu zlata. Investiční klima se v posledních dnech zhoršuje. A zejména u více spekulativních aktiv, jako jsou kryptoměny či růstové akcie, bude nejspíš situace nadále špatná. Důvod? Americký Fed ještě více zamlžil, kdy začne konečně snižovat sazby. To přitom bude mít dopady na americké volby, řady trhů včetně rozvíjejících se zemí.

Reklama

Hodnota bitcoinu se za posledních pět dní propadla téměř o desetinu. Zlato zastavilo svou spanilou jízdu a jeho cena začala stagnovat a v rámci jednotlivých dní dokonce klesala. Index S&P po mírném růstu začal klesat, výraznější propad zaznamenal index NASDAQ, v němž jsou hlavně technologické akcie.

Všechno má přitom jeden společný důvod: výsledek zasedání americké centrální banky Fedu, která podle očekávání nijak se svými úrokovými sazbami nepohnula.

Šéf Fedu Jerome Powell investory ujistil, že až dojde k dalšímu pohybu sazeb, není pravděpodobné, že by to bylo směrem nahoru. Podle Fedu tedy situace s neklesající inflací není natolik závažná, aby musel zpřísnit svou měnovou politiku a výrazněji podseknout americkou ekonomiku. Důvodem jistě je, že americké HDP rostlo jen o 1,6 procenta, což značně negativně překvapilo trhy.

Tomáš Salomon: Pokles sazeb se nemusí propsat jedna k jedné do ceny hypoték Money Šéfuje největší české bance již osm let. Tomáš Salomon je také spolu s několika podnikateli iniciátorem projektu Druhá ekonomická transformace. Česko už nemůže být montovnou, růst musí založit na větší přidané hodnotě, říká. Jak toho dosáhnout? Česká spořitelna investuje do programu finančního vzdělávání dětí, má ambici dosáhnout na všechny školáky. V letošním roce čeká pokles úrokových sazeb hypoték, zároveň jeho firma dál masivně investuje do nájemního bydlení. „Máme rozestavěno sedm set bytů a do dvou let budeme na tisícovce,“ říká šéf České spořitelny. Ta za letošní první čtvrtletí dosáhla zisk 5,7 miliardy korun, meziročně o 73 procenta víc.“ Dalibor Martínek Přečíst článek

Pokles sazeb v nedohlednu

Tím ale relativně dobré zprávy z vystoupení Powella končí. O případném zahájení snižování sazeb totiž Powell tentokrát neřekl ani slovo.

„Fed jasně vidí, že aktuální nastavení sazeb na inflaci působí. Zda působí dostatečně a jak dlouho budou působit, to už tak jisté není,“ uvedl pro agenturu Bloomberg trader Citadel Securities Michael de Pass.

I proto po krátké vzpruze na trzích došlo po Powellově vyjádření k jejich poklesu. Termín prvního snížení sazeb je odložen na neurčito. A sílí spekulace, že Fed se ke snížení sazeb v letošním roce ani neuchýlí. Ještě loni přitom analytici odhadovali, že Fed sníží sazby dřív než Evropská centrální banka. Ta ale svoje sazby velmi pravděpodobně sníží na svém příštím zasedání, které se uskuteční v červnu. Pokud k tomu dojde, velmi pravděpodobně dolar vůči euru posílí a přiblíží se paritě.

Dočekal: Firemní dluhopisy neznamenají podvod. Je ale třeba dobře vybírat Money Úrokové sazby v Česku postupně klesají a atraktivita dluhopisů se zase mění. Dvouciferných výnosů jako loni se ale už jen tak nedočkáme, říká v rozhovoru pro newstream.cz majitel fondu Českých korporátních dluhopisů Martin Dočekal. Věra Tůmová Přečíst článek

Velké problémy pro Bidena i třetí země

Sázka na brzký pokles sazeb a nastartování oživení ekonomiky bylo přitom jednou ze součástí strategie Joe Bidena, který již na podzim zopakuje svůj střet o Bílý dům s exprezidentem Donaldem Trumpem. Aktuální velmi pomalé tempo růstu ekonomiky a situace na pracovním trhu mu však do karet příliš nehrají, naopak dávají trumfy do rukou vyzyvatele Trumpa.

Ještě závažnější problémy ale může tato situace působit v takzvaných emerging markets. Ty velmi často využívají dolar jako důležitou obchodní měnu. A silný dolar je pro ně extrémně problematický. To se již nyní projevuje na některých asijských a afrických trzích. A například indonéská centrální banka již začala intervenovat na podporu rupie.

Po léku na hubnutí Wegovy je sháňka. Jeho výrobce Novo Nordisk díky tomu zvýšil zisk Zprávy z firem Poptávka po lécích na hubnutí Wegovy prudce roste. Těží z toho jeho výrobce dánská společnost Novo Nordisk, která se v loňském roce stala nejhodnotnější společností v Evropě. V letošním prvním čtvrtletí vykázala meziroční nárůst zisku o 27 procent na 31,8 miliardy dánských korun, tedy zhruba 107 miliard korun. Server CNBC doplnil, že se prodeje léku na hubnutí Wegovy meziročně více než zdvojnásobily. fry, ČTK Přečíst článek

Nový country manager. Microsoft v Česku a na Slovensku povede Michal Stachník Leaders Českou a slovenskou pobočku americké softwarové společnosti Microsoft vede od počátku května Michal Stachník. Vystřídal přechodného šéfa Michala Marka. ČTK Přečíst článek