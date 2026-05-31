newstream.cz

Týden tradera: AI horečka žene trhy na nová maxima, ale rizika rychle přibývají

Kryštof Míšek
Akciové trhy v minulém týdnu dál ztrácely zábrany v růstu, zejména v technologickém sektoru a polovodičích. Nadšení kolem umělé inteligence dál žene vzhůru výrobce čipů, datová centra i firmy napojené na výpočetní výkon. Zároveň ale přibývá varovných signálů. Inflace zůstává zvýšená, napětí na Blízkém východě roste a dražší hardware začíná komplikovat marže firem.

Hlavním motorem akciových trhů zůstává AI horečka. Investoři dál masivně sázejí na polovodiče, datová centra a společnosti spojené s výpočetním výkonem. Akcie výrobců čipů rostly téměř bez přestávky a v sektoru se podle všeho mohla vytvářet alespoň krátkodobá lokální maxima.

Index S&P 500 se dostal k úrovním kolem 7550 bodů a optimismus na trhu je stále velmi silný. Firmy jako Micron nebo SK Hynix se díky poptávce po paměťových čipech a infrastruktuře pro AI dostaly do centra pozornosti investorů. Na rostoucí trh reagují i velké investiční banky. Například Goldman Sachs už podle dostupných zpráv vidí index S&P 500 směrem k 8000 bodům na konci letošního roku.

Optimismus může směrem k létu slábnout

Podle mého názoru se ale tento optimismus začne postupně rozpouštět. Krátkodobě jsou akcie příliš vysoko a technologický sektor si může vybrat oddech. Inflace v USA zůstává nad cílem americké centrální banky a data indexu PCE znovu potvrdila, že hrozba rychlejšího růstu cen nezmizela.

Problémem začíná být i samotná cena hardwaru spojeného s boomem umělé inteligence. Firmy sice mohou díky AI šetřit na zaměstnancích a automatizovat část procesů, pokud ale současně nakupují potřebnou techniku o desítky procent dráž, výsledný efekt pro jejich marže nemusí být zdaleka tak příznivý. Růst cen komponent tak komplikuje podnikání i společnostem, které nejsou přímými vítězi AI mánie.

Riziko zpomalení ekonomiky v dalších čtvrtletích za situace stále zvýšené inflace proto zůstává velmi aktuální.

Blízký východ znovu zvyšuje tlak na trhy

Dalším zdrojem nejistoty je napětí na Blízkém východě. Finanční trhy začínají reagovat kombinací vyšších cen ropy, slabších akcií a růstu výnosů dluhopisů. Spojené státy provedly další letecké útoky na íránské cíle poblíž Hormuzského průlivu a zároveň uvalily nové sankce, jejichž cílem je zabránit Teheránu profitovat z lodní dopravy v regionu.

Rychlý konec konfliktu se v tuto chvíli nejeví jako pravděpodobný. Donald Trump se dostal do obtížné situace: nedaří se mu v rámci logiky označované jako „TACO“ — tedy „Trump always chickens out“ — jednoznačně vystoupit z vleklého a opakovaně porušovaného příměří. Výsledkem jsou zvýšené ceny energií a paliv, které dopadají na americké spotřebitele.

Ropa může zůstat drahá déle

Cena ropy Brent se tak pravděpodobně udrží nad hranicí 90 dolarů za barel delší dobu. Blíží se navíc hlavní část cestovní sezony, která tradičně znamená vyšší spotřebu paliv. Drahý benzín snižuje ochotu Američanů utrácet a spotřebitelská důvěra v USA zůstává nízko.

Kombinace vysokých valuací, drahých energií, geopolitického napětí a stále zvýšené inflace tak vytváří prostředí, ve kterém může být i menší negativní zpráva spouštěčem výraznější korekce. Trhy zatím dál věří příběhu AI, ale prostor pro chybu se rychle zmenšuje.

Lukáš Kovanda: Češi se kvůli drahotě i válce bojí cestovat. Místní hotely a restaurace mohou zažít sezonu snů

Lukáš Kovanda
Dovolenou v Česku letos plánuje 77 procent Čechů, výrazně více než loni. Vedle cen hraje stále větší roli i geopolitická nejistota a napětí na Blízkém východě. Domácím hotelům, penzionům a restauracím tak začíná nahrávat kombinace dražšího zahraničí, opatrnějších rozpočtů a touhy po bezpečnější dovolené.

Tuzemský cestovní ruch má nakročeno k velmi silné sezoně. Podle průzkumu agentury CzechTourism plánuje letos strávit dovolenou v Česku 77 procent Čechů. To je meziročně o 12 procentních bodů více.

Naopak podíl lidí, kteří chtějí vyrazit do zahraničí, klesl na 49 procent. Češi tak při plánování prázdnin častěji volí bližší, levnější a předvídatelnější destinace.

Rozhoduje hlavně cena

Hlavním důvodem zůstávají peníze. Zatímco za dovolenou v Česku plánují lidé utratit v průměru 10 447 korun na osobu, zahraniční pobyt vychází podle průzkumu na 22 741 korun. To je více než dvojnásobek.

Pro řadu domácností tak tuzemská dovolená představuje kompromis mezi odpočinkem a snahou udržet výdaje pod kontrolou.

Geopolitika mění cestovní plány

Do rozhodování ale stále více promlouvá také geopolitická situace. Téměř třetina lidí kvůli napětí na Blízkém východě preferuje bližší a bezpečnější destinace. Desetina respondentů už svou plánovanou cestu odložila.

Válka a obavy z eskalace konfliktů tak posilují trend, který začal už dříve: lidé více zvažují nejen cenu dovolené, ale také bezpečnost, vzdálenost a možnost rychle změnit plány.

Hotely a penziony už hlásí růst

Že nejde jen o deklarace z průzkumů, naznačují i aktuální data Českého statistického úřadu. V prvním čtvrtletí letošního roku se v českých hotelech, penzionech a dalších ubytovacích zařízeních ubytovalo 4,4 milionu hostů. Meziročně to bylo o 5,2 procenta více.

Domácí cestovní ruch tak vstupuje do hlavní sezony s příznivým výchozím bodem. Pokud se trend udrží i v létě, mohou z něj těžit nejen hoteliéři a provozovatelé penzionů, ale také restaurace, kavárny, turistické atrakce a lokální služby.

Česká sezona může být jedna z nejsilnějších

Letošnímu cestování po Česku nahrává hned několik faktorů najednou: dražší zahraničí, opatrnější rozpočty domácností i rostoucí nejistota ve světě.

Pro české hotely, penziony a restaurace to může znamenat jednu z nejúspěšnějších sezon posledních let. Zvlášť pokud se potvrdí, že část lidí, kteří by jinak zamířili k moři, dá letos přednost horám, lázním, přehradám nebo městským pobytům v tuzemsku.

Tlustí lidé neradi kupují oblečení. Ozempic a spol. to vyléčí

Tereza Zavadilová
Co nás čeká za rok? Nikdo neví. Civilizace se láme, končí zavedené pořádky, AI číhá za rohem - a v našem počítači. Nastupuje nová éra a to, co přinese, je zatím ve hvězdách. Nový seriál Terezy Zavadilové  s názvem Civilizační deník chce být takovým průhledem do budoucnosti: trendy, vztahy, události, bity a byty, co formují svět, ve kterém budeme žít. 

Léky na hubnutí GLP-1, prodávané například pod názvy Ozempic či Mounjaro, přinášejí nečekané konsekvence do reálného byznysu. Například do retailu. Zatímco výrobci cukrovinek, alkoholu a ultrazpracovaných potravin si rvou vlasy nad padajícími tržbami a snaží se zákazníky oblbnout alespoň nálepkami „protein“ (spolu s peptidy velký módní trend), řetězce s oblečením otevírají šampus. Ukazuje se, zatím v Americe, že lidé, co ztratili přebytečná kila, se konečně rádi vidí v zrcadlech zkušebních kabinek.

Takže, obézní zákazníci, kteří kupovali velikosti 4XL a 5XL v tmavých barvách a ve specializovaných obchodech zaměřených na nadměrné velikosti, míří do fancy prodejen obchodních domů Macy’s a Nordstrom - a odnášejí si světlé oblečení vytoužených,  a konečně dosažených, menších velikostí. Čeká se, že se peníze přesunou od skladkostí k fashion. Pro akcie těchto obchoďáků je to určitě dobrá zpráva. Pro ty, co jsou proti fast fashion, ne tak úplně. 

Snaha o co nejdelší život (nesmrtelnost, možná?), a to celé ve zdraví a kráse, je prostě megatrendem poslední doby. Jak napovídá zájem o zmíněné léky na hubnutí, lidstvo se asi definitivně rozhodlo vyměnit vůli za chemii. Takový etalon biohackingu se odehrál před pár dny v Las Vegas, a sice první Enhanced Games, sportovní soutěž, která chce být protiváhou - možná budoucí náhradou? - tradičních, údajně nudných, olympiských her. 

O deset let mladší?

Spoluzakadatelem je německý miliardář a biohacker Christian Angermayer. Ten si sám dává injekce léků na hubnutí, testosteronu a růstových hormonů. Když se chce cítit dobře ve společnosti, píchá si peptid oxytocin, který lékaři běžně používají k vyvolání porodu. Na soustředění si bere stimulant, normálně předepisovaný na spánkovou apnoe. Je mu 48 a prý vypadá o deset let mladší, no posuďte sami. 

Angermayer je přítelem Petera Thiela, spoluzakladatele PayPalu, Palantiru, kamaráda Elona Muska a šedé eminence současné americké finanční i politické elity. Oba spojuje podobný životní styl: povařují se za libertariány, byť Thiel v poslední době trošku odplul do jiných vod, třeba svérázné podoby náboženství, mimochodem skvěle to ztvárnil South Park. Oba se otevřeně se hlásí k homosexualitě a mají rádi hezké věci a lidi. Thiel a jeho další konexe ze Silicon Valley i Bílého domu se proto blýskli jako sponzoři olympiády na steroidech. Včetně Donalda Trumpa mladšího.. A o co šlo? Myšlenkou her, kterým se přezdívá steroidové hry, je úplná absence antidopingových testů.

Na rozdíl od klasických olympijských her mohou sportovci, a je jim to dokonce doporučováno, používat látky zvyšující výkon (PEDs), jako jsou anabolické steroidy, růstové hormony nebo EPO. Podle komentátorů sportovci na steroidech zas takové zázraky nepřinesly.   Mateřská společnost stojící za Enhanced Games vstoupila těsně před hrami - letos v květnu - na burzu s valuací kolem 1,2 miliardy dolarů. Cílem zakladatelů není jen pořádat show, ale pod touto značkou následně masově prodávat vlastní doplňky stravy, legální hormonální terapie a longevity produkty. Zatím to je fiasko, akcie po hrách spadly o 70 procent. 

Pokud vám připadá, že část světa se už ocitla v budoucnosti a význam času se tak nějak podivně rozpil, nejste sami. Newyorská realitní kancelář Street Easy chce za dvacet let slavit výročí svého vzniku. Ano. Můžete si koupit vstupenky na tuhle oslavu do pěti restaurací, dvou divadel, kavárny a jógového studia. Respektive, mohli jste si to koupit, pokud jste byli minulý týden dostatečně rychlí.

Vstupenky se vyprodaly za hodinu. Šťastlivci dostali do mailu potvrzení ve znění: Vaše rezervace na rok 2046 je potvrzena. Ale vlastně proč ne. Můj děda si v 85 letech koupil pětiletý dluhopis. Přišlo mi to tehdy jako poněkud opovážlivý optimismus, ale možná právě proto se výplaty skutečně dožil. Welcome to the future. 

