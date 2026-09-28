Bitcoin po silné rally couvá. Spadl pod 83 tisíc dolarů
Bitcoin po silném růstu z posledních týdnů ztrácí dech. Největší kryptoměna klesla pod 83 tisíc dolarů a spolu s dalšími rizikovými aktivy reaguje na geopolitickou nejistotu, dražší ropu a obavy, že americký Fed by mohl už v říjnu znovu zvýšit úrokové sazby.
Bitcoin pokračuje v poklesu a po prudkém růstu z posledních týdnů dál ztrácí tempo. Největší kryptoměna odepsala až 2,2 procenta a její cena sestoupila na 82 702 dolarů, tedy přibližně 1,77 milionu korun. Později část ztrát smazala, během dopoledního obchodování v Londýně ale zůstávala pod hranicí 83 tisíc dolarů, zhruba 1,78 milionu korun.
Dolů zamířily také další kryptoměny. Ether ztrácel až 1,9 procenta a Solana 3,7 procenta. Podle agentury Bloomberg dopadá na digitální aktiva především zhoršená nálada na světových trzích. Kryptoměny oslabovaly společně s akciemi a dluhopisy poté, co americký prezident Donald Trump odmítl nejnovější íránský návrh na znovuotevření Hormuzského průlivu a ceny ropy pokračovaly v růstu.
Investoři znovu řeší Fed
Dalším zdrojem nejistoty je americká měnová politika. Fed už začátkem září zvýšil úrokové sazby a obchodníci nyní začínají počítat s citelnou pravděpodobností dalšího zvýšení už v říjnu.
Pro Bitcoin je takové prostředí méně příznivé. Vyšší výnosy amerických státních dluhopisů mohou snižovat atraktivitu aktiv, která sama nenesou žádný úrok. Výnosy jsou navíc nyní vyšší než před 19. srpnem, kdy americké ministerstvo financí oznámilo zvýšení zpětných odkupů dlouhodobých dluhopisů.
Nevyhnutelný demografický vývoj spolu s rostoucí atraktivitou a dostupností akcií zvyšují finanční gramotnost Čechů. K zájmu o investice přispívá i fakt, že mnohé indexy jsou na historických maximech. „Výsledky největších amerických firem ve druhém kvartálu letošního roku dosáhly nejlepších hodnot za posledních pět let,“ říká Pavel Peterka, hlavní ekonom investiční společnosti XTB.
Peterka z XTB: Zájem o celosvětové akciové indexy roste
Trhy
Nevyhnutelný demografický vývoj spolu s rostoucí atraktivitou a dostupností akcií zvyšují finanční gramotnost Čechů. K zájmu o investice přispívá i fakt, že mnohé indexy jsou na historických maximech. „Výsledky největších amerických firem ve druhém kvartálu letošního roku dosáhly nejlepších hodnot za posledních pět let,“ říká Pavel Peterka, hlavní ekonom investiční společnosti XTB.
Současný pokles přichází jen několik dní poté, co Bitcoin krátce vystoupal nad 87 tisíc dolarů, přibližně 1,86 milionu korun, nejvýše od ledna. Přesto část investorů současné oslabení nevnímá jako konec růstu, ale spíše jako přirozenou pauzu po předchozí silné rally.
„Nemyslím si, že by rally postrádala přesvědčivost jen kvůli slabšímu vývoji v posledních několika dnech. Vzhledem k předchozí síle trhu se něco takového dalo v určitém okamžiku očekávat,“ uvedl Richard Galvin z kryptoměnové investiční společnosti DACM.
Do bitcoinových fondů tečou miliardy
Silná zůstává zejména poptávka institucionálních investorů. Americké spotové bitcoinové ETF přilákaly v týdnu končícím 25. září přibližně 2,4 miliardy dolarů, tedy asi 51,4 miliardy korun. Byl to jejich největší týdenní příliv od loňského října.
Tehdy fondy během jednoho týdne získaly více než 2,7 miliardy dolarů, zhruba 57,9 miliardy korun. Bitcoin se v té době dostal na rekord přes 126 tisíc dolarů, tedy přibližně 2,7 milionu korun, krátce nato ale následoval výprodej, který pokračoval po značnou část letošního roku.
Ještě do konce července zaznamenaly bitcoinové fondy za letošní rok čistý odliv přes pět miliard dolarů, tedy asi 107,2 miliardy korun. Od té doby se situace obrátila a za celý rok se nyní blíží čistému přílivu jedné miliardy dolarů, přibližně 21,4 miliardy korun.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Nejlepší čtvrtletí za téměř dva roky
Navzdory současnému ochlazení má Bitcoin za sebou mimořádně silné týdny. Od 19. srpna vzrostl zhruba o 28 procent a směřuje k nejlepšímu čtvrtletnímu výkonu od závěru roku 2024.
Od začátku července do konce září zatím přidal více než 40 procent a smazal předchozí čtvrtletní ztrátu ve výši 14 procent. Stále však zůstává výrazně pod loňským říjnovým rekordem.
Další vývoj tak bude podle investorů stále více záviset na širším ekonomickém prostředí. „Aby Bitcoin překonal letošní maxima, bude pravděpodobně potřebovat příznivé širší makroekonomické prostředí,“ uvedl Damien Loh, investiční ředitel společnosti Ericsenz Capital.