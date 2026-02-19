Nový magazín právě vychází!

newstream.cz

Divoký comeback Carvany budí otázky. Přijde vystřízlivění?

Divoký comeback Carvany budí otázky. Přijde vystřízlivění?
iStock
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Z kandidáta na bankrot je jako mávnutím kouzelného proutku člen elitního klubu S&P 500. Carvana během tří let otočila příběh o 180 stupňů. A čerstvě zveřejněné výsledky její extrémní comeback jen podtrhují. Přesto Wall Street řeší, zda růst není až příliš dokonalý. A tak akcie po středečním uzavření trhu propadly o 25 procent.

Online prodejce ojetých aut Carvana ve středu zveřejnil výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2025. Ve čtvrtém kvartálu zvýšil tržby meziročně o 58 procent na 5,6 miliardy dolarů a prodal přes 163 tisíc vozů, což představuje nárůst o 43 procent.  Za celý rok firma vykázala čistý zisk téměř 1,9 miliardy dolarů a upravený provozní zisk EBITDA přes 2,2 miliardy dolarů.

Přesto se dostavilo zklamání. Očištěný zisk na akcii dosáhl 1,06 dolaru, zatímco analytici čekali 1,10 dolaru. Firma navíc upozornila na vyšší náklady na renovace vozů a vyšší odpisy, které zatížily její marže. Reakce trhu byla tvrdá. Akcie po středečním závěru propadly zhruba o čtvrtinu.

Z „opce na přežití“ mezi elitu

Akcie Carvany patří k nejextrémnějším titulům posledních let. Během pandemie se staly jednou z oblíbených „meme akcií“, které táhla vlna drobných investorů, levných peněz a spekulativní euforie.

Online prodejce ojetých aut tehdy dokonale zapadal do příběhu covidové ekonomiky. Lidé nakupovali auta přes internet, úrokové sazby byly na minimech a investoři byli ochotni platit extrémní násobky tržeb za rychle rostoucí technologické příběhy. Akcie Carvany tak vystřelily z desítek dolarů až nad hranici 300 dolarů.

Jenže s koncem pandemie přišel tvrdý návrat do reality. Poptávka po ojetých vozech začala slábnout, úrokové sazby rychle rostly a firma zůstala zatížená obrovským dluhem po agresivní expanzi. V roce 2022 se akcie propadly téměř o 98 procent a obchodovaly se pod čtyřmi dolary. Trh tehdy otevřeně řešil, zda firmu nečeká bankrot.

„Carvana je učebnicový příklad, kdy akcie nejdřív spadne na tzv. opci na přežití, a pak umí vyrůst o stovky až tisíce procent,“ říká Tomáš Cverna, analytik XTB.

Zlom přišel v roce 2023, kdy firma restrukturalizovala dluh, snížila úrokové zatížení a posunula splatnosti. „Očekávání trhu se změnilo z bankrotu na znovuobnovení růstu,“ dodává Cverna.

A zatímco první růst byl typickou meme rally, další fáze už stála více na fundamentu. A rok 2025 přinesl podle hlavního ekonoma Argos Capital Kryštofa Míška silná čísla. Klíčovou roli v tom sehrála integrace sítě ADESA s desítkami fyzických lokalit, která zefektivnila logistiku a výrazně zvýšila hrubý zisk na prodaný vůz. Hrubý zisk na prodaný vůz vzrostl z krizových zhruba 2 200 dolarů na více než 7 100 dolarů.

 

Wall Street na pochybách

V lednu 2026 akcie Carvany atakovaly hranici 480 dolarů – více než stonásobek minima z konce roku 2022. Od té doby však titul část zisků odevzdal a pohybuje se spíše do strany.

Konsolidaci ceny podle Cverny ovlivňuje i short report, který zpochybňuje některé transakce se spřízněnými entitami. Dalším varovným signálem jsou masivní prodeje akcií ze strany managementu. CEO Carvany Ernest Garcia III a další členové vedení podle Míška prodali v posledním roce akcie za více než 1,4 miliardy dolarů.

Carvana je dnes podle Míška fundamentálně silnější firmou než před třemi lety. Má silnější cash flow, lepší kontrolu nákladů i vyšší provozní efektivitu. Zároveň ale nese vysoká očekávání trhu – a právě ta se mohou stát největším rizikem. „Současná cena již započítává dokonalý scénář bezchybného růstu,“ upozorňuje Míšek.

Příběh Caravany je extrémní zkratkou celé postcovidové burzy: euforie, kolaps, restrukturalizace a návrat mezi elitu. Rok 2026 rozhodne, zda půjde o trvalý obrat, nebo o další kapitolu volatility. Wall Street tentokrát sleduje každý detail mnohem pozorněji než v době, kdy šlo jen o „meme akcii“.

AI vysává paměťový trh. Zdraží mobily, laptopy i auta

AI vysává paměťový trh. Zdraží mobily, laptopy i auta
iStock
ČTK
ČTK

Umělá inteligence mění svět – a teď i ceny elektroniky. Výrobci čipů dávají přednost ziskovějším pamětem pro datová centra před těmi do mobilů a počítačů. Výsledkem je prudký růst cen a obavy z nové čipové krize.

Globální trh s elektronikou čelí krizi v důsledku nedostatku paměťových čipů, který je výsledkem rozsáhlých investic do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI). To vede k prudkému růstu cen paměťových čipů, což má vliv na ceny počítačů, chytrých telefonů, ale také automobilů, vyplývá z analýzy agentury Bloomberg.

Hlavní příčinou je upřednostňování výroby moderních pamětí s vysokou propustností (HBM), které jsou nezbytné k provozu pokročilých modelů AI v datových centrech. Dominantní výrobci jako Samsung, SK Hynix a Micron využívají více kapacity pro tyto ziskovější produkty na úkor standardních pamětí používaných v mobilních telefonech či laptopech.

Jeden nový čip od společnosti Nvidia využívaný pro systémy AI vyžaduje stejné množství paměti jako stovky výkonných osobních počítačů nebo tisíce chytrých telefonů, píše Bloomberg. Giganti jako Microsoft, Alphabet či Meta Platforms letos plánují vynaložit na infrastrukturu pro AI přes 650 miliard dolarů (13,3 bilionu korun), čímž prakticky vykupují trh.

Zdraží mobily i auta

Společnost Micron v této souvislosti začala loni v prosinci utlumovat svou spotřebitelskou značku Crucial, zdůvodnila to právě upřednostněním poptávky ze strany datových center pro AI. Podle analýzy Bloombergu hrozí, že u levných chytrých telefonů do konce letošního roku vzroste podíl nákladů na paměť na celkové ceně komponent z deseti procent až na 30 procent.

Dopady pociťují největší technologičtí hráči i běžní spotřebitelé napříč sektory. Šéf společnosti Apple Tim Cook varoval, že nedostatek čipů sníží marže iPhonů, zatímco šéf automobilky Tesla Elon Musk v lednu prohlásil, že Tesla bude zřejmě muset postavit vlastní továrnu na paměti.

Herní průmysl pod tlakem

Dopady jsou patrné také v herním průmyslu. Společnost Sony podle interních informací zvažuje odsunout premiéru své příští konzole PlayStation až na roky 2028 či 2029. Menší výrobci jako Falcon Northwest už byli nuceni zvýšit průměrnou prodejní cenu svých počítačů o 1 500 dolarů na zhruba 8 000 dolarů za jeden počítač na zakázku.

„Co nás čeká do konce tohoto desetiletí, je z hlediska poptávky větší než cokoli, co jsme zažili v minulosti, a popravdě to převálcuje všechny ostatní zdroje poptávky,“ uvedl generální ředitel firmy Lam Research Tim Archer. Firma je dodavatelem čipových zařízení.

Investiční mánie a obavy z bubliny

Nedostatek čipů vyvolává panické nákupy, zejména v automobilovém průmyslu, který se stále vzpamatovává z výpadků z dob pandemie covidu-19. Výrobci spotřební elektroniky, včetně firem Xiaomi, Samsung a Dell, už zákazníky varovali, aby se letos připravili na citelné zdražování.

„Právě teď se nacházíme uprostřed bouře, kterou musíme řešit z hodiny na hodinu a den po dni,“ uvedl šéf norské IT firmy Atea ASA Steinar Sønsteby.

Bezprecedentní nedostatek čipů má dopady i na hospodaření zavedených firem, jako je Cisco Systems. Ta jejich nedostatkem zdůvodnila zhoršení výhledu hospodaření, což vedlo k největšímu jednodennímu propadu jejích akcií za téměř čtyři roky.

Výdaje na investice do AI a související infrastruktury by se letos podle odhadu společnosti Gartner mohly vyšplhat na 2,5 bilionu dolarů (51 bilionů korun), což by byl proti loňsku nárůst o 44 procent.

V poslední době se objevují varování před možnou investiční bublinou spočívající v nadhodnocení akcií navázaných na AI. Britská centrální banka loni uvedla, že ocenění akcií na amerických trzích se v některých ukazatelích podobá ocenění zaznamenanému poblíž vrcholu takzvané dotcomové bubliny, která praskla v roce 2000.

Výrobci pamětí jsou očima burziánů mašinami na peníze. Jak dlouho ještě?

Trhy

Výrobci pamětí a datových úložišť se řadí k největším burzovním vítězům. Investoři totiž sázejí na to, že rozmach umělé inteligence a masivní výstavba datových center budou vyžadovat stále víc výkonného hardwaru. A právě paměti jsou jednou z klíčových součástí celé AI revoluce. Firmy jako Micron, Seagate nebo Western Digital i jejich akcie díky tomu raketově rostou. Vkrádá se však otázka, jak dlouho může současná euforie vydržet?

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Zničily sociální sítě mladou generaci? Zuckerberg se zpovídá u soudu

Zničily sociální sítě mladou generaci? Zuckerberg se zpovídá u soudu
Profimedia
nst
nst

Šéf Mety Mark Zuckerberg má dnes vypovídat v přelomovém procesu o bezpečnosti sociálních sítí. Žaloba tvrdí, že Instagram a další aplikace vědomě podporovaly návykové chování mladých lidí. Případ už teď odborníci přirovnávají k „Big Tobacco“ momentu technologického světa. Meta obvinění odmítá a tvrdí, že nenese žádnou odpovědnost za závislostní chování uživatelů svých platforem.

Šéf společnosti Meta Mark Zuckerberk má ve středu vypovídat u soudu v Los Angeles v procesu, který může zásadně proměnit pohled na odpovědnost sociálních sítí.

Případ, jenž začal na konci ledna, řeší žalobu mladé ženy, která tvrdí, že se stala závislou na aplikacích jako Instagram či YouTube. Podle jejích právníků technologické firmy věděly, že design jejich platforem může mladým uživatelům škodit – a přesto veřejnost ujišťovaly o jejich bezpečnosti.

„Big Tobacco“ moment technologického světa

Odborníci přirovnávají letošní sérii soudních sporů k přelomovým procesům proti tabákovým firmám v 90. letech. Stejně jako tehdy výrobci cigaret věděli o zdravotních rizicích kouření a dlouhodobě je zlehčovali či popírali, jsou dnes technologické firmy podezřívány, že si byly vědomy návykového potenciálu svých platforem a přesto veřejnost ubezpečovaly o jejich neškodnosti a investovaly nemalé sumy do marketingu.

Snap a TikTok se s žalobkyní ještě před zahájením procesu dohodly na vyrovnání. Meta se ale rozhodla jít k soudu.

„Otázkou pro porotu je, zda byl Instagram podstatným faktorem v psychických potížích žalobkyně,“ uvedl mluvčí Mety pro CNBC. 

Kdy už jde o klinickou závislost?

Minulý týden v procesu vypovídal i šéf Instagramu Adam Mosseri. Přiznal, že používání sociálních sítí může být problematické, odmítl však srovnání s klinickou závislostí.

„Myslím, že je možné používat Instagram víc, než je vám příjemné. Ale příliš mnoho je relativní a každý tuto hranici máme jinde,“ uvedl Mosseri.

Losangeleský proces není jediný. Meta současně čelí žalobě také v Novém Mexiku, kde ji generální prokurátor Raúl Torrez obviňuje z nedostatečné ochrany dětí před online predátory. „Tvrdíme, že Meta vytvořila nebezpečný produkt, který umožňuje zneužívání dětí,“ řekl Torrez CNBC.

A na léto je navíc naplánován další proces v Kalifornii, který se zaměří na dopady aplikací na duševní zdraví mladých uživatelů. 

Zda půjde skutečně o „tabákový moment“ technologického světa, ukážou až nadcházející měsíce. Jisté ale je, že soudní síň se letos stává místem, kde se bude rozhodovat o hranicích odpovědnosti digitálních platforem. A případný verdikt může změnit nejen byznys modely sociálních sítí, ale i způsob, jakým je budou regulovat vlády po celém světě.

Mark Zuckerberg slaví 750 milionů uživatelů Facebooku v roce 2007

Pamatujete Friendster a MySpace? Sociální sítě začaly krachem, přesto změnily svět

Názory

Vedle iPhonu jsou největší technologickou novinkou 21. století sociální sítě. Slibovaly, že nás více propojí. Nakonec nás ale zcela rozdělily a uzavřely v sociálních bublinách, které se navzájem nenávidí, napomohly k etnickým čistkám a jsou hlavní příčinou pandemie psychických potíží u dospívajících. Ale také daly zbohatnout několika miliardářům.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Nejen v Austrálii: sociální sítě mladým lidem zakazují i v Evropě. Jenom se to tady nedodržuje

Názory

Josef Tuček

Přečíst článek
