Trump odmítl íránský mírový plán. Ropa okamžitě prudce zdražila
Ropa vstoupila do nového týdne prudkým růstem. Brent zdražuje o tři procenta nad 107 dolarů za barel poté, co americký prezident Donald Trump odmítl íránský mírový návrh, který měl pomoci ukončit konflikt a znovu otevřít Hormuzský průliv. Jednání mají podle Trumpa pokračovat, napětí na Blízkém východě ale dál ohrožuje dodávky z jednoho z nejdůležitějších ropných regionů světa.
Ceny ropy vstoupily do nového týdne výrazným růstem. Severomořský Brent kolem 7:50 středoevropského letního času přidával tři procenta a prodával se za 107,38 dolaru za barel. Americká ropa WTI zdražovala o 2,1 procenta na 94,32 dolaru. Trh reaguje na pokračující nejistotu kolem konfliktu na Blízkém východě a odmítnutí íránského mírového návrhu americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Írán představil návrh minulý týden na Valném shromáždění OSN v New Yorku a prostřednictvím katarských zprostředkovatelů jej předal Spojeným státům. Plán měl směřovat k ukončení konfliktu a opětovnému otevření Hormuzského průlivu. Trump v sobotu uvedl, že jej odmítl. O den později ale v telefonickém rozhovoru se serverem Axios řekl, že očekává pokračování jednání amerických vyjednavačů už tento týden.
Saúdská Arábie vyváží nejvíce ropy od začátku války USA a Izraele s Íránem. Zářijové dodávky podle údajů společnosti Kpler dosahují v průměru šesti milionů barelů denně, téměř o 80 procent více než v srpnu. Vývoz roste navzdory útokům na infrastrukturu i přetrvávajícímu nebezpečí pro tankery v Hormuzském průlivu, uvedla CNBC.
Saúdská ropa proudí navzdory útokům. Vývoz vyskočil téměř o 80 procent
Politika
Saúdská Arábie vyváží nejvíce ropy od začátku války USA a Izraele s Íránem. Zářijové dodávky podle údajů společnosti Kpler dosahují v průměru šesti milionů barelů denně, téměř o 80 procent více než v srpnu. Vývoz roste navzdory útokům na infrastrukturu i přetrvávajícímu nebezpečí pro tankery v Hormuzském průlivu, uvedla CNBC.
Obavy o dodávky zůstávají
Napětí v regionu mezitím nepolevuje. Analytici společnosti ANZ upozorňují, že geopolitické riziko zůstává vysoké, protože Írán a jemenští Húsíové pokračují v útocích na Saúdskou Arábii. To udržuje obavy o bezpečnost dodávek ropy z regionu.
Situace přitom přichází po turbulentním týdnu. Brent za něj ještě dokázal přidat 0,4 procenta, zatímco WTI klesla o 7,9 procenta. Trhy mimo jiné sledovaly obavy, že Spojené státy mohou zakázat vývoz nafty ve snaze zmírnit její rekordní ceny. Takový krok by mohl omezit produkci amerických rafinérií.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Přes Hormuz opět proudí více ropy
Navzdory geopolitickému napětí se objem exportované ropy z Blízkého východu zvýšil. Podle dat společnosti Kpler vzrostl v září vývoz od významných producentů v regionu na 12,8 milionu barelů denně, nejvýše od začátku války na konci února. Více ropy vyvážely zejména Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty.
Oživení souvisí také s obnovením přepravy přes Hormuzský průliv. Vývoz touto cestou by měl podle údajů citovaných agenturou Reuters v tomto měsíci dosáhnout přibližně 7,4 milionu barelů denně. Saúdská Arábie zároveň přesměrovala část vývozu z přístavu u Rudého moře do svého východního přístavu poté, co útoky poškodily ropovod East-West.
Trh tak nyní stojí mezi dvěma protichůdnými vlivy: fyzické dodávky ropy z regionu rostou, geopolitické riziko ale po odmítnutí íránského návrhu zůstává vysoké a dál podporuje ceny.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.