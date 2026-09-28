Nejdůležitější let Starshipu je tady. Muskova raketa se poprvé pokusí obletět Zemi
SpaceX chystá dosud nejambicióznější test Starshipu. Při čtrnáctém letu se chce obří raketa poprvé dostat na oběžnou dráhu a zároveň vynést 26 nových satelitů Starlink V3. Úspěch je důležitý pro další rozvoj satelitního internetu, plány NASA i budoucí projekty firmy s umělou inteligencí ve vesmíru.
SpaceX čeká zatím nejdůležitější zkouška Starshipu. Při čtrnáctém testovacím letu se má raketa poprvé vydat až na oběžnou dráhu a obletět Zemi. Startovat bude ze základny Starbase v Texasu, přičemž SpaceX má pro start vyhrazené 75minutové okno.
Podle zprávy webu CNBC už americký Federální úřad pro letectví vydal potřebné povolení ke startu i návratovým operacím. SpaceX chce během letu zároveň vypustit 26 nových satelitů Starlink V3.
The Boring Company založil Elon Musk na budování podzemních tunelů a další infrastruktury pro jeho vizi nového dopravního prostředku Hyperloop. Společnost nyní získala tři miliardy dolarů na nový projekt ve Spojených arabských emirátech, kde postaví 150 kilometrů tunelů pro Dubai Loop.
Pozapomenutá firma Elona Muska dostala miliardy dolarů na rozvoj
Zprávy z firem
The Boring Company založil Elon Musk na budování podzemních tunelů a další infrastruktury pro jeho vizi nového dopravního prostředku Hyperloop. Společnost nyní získala tři miliardy dolarů na nový projekt ve Spojených arabských emirátech, kde postaví 150 kilometrů tunelů pro Dubai Loop.
Klíčový stroj pro další růst SpaceX
Starship je pro další plány firmy zásadní. SpaceX počítá s tím, že díky obří a plně znovupoužitelné raketě dokáže levněji dopravovat na oběžnou dráhu větší množství nákladu a výrazně rozšířit síť Starlink.
Starship’s 14th flight is set to launch on Monday, Sept 28. The 75-minute launch window opens at 7:15 a.m. CT. Live coverage of the mission starts ~35 minutes before launch → https://t.co/uQKQvgaTmJ— SpaceX (@SpaceX) September 27, 2026
Právě konektivita byla ve druhém čtvrtletí největším a zároveň jediným ziskovým segmentem společnosti. SpaceX dnes podle textu provozuje přibližně 11 tisíc aktivních satelitů, zatímco konkurenční Eutelsat OneWeb jich má zhruba 650.
Elon Musk už dříve uvedl, že není vyloučeno, aby Starlink v budoucnu zajišťoval většinu světového internetového připojení v zemích, kde bude mít firma povolení působit.
Vrcholí éra venture kapitálového financování startupů. Po dvou dekádách soukromý kapitál dokáže vytvořit bilionovou firmu ještě před jejím vstupem na burzu. Vedle SpaceX se to daří také AI firmám, jejichž budoucnost je přitom nyní nejistá. Přesto odborníci poukazují na to, že nemusí jít o růst iracionální bubliny.
Nová éra bilionových startupů je tu. Rostou investice, očekávání i nerovnost
Trhy
Vrcholí éra venture kapitálového financování startupů. Po dvou dekádách soukromý kapitál dokáže vytvořit bilionovou firmu ještě před jejím vstupem na burzu. Vedle SpaceX se to daří také AI firmám, jejichž budoucnost je přitom nyní nejistá. Přesto odborníci poukazují na to, že nemusí jít o růst iracionální bubliny.
Starlink, Měsíc i AI ve vesmíru
Žádný z předchozích třinácti testovacích letů neměl za cíl dostat Starship na oběžnou dráhu. Tentokrát chce SpaceX udělat výrazný krok vpřed. Firma zároveň připravuje raketu na důležitý testovací let pro NASA v příštím roce a plánuje ji využít i při návratu amerických astronautů na povrch Měsíce.
Tím ale ambice nekončí. Provozní ředitelka SpaceX Gwynne Shotwellová uvedla, že firma chce Starship od roku 2027 využívat také k vypouštění satelitů určených pro výpočty umělé inteligence a k budování „superpočítačů ve vesmíru“.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Na palubě má Starship také 26 nových satelitů Starlink V3. Oproti předchozí generaci jsou větší, výkonnější a díky novým solárním panelům mají k dispozici dvojnásobné množství energie. Zároveň mají zvládnout rychlejší přenos dat k uživatelům Starlinku.
SpaceX podle textu vstoupila na burzu letos v červnu při největším IPO v historii a její hodnota se nyní pohybuje kolem dvou bilionů dolarů. Nynější test tak bude sledovaný nejen jako technický milník, ale i jako zkouška technologie, na níž firma staví velkou část svých budoucích plánů.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.