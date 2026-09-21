Investoři se vracejí ke kryptoměnám. Bitcoin prorazil hranici 85 tisíc dolarů
Bitcoin poprvé od konce ledna překonal hranici 85 tisíc dolarů. Kryptoměnám pomáhá návrat ochoty investorů riskovat, pokles cen ropy i optimismus před setkáním Donalda Trumpa s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Celková hodnota trhu s kryptoměnami se vyšplhala na nejvyšší úroveň od konce ledna, informovala agentura Bloomberg.
Bitcoin pokračuje v prudkém růstu. Cena nejstarší a nejznámější kryptoměny dnes poprvé od konce ledna překonala hranici 85 tisíc dolarů. Krátce před 13:00 středoevropského letního času se obchodovala za 85 118 dolarů, tedy přibližně 1,8 milionu korun, a připisovala si zhruba pět procent. Investoři se po náročném týdnu znovu vracejí ke kryptoměnám a roste jejich ochota podstupovat riziko. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Oživení začalo už na konci minulého týdne. Bitcoinu tehdy pomohli především investoři, kteří ve velkém nakupovali podíly v amerických burzovně obchodovaných fondech (ETF) navázaných přímo na tuto kryptoměnu.
Ve čtvrtek a v pátek vložili do amerických bitcoinových fondů 593 milionů dolarů. Tím vymazali odliv peněz z předchozích dvou dnů. Za celý týden tak fondy skončily v mírném plusu – přiteklo do nich o šest milionů dolarů více, než z nich investoři vybrali.
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Lukáš Kovanda: Trump Grónsko nekoupil. Novou dohodou ale získává něco praktičtějšího
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Bitcoin v pátek zdražil o více než šest procent a zisky si následně udržel. Během pondělního obchodování v Singapuru vystoupal až na 82 078 dolarů. Jeho růst poté pokračoval a cena překonala také hranici 85 tisíc dolarů.
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Trh povzbudilo rozhodnutí amerického regulátora
Obrat přišel po týdnu, který kryptoměnám příliš nepřál. Ve Spojených státech neprošel přelomový zákon o kryptoměnách a Fed poprvé za více než tři roky zvýšil úrokové sazby.
Náladu investorů ale ve čtvrtek zlepšilo rozhodnutí americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC). Regulátor dal zelenou zahájení obchodování s digitálními verzemi cenných papírů ve Spojených státech. Spolu s obnoveným přílivem peněz do bitcoinových fondů to pomohlo nastartovat růst.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Kryptoměnám nyní nahrává také celkové zlepšení nálady na finančních trzích. Oživení zasáhlo akcie i dluhopisy. Investoři příznivě reagují na pokles cen ropy a optimismus před plánovaným setkáním amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem.
„Tržní kapitalizace kryptoměn vzrostla na 2,8 bilionu dolarů, což je nejvyšší úroveň od konce letošního ledna,“ uvedl analytik Alex Kuptsikevich ze společnosti FxPro. Připomněl, že po pátečním růstu zesílil prodejní tlak. Od neděle však podle něj na kryptoměnovém trhu opět převažují kupci.
ČNB dnes nechala úroky beze změny, klid ale nemusí trvat dlouho. Guvernér Aleš Michl naznačil, že už na listopadovém jednání bude bankovní rada zvažovat jejich zvýšení. Banka sleduje hlavně domácí rizika, mezi nimi výrazný růst cen služeb a mezd. Inflace ale na přelomu roku stoupne.
Michl má prst na spoušti. Zvýšení sazeb může přijít už v listopadu
Money
ČNB dnes nechala úroky beze změny, klid ale nemusí trvat dlouho. Guvernér Aleš Michl naznačil, že už na listopadovém jednání bude bankovní rada zvažovat jejich zvýšení. Banka sleduje hlavně domácí rizika, mezi nimi výrazný růst cen služeb a mezd. Inflace ale na přelomu roku stoupne.
Bitcoin se zotavuje z hlubokého propadu
Současný růst je další etapou zotavování bitcoinu z několikaměsíčního poklesu. Loni v říjnu se jeho cena vyšplhala na rekordních více než 126 tisíc dolarů, letos v únoru však klesla přibližně k 60 tisícům dolarů.
Od února do poloviny května bitcoin část ztrát postupně umazával, mimo jiné díky zvýšené poptávce institucionálních investorů. Na začátku června ale následoval citelný propad, když investoři vybírali zisky z bitcoinových fondů ETF.
Ještě na začátku tohoto týdne se bitcoin přibližoval hranici 82 266 dolarů, které dosáhl 4. září. Její překonání by znamenalo čtyřměsíční maximum. Dnešní růst nad 85 tisíc dolarů posunul kryptoměnu na nejvyšší úroveň od konce ledna.
Obchodníci přesto upozorňují, že další vývoj bude záviset také na makroekonomických podmínkách a měnové politice americké centrální banky. „Tento týden nejsou na obzoru žádné zásadní události, které by bylo třeba sledovat. Trh ale mohou ovlivnit jestřábí či holubičí výroky představitelů Fedu,“ uvedl provozní ředitel kryptoměnové burzy BTSE Jeff Mei.