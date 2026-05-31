Týden tradera: AI horečka žene trhy na nová maxima, ale rizika rychle přibývají
Akciové trhy v minulém týdnu dál ztrácely zábrany v růstu, zejména v technologickém sektoru a polovodičích. Nadšení kolem umělé inteligence dál žene vzhůru výrobce čipů, datová centra i firmy napojené na výpočetní výkon. Zároveň ale přibývá varovných signálů. Inflace zůstává zvýšená, napětí na Blízkém východě roste a dražší hardware začíná komplikovat marže firem.
Hlavním motorem akciových trhů zůstává AI horečka. Investoři dál masivně sázejí na polovodiče, datová centra a společnosti spojené s výpočetním výkonem. Akcie výrobců čipů rostly téměř bez přestávky a v sektoru se podle všeho mohla vytvářet alespoň krátkodobá lokální maxima.
Index S&P 500 se dostal k úrovním kolem 7550 bodů a optimismus na trhu je stále velmi silný. Firmy jako Micron nebo SK Hynix se díky poptávce po paměťových čipech a infrastruktuře pro AI dostaly do centra pozornosti investorů. Na rostoucí trh reagují i velké investiční banky. Například Goldman Sachs už podle dostupných zpráv vidí index S&P 500 směrem k 8000 bodům na konci letošního roku.
Optimismus může směrem k létu slábnout
Podle mého názoru se ale tento optimismus začne postupně rozpouštět. Krátkodobě jsou akcie příliš vysoko a technologický sektor si může vybrat oddech. Inflace v USA zůstává nad cílem americké centrální banky a data indexu PCE znovu potvrdila, že hrozba rychlejšího růstu cen nezmizela.
Protiinflační dluhopisy vypadají jako férový způsob, jak domácnostem ochránit úspory. Pro stát ale mohou být mimořádně drahé. Česká zkušenost z let 2021 až 2023 i varovný příklad Velké Británie ukazují, že při návratu vyšší inflace se z atraktivního produktu pro občany může stát nákladné riziko pro veřejné finance.
Kryštof Míšek: Nové státní dluhopisy jako past. Stát může zopakovat drahou chybu z inflační krize
Názory
Protiinflační dluhopisy vypadají jako férový způsob, jak domácnostem ochránit úspory. Pro stát ale mohou být mimořádně drahé. Česká zkušenost z let 2021 až 2023 i varovný příklad Velké Británie ukazují, že při návratu vyšší inflace se z atraktivního produktu pro občany může stát nákladné riziko pro veřejné finance.
Problémem začíná být i samotná cena hardwaru spojeného s boomem umělé inteligence. Firmy sice mohou díky AI šetřit na zaměstnancích a automatizovat část procesů, pokud ale současně nakupují potřebnou techniku o desítky procent dráž, výsledný efekt pro jejich marže nemusí být zdaleka tak příznivý. Růst cen komponent tak komplikuje podnikání i společnostem, které nejsou přímými vítězi AI mánie.
Riziko zpomalení ekonomiky v dalších čtvrtletích za situace stále zvýšené inflace proto zůstává velmi aktuální.
Blízký východ znovu zvyšuje tlak na trhy
Dalším zdrojem nejistoty je napětí na Blízkém východě. Finanční trhy začínají reagovat kombinací vyšších cen ropy, slabších akcií a růstu výnosů dluhopisů. Spojené státy provedly další letecké útoky na íránské cíle poblíž Hormuzského průlivu a zároveň uvalily nové sankce, jejichž cílem je zabránit Teheránu profitovat z lodní dopravy v regionu.
Rychlý konec konfliktu se v tuto chvíli nejeví jako pravděpodobný. Donald Trump se dostal do obtížné situace: nedaří se mu v rámci logiky označované jako „TACO“ — tedy „Trump always chickens out“ — jednoznačně vystoupit z vleklého a opakovaně porušovaného příměří. Výsledkem jsou zvýšené ceny energií a paliv, které dopadají na americké spotřebitele.
Ropa může zůstat drahá déle
Cena ropy Brent se tak pravděpodobně udrží nad hranicí 90 dolarů za barel delší dobu. Blíží se navíc hlavní část cestovní sezony, která tradičně znamená vyšší spotřebu paliv. Drahý benzín snižuje ochotu Američanů utrácet a spotřebitelská důvěra v USA zůstává nízko.
Kombinace vysokých valuací, drahých energií, geopolitického napětí a stále zvýšené inflace tak vytváří prostředí, ve kterém může být i menší negativní zpráva spouštěčem výraznější korekce. Trhy zatím dál věří příběhu AI, ale prostor pro chybu se rychle zmenšuje.