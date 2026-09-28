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newstream.cz Zprávy z firem Nejdůležitější let Starshipu je tady. Muskova raketa se poprvé pokusí obletět Zemi

Nejdůležitější let Starshipu je tady. Muskova raketa se poprvé pokusí obletět Zemi

Starship čeká důležitý test
ČTK
Jiří Frydlewicz
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SpaceX chystá dosud nejambicióznější test Starshipu. Při čtrnáctém letu se chce obří raketa poprvé dostat na oběžnou dráhu a zároveň vynést 26 nových satelitů Starlink V3. Úspěch je důležitý pro další rozvoj satelitního internetu, plány NASA i budoucí projekty firmy s umělou inteligencí ve vesmíru.

SpaceX čeká zatím nejdůležitější zkouška Starshipu. Při čtrnáctém testovacím letu se má raketa poprvé vydat až na oběžnou dráhu a obletět Zemi. Startovat bude ze základny Starbase v Texasu, přičemž SpaceX má pro start vyhrazené 75minutové okno.

Podle zprávy webu CNBC už americký Federální úřad pro letectví vydal potřebné povolení ke startu i návratovým operacím. SpaceX chce během letu zároveň vypustit 26 nových satelitů Starlink V3.

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Klíčový stroj pro další růst SpaceX

Starship je pro další plány firmy zásadní. SpaceX počítá s tím, že díky obří a plně znovupoužitelné raketě dokáže levněji dopravovat na oběžnou dráhu větší množství nákladu a výrazně rozšířit síť Starlink.

Právě konektivita byla ve druhém čtvrtletí největším a zároveň jediným ziskovým segmentem společnosti. SpaceX dnes podle textu provozuje přibližně 11 tisíc aktivních satelitů, zatímco konkurenční Eutelsat OneWeb jich má zhruba 650.

Elon Musk už dříve uvedl, že není vyloučeno, aby Starlink v budoucnu zajišťoval většinu světového internetového připojení v zemích, kde bude mít firma povolení působit.

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Žádný z předchozích třinácti testovacích letů neměl za cíl dostat Starship na oběžnou dráhu. Tentokrát chce SpaceX udělat výrazný krok vpřed. Firma zároveň připravuje raketu na důležitý testovací let pro NASA v příštím roce a plánuje ji využít i při návratu amerických astronautů na povrch Měsíce.

Tím ale ambice nekončí. Provozní ředitelka SpaceX Gwynne Shotwellová uvedla, že firma chce Starship od roku 2027 využívat také k vypouštění satelitů určených pro výpočty umělé inteligence a k budování „superpočítačů ve vesmíru“.

Na palubě má Starship také 26 nových satelitů Starlink V3. Oproti předchozí generaci jsou větší, výkonnější a díky novým solárním panelům mají k dispozici dvojnásobné množství energie. Zároveň mají zvládnout rychlejší přenos dat k uživatelům Starlinku.

SpaceX podle textu vstoupila na burzu letos v červnu při největším IPO v historii a její hodnota se nyní pohybuje kolem dvou bilionů dolarů. Nynější test tak bude sledovaný nejen jako technický milník, ale i jako zkouška technologie, na níž firma staví velkou část svých budoucích plánů.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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