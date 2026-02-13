Burzovní návrat roku? Lufthansa bojuje o místo v indexu DAX
Německá letecká společnost Lufthansa je blízko návratu do hlavního akciového indexu DAX, téměř šest let poté, co z něj vypadla kvůli prudkému propadu akcií během pandemie covidu-19. O jejím možném zařazení se rozhodne při čtvrtletní revizi indexů, kterou poskytovatel STOXX uskuteční 4. března.
Podle stratégů Deutsche Bank v čele s Carolin Raabovou by Lufthansa mohla být do čtyřicetičlenného indexu přidána prostřednictvím takzvaného pravidla rychlého vstupu, uvádí agentura Bloomberg. Podmínkou je umístění nejméně na 33. místě v žebříčku firem podle tržní kapitalizace volně obchodovaných akcií. Deutsche Bank odhaduje, že se společnost při současných cenách nachází právě na hranici potřebné pro vstup.
Akcie posílily o 60 procent, rozhodnutí je ale těsné
Za posledních 12 měsíců vzrostla cena akcií Lufthansy o 60 procent. Jen loni si titul připsal 36 procent, což byl nejvyšší roční růst od roku 2017. Firmě pomáhá silná poptávka po transatlantických letech a zároveň nižší ceny paliva.
Situace však zůstává napjatá. Akcie v posledních dnech oslabily poté, co piloti a palubní personál vyhlásili stávku kvůli zablokovaným jednáním o kolektivní smlouvě. „Zařazení Lufthansy do indexu DAX nyní visí na vlásku, což činí nadcházející dny klíčovými,“ uvedli stratégové Deutsche Bank ve své analýze.
V pátek dopoledne akcie posílily o 1,5 procenta, čímž se šance na návrat do indexu zvýšily.
Zalando může z indexu vypadnout
Případný návrat Lufthansy by mohl znamenat vyřazení jiného titulu. Podle Deutsche Bank je ohrožena společnost Zalando, jejíž akcie byly nedávno pod tlakem kvůli obavám z konkurence ze strany TikTok Shop.
Výsledek březnové revize tak bude důležitým tržním impulzem nejen pro samotnou Lufthansu, ale i pro další firmy v indexu. Návrat do DAX by pro aerolinku znamenal symbolické potvrzení zotavení po pandemickém propadu i zvýšený zájem institucionálních investorů.