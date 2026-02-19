Divoký comeback Carvany budí otázky. Přijde vystřízlivění?
Z kandidáta na bankrot je jako mávnutím kouzelného proutku člen elitního klubu S&P 500. Carvana během tří let otočila příběh o 180 stupňů. A čerstvě zveřejněné výsledky její extrémní comeback jen podtrhují. Přesto Wall Street řeší, zda růst není až příliš dokonalý. A tak akcie po středečním uzavření trhu propadly o 25 procent.
Online prodejce ojetých aut Carvana ve středu zveřejnil výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2025. Ve čtvrtém kvartálu zvýšil tržby meziročně o 58 procent na 5,6 miliardy dolarů a prodal přes 163 tisíc vozů, což představuje nárůst o 43 procent. Za celý rok firma vykázala čistý zisk téměř 1,9 miliardy dolarů a upravený provozní zisk EBITDA přes 2,2 miliardy dolarů.
Přesto se dostavilo zklamání. Očištěný zisk na akcii dosáhl 1,06 dolaru, zatímco analytici čekali 1,10 dolaru. Firma navíc upozornila na vyšší náklady na renovace vozů a vyšší odpisy, které zatížily její marže. Reakce trhu byla tvrdá. Akcie po středečním závěru propadly zhruba o čtvrtinu.
Z „opce na přežití“ mezi elitu
Akcie Carvany patří k nejextrémnějším titulům posledních let. Během pandemie se staly jednou z oblíbených „meme akcií“, které táhla vlna drobných investorů, levných peněz a spekulativní euforie.
Online prodejce ojetých aut tehdy dokonale zapadal do příběhu covidové ekonomiky. Lidé nakupovali auta přes internet, úrokové sazby byly na minimech a investoři byli ochotni platit extrémní násobky tržeb za rychle rostoucí technologické příběhy. Akcie Carvany tak vystřelily z desítek dolarů až nad hranici 300 dolarů.
Jenže s koncem pandemie přišel tvrdý návrat do reality. Poptávka po ojetých vozech začala slábnout, úrokové sazby rychle rostly a firma zůstala zatížená obrovským dluhem po agresivní expanzi. V roce 2022 se akcie propadly téměř o 98 procent a obchodovaly se pod čtyřmi dolary. Trh tehdy otevřeně řešil, zda firmu nečeká bankrot.
„Carvana je učebnicový příklad, kdy akcie nejdřív spadne na tzv. opci na přežití, a pak umí vyrůst o stovky až tisíce procent,“ říká Tomáš Cverna, analytik XTB.
Zlom přišel v roce 2023, kdy firma restrukturalizovala dluh, snížila úrokové zatížení a posunula splatnosti. „Očekávání trhu se změnilo z bankrotu na znovuobnovení růstu,“ dodává Cverna.
A zatímco první růst byl typickou meme rally, další fáze už stála více na fundamentu. A rok 2025 přinesl podle hlavního ekonoma Argos Capital Kryštofa Míška silná čísla. Klíčovou roli v tom sehrála integrace sítě ADESA s desítkami fyzických lokalit, která zefektivnila logistiku a výrazně zvýšila hrubý zisk na prodaný vůz. Hrubý zisk na prodaný vůz vzrostl z krizových zhruba 2 200 dolarů na více než 7 100 dolarů.
Wall Street na pochybách
V lednu 2026 akcie Carvany atakovaly hranici 480 dolarů – více než stonásobek minima z konce roku 2022. Od té doby však titul část zisků odevzdal a pohybuje se spíše do strany.
Konsolidaci ceny podle Cverny ovlivňuje i short report, který zpochybňuje některé transakce se spřízněnými entitami. Dalším varovným signálem jsou masivní prodeje akcií ze strany managementu. CEO Carvany Ernest Garcia III a další členové vedení podle Míška prodali v posledním roce akcie za více než 1,4 miliardy dolarů.
Carvana je dnes podle Míška fundamentálně silnější firmou než před třemi lety. Má silnější cash flow, lepší kontrolu nákladů i vyšší provozní efektivitu. Zároveň ale nese vysoká očekávání trhu – a právě ta se mohou stát největším rizikem. „Současná cena již započítává dokonalý scénář bezchybného růstu,“ upozorňuje Míšek.
Příběh Caravany je extrémní zkratkou celé postcovidové burzy: euforie, kolaps, restrukturalizace a návrat mezi elitu. Rok 2026 rozhodne, zda půjde o trvalý obrat, nebo o další kapitolu volatility. Wall Street tentokrát sleduje každý detail mnohem pozorněji než v době, kdy šlo jen o „meme akcii“.
