Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Burzovní návrat roku? Lufthansa bojuje o místo v indexu DAX

Burzovní návrat roku? Lufthansa bojuje o místo v indexu DAX

Lufthansa
ČTK
nst
nst

Německá letecká společnost Lufthansa je blízko návratu do hlavního akciového indexu DAX, téměř šest let poté, co z něj vypadla kvůli prudkému propadu akcií během pandemie covidu-19. O jejím možném zařazení se rozhodne při čtvrtletní revizi indexů, kterou poskytovatel STOXX uskuteční 4. března.

Podle stratégů Deutsche Bank v čele s Carolin Raabovou by Lufthansa mohla být do čtyřicetičlenného indexu přidána prostřednictvím takzvaného pravidla rychlého vstupu, uvádí agentura Bloomberg. Podmínkou je umístění nejméně na 33. místě v žebříčku firem podle tržní kapitalizace volně obchodovaných akcií. Deutsche Bank odhaduje, že se společnost při současných cenách nachází právě na hranici potřebné pro vstup.

Lululemon

Z miláčka Wall Street k propadu o polovinu. Lululemon hledá nový růst

Trhy

Ještě nedávno patřil mezi miláčky Wall Street, dnes má za sebou propad o desítky procent. Výrobce sportovního oblečení Lululemon hledá nové tempo růstu a investoři řeší, zda současná cena představuje atraktivní příležitost, nebo spíše varovný signál.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Akcie posílily o 60 procent, rozhodnutí je ale těsné

Za posledních 12 měsíců vzrostla cena akcií Lufthansy o 60 procent. Jen loni si titul připsal 36 procent, což byl nejvyšší roční růst od roku 2017. Firmě pomáhá silná poptávka po transatlantických letech a zároveň nižší ceny paliva.

Situace však zůstává napjatá. Akcie v posledních dnech oslabily poté, co piloti a palubní personál vyhlásili stávku kvůli zablokovaným jednáním o kolektivní smlouvě. „Zařazení Lufthansy do indexu DAX nyní visí na vlásku, což činí nadcházející dny klíčovými,“ uvedli stratégové Deutsche Bank ve své analýze.

V pátek dopoledne akcie posílily o 1,5 procenta, čímž se šance na návrat do indexu zvýšily.

Pospěšte si s nákupem notebooku, mobilu, ojetiny, než podraží, burcují čeští prodejci

Pospěšte si s nákupem notebooku, mobilu, ojetiny, než podraží, burcují čeští prodejci

Názory

V Česku ani v jiných zemích neutuchá paměťová krize. Naopak, letos lze čekat její další zhoršení a výraznější zdražování notebooků, mobilů, ale třeba také vyšší ceny ojetých automobilů. Důvodem je umělá inteligence, resp. obrovské investice do ní a související infrastruktury, například datových center, v podání amerických technologických obrů, zejména Amazonu, Microsoftu, Alphabetu a Mety.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Zalando může z indexu vypadnout

Případný návrat Lufthansy by mohl znamenat vyřazení jiného titulu. Podle Deutsche Bank je ohrožena společnost Zalando, jejíž akcie byly nedávno pod tlakem kvůli obavám z konkurence ze strany TikTok Shop.

Výsledek březnové revize tak bude důležitým tržním impulzem nejen pro samotnou Lufthansu, ale i pro další firmy v indexu. Návrat do DAX by pro aerolinku znamenal symbolické potvrzení zotavení po pandemickém propadu i zvýšený zájem institucionálních investorů.

Související

Lululemon

Z miláčka Wall Street k propadu o polovinu. Lululemon hledá nový růst

Trhy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině

Akcie zbrojařů krvácí, nejvíc CSG. Na Ukrajině totiž plánují prezidentské volby

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Superdávka se odkládá. Změny životního minima naberou zpoždění

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO)
ČTK
nst
nst

Poslanci napříč koalicí i opozicí ve zrychleném řízení schválili hned dvě novely ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), které odkládají vyplácení takzvané superdávky i úpravy životního minima. Důvodem je především náročnost přepočtu dávek a snaha snížit administrativní zátěž úřadů práce. Obě předlohy nyní posoudí Senát.

Superdávka, která od loňského října nahradila příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky, měla být dosavadním příjemcům vyplácena od května. Nově se počítá s posunem o čtvrt roku, tedy na srpen. Úřad práce eviduje zhruba 333 500 žádostí od stávajících příjemců a dalších přibližně 79 600 nových žádostí. Podle podkladů k návrhu je vyřizování nové dávky výrazně náročnější, než se původně předpokládalo.

Juchelka zároveň prosadil souběžnou novelu, která posouvá změny životního minima z května na červenec. V další předloze pak navrhl ještě výraznější odklad – až na říjen. Pokud by se ale ukázalo, že úřady práce zvládnou přepočet včas, ministr by podle svých slov další novelu nepodporoval a nechal ji zamítnout.

Filip Turek

Dalibor Martínek: Další pokus. Turek teď chce být primátorem Prahy

Názory

Co dál s Filipem Turkem, kterému prezident Pavel vystavil stopku na ministerský post? Uvnitř Motoristů, což jsou dva lidé, Petr Macinka a Filip Turek, a jejich mentor Václav Klaus, možná i Miloš Zeman, se líhne nový plán. Což takhle zkusit ovládnout Prahu.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Jak se zvýší životní minimum?

Životní minimum se má podle platného zákona zvýšit pro samotného dospělého z 4860 na 5500 korun a pro prvního dospělého v domácnosti z 4470 na 5000 korun. Naopak u dalšího dospělého člena rodiny má částka klesnout z 4040 na 3750 korun. Superdávka by tak mohla být pro malé domácnosti výhodnější a lépe odrážet jejich situaci.

Ministr zdůvodnil odklad potřebou zjednodušit administrativní proces. Pokud by se částky měnily dříve, musely by se upravovat informační systémy, hrozily by chyby a klientům by se ztížila orientace. Posun má podle něj zajistit efektivnější přepočet dávek a snížit zátěž úřadů práce. Podle jeho předchůdce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je posun logický a zabrání dvojímu přepočtu.

Navýšení životního minima ovlivní například pěstounské dávky a další podpory. Naopak se nedotkne humanitární dávky pro uprchlíky z Ukrajiny s dočasnou ochranou, která bude i nadále vycházet ze současných částek. Pětiměsíční odklad zvýšení minima zároveň znamená úsporu státních výdajů.

Petr Macinka

„Trpělivost má své meze“. Macinka vyzval k rezignaci zvláštní zpravodajku OSN

Politika

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) vyzval k rezignaci zvláštní zpravodajku OSN pro lidská práva na okupovaných palestinských územích Francesku Albaneseovou. Uvedl to na síti X. Za důvod označil výroky, které údajně pronesla na konferenci v Kataru a v nichž měla označit Izrael za společného nepřítele lidstva. Server televize France24 ale uvedl, že z přepisu jejího projevu vyplývá, že takové prohlášení neučinila. K rezignaci vyzvala Albaneseovou také Francie.

ČTK

Přečíst článek

Schválená novela rovněž stanoví, že dávka státní sociální pomoci se nebude považovat za započitatelný příjem. Změny v posuzování nároku na superdávku se mají zavést až od června 2028 místo letošního července, a to kvůli nutným úpravám informačních systémů. Nově se už nemá hodnotit okruh společně posuzovaných osob, ale členové domácnosti. Tato pravidla se využívají například i při poskytování mimořádné okamžité pomoci nebo příspěvku na zvláštní pomůcku pro lidi se zdravotním postižením.

Odložit by se měla také povinnost úřadů sestavovat příjemcům podpory na živobytí plán kroků ke zlepšení jejich situace, a to o tři měsíce do konce letošního roku.

Podle vyjádření poslanců napříč politickým spektrem je odklad nutný kvůli organizační náročnosti přechodu na novou dávku. Změny tak naberou zpoždění, které má úřadům poskytnout potřebný čas na zvládnutí rozsáhlé administrativní operace.

Související

„Trpělivost má své meze“. Macinka vyzval k rezignaci zvláštní zpravodajku OSN

Petr Macinka
ČTK
ČTK
ČTK

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) vyzval k rezignaci zvláštní zpravodajku OSN pro lidská práva na okupovaných palestinských územích Francesku Albaneseovou. Uvedl to na síti X. Za důvod označil výroky, které údajně pronesla na konferenci v Kataru a v nichž měla označit Izrael za společného nepřítele lidstva. Server televize France24 ale uvedl, že z přepisu jejího projevu vyplývá, že takové prohlášení neučinila. K rezignaci vyzvala Albaneseovou také Francie.

„Trpělivost má své meze. Zvláštní zpravodajka OSN Francesca Albaneseová by měla ze své funkce rezignovat. Její nejnovější výroky, v nichž označuje Izrael za 'společného nepřítele lidstva', jsou nepřijatelné a neobhajitelné,“ napsal Macinka. Taková rétorika podle něj nepřispívá k uklidnění situace, naopak prohlubuje napětí a podkopává důvěru v nestrannost systému OSN. „Od představitelů OSN očekáváme odpovědnost, profesionalitu a nestrannost,“ dodal český ministr.

Server France24 napsal, že Albaneseová je vůči Izraeli dlouhodobě velmi kritická, v projevu ho ale za společného nepřítele lidstva neoznačila. Sama zpravodajka OSN tato slova ve vyjádření pro France24 popřela. Podle serveru to také vyplývá z přepisu vystoupení. Francie ale požaduje rezignaci Albaneseové a odvolává se přitom na všechny její výroky z posledních let, dodal server.

Sankce od USA

Albaneseová v souvislosti s Izraelem podle agentury Reuters v minulosti použila termín genocida. Spojené státy na zpravodajku loni v červenci uvalily sankce se zdůvodněním, že podněcuje Mezinárodní trestní soud (ICC) k postupu proti americkým a izraelským činitelům a firmám. Americký ministr zahraničí Marco Rubio tehdy snahy Albaneseové označil za nelegitimní a ostudné.

Filip Turek

Dalibor Martínek: Další pokus. Turek teď chce být primátorem Prahy

Názory

Co dál s Filipem Turkem, kterému prezident Pavel vystavil stopku na ministerský post? Uvnitř Motoristů, což jsou dva lidé, Petr Macinka a Filip Turek, a jejich mentor Václav Klaus, možná i Miloš Zeman, se líhne nový plán. Což takhle zkusit ovládnout Prahu.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Kritice Albaneseová čelila také například loni na přelomu listopadu a prosince, kvůli svým výrokům ohledně útoku propalestinských aktivistů na redakci italského deníku La Stampa. Albaneseová tehdy o incidentu, který odsoudila, řekla, že má být varováním pro novináře, aby dělali lépe svou práci. Za to ji kritizovali představitelé novinářské profese i italští vládní i opoziční politici.

V Pásmu Gazy platí od loňského 10. října příměří mezi teroristickým hnutím Hamás a Izraelem. Válka vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila více než 71 tisíc Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.

Související

Doporučujeme