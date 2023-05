Akcie ČEZ zamířily strmě dolů v reakci na možné rozdělení firmy

Akcie energetické společnosti ČEZ klesly o osm procent na 1041 korun. Výrazným poklesem reagovaly na vládní návrh zákona, který otevírá cestu k rozdělení této klíčové polostátní firmy na plně státní a soukromou část. K zestátnění podniku či jeho části je potřeba souhlas 90 procent akcionářů, nově by ale stačilo 75 procent. Stát přitom vlastní zhruba 70 procent ČEZ.

Reklama

Vláda schválila návrh zákona, který snižuje potřebnou většinu hlasů akcionářů pro přeměny obchodních společností a družstev. Místo dosud potřebných 90 procent hlasů všech akcionářů by tak mělo pro rozdělení firem stačit 75 procent hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě za současného navýšení usnášeníschopnosti, která má přesahovat dvě třetiny základního kapitálu. Návrh nyní míří do Sněmovny.

Premiér Petr Fiala (ODS) dříve uvedl, že vláda počítá s restrukturalizací firmy, přičemž jednou z možností je její rozdělení. Cílem má být to, aby stát získal kontrolu nad energetickou infrastrukturou.

Fiala: Každou korunu ze 100 miliard z ČEZ utratíme ve prospěch občanů a firem Politika Premiér Petr Fiala (ODS) chce zhruba sto miliard korun odvodů energetické skupiny ČEZ státu využít na pomoc s vysokými cenami elektřiny, budování dálnic či výdaje na obranu. Každou korunu z této částky použije vláda ve prospěch občanů a firem, uvedl premiér. Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z opozičního hnutí ANO označil na sociálních sítích čistý zisk energetické skupiny v souvislosti s vysokými cenami energií za krutý žert. ČTK Přečíst článek

Akcie ČEZ oslabovaly už v předchozích dnech, nyní byl propad ještě výraznější. „Akcie ČEZ padají, za necelý týden o takřka 15 procent,“ upřesnil analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda. Energetická společnost jen dnes podle něj přišla o 46 miliard své tržní hodnoty. „Návrh vlády oslabuje důvěru investorů v tuzemský kapitálový trh. Oslabuje zejména pozici menšinových akcionářů ČEZ, což pak podrývá ochotu investorů dále akcie podniku držet. Zvýšená nejistota pak zásadně přispívá k poklesu tržního ohodnocení ČEZ,” dodal Kovanda.

Účelově navržená změna zákona

Vše podle analytika Sirius Finance Ivo Bečváře nasvědčuje tomu, že jde o účelově navrženou změnu zákona, protože veřejně obchodovaných společností je v Česku jen několik. „A hranice potřebná pro některé přeměny je stanovena shodou okolností tak, aby pro stát znamenala jistotu, že si u ČEZ prosadí cokoli. Nelze totiž předpokládat, že by na valnou hromadu ČEZ dorazilo 100 procent všech akcionářů, a tudíž je vysoká pravděpodobnost, že stát se svými necelými 70 procenty akcií společnosti bude mít více než 75procentní podíl ze všech přítomných,” uvedl Bečvář.

Investory podle Kovandy už v minulém týdnu vyplašila analýza Raiffeisen Bank International, podle které akcie ČEZ do roka spadnou na úroveň 600 korun za kus.

Lukáš Kovanda: Zbavte se akcií ČEZ, radí svým klientům velké americké banky Názory Třetí největší americká banka Citigroup vydala novou prognózu vývoje ceny akcií české energetické společnosti ČEZ. V následujících dvanácti měsících by měly zlevnit z nynějších zhruba 1200 korun za akcii na 790 korun. Svým klientům proto doporučuje se akcií ČEZ zbavovat (viz graf agentury Bloomberg níže), upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Obavy o fungování kapitálového trhu

„Je přirozené, že akcionáři ČEZ se v době vysokých cen elektřiny a z nich plynoucích rekordních příjmů společnosti cítí být krokem vlády poškozeni, ale co je možná ještě důležitější, že to podrývá právní základy fungování kapitálového trhu v České republice,” doplnil Bečvář.

Dlouhodobým kritikem vládních kroků ve vztahu k ČEZ je i jeho menšinový akcionář Michal Šnobr. Ten návrh „lex ČEZ“ na Twitteru označuje za zločineckou akci vlády.

Lukáš Kovanda: Česko má nejdražší elektřinu ze zemí V4. I tak ji vyváží Trhy České domácnosti čelí jedné z nejvyšších cen elektřiny v EU, přestože Česko patří k jejím největším vývozcům. Z dat Eurostatu plyne, že loni ve druhém pololetí měly vyšší faktury za elektřinu pouze domácnosti v Dánsku, Belgii a Irsku. To jsou ale země obecně bohatší než Česko, s vyšší cenovou hladinou, ale také vyššími mzdami. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Naopak analytik Fio Banky Jan Raška míní, že jakkoliv zveřejněné záměry vlády přispívají ke zvýšení nejistoty a politického rizika, tak stále v celkovém kontextu vidí potenciální transformaci ČEZ a její konsekvence pro vypořádání minoritních akcionářů jako podpůrný faktor pro cenu akcie. „Za dané situace vnímáme cenu akcie ČEZ poblíž úrovně 1000 korun jako férovou, a tak aktuálně nemáme důvod měnit naše doporučení 'držet',” uvedl Raška.

AKTUALIZOVÁNO: Zisk ČEZ se propadl o desítky procent. Ale dividenda bude rekordní Zprávy z firem Zisk ČEZ propadl v prvním čtvrtletí o 60 procent na 10,8 miliardy korun. Představenstvo polostátního energetického gigantu ale navrhlo rekordní dividendu z loňského zisku ve výši 117 korun na akcii. Firma to uvedla na svých webových stránkách. duk Přečíst článek