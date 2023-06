Akcie ČEZ posilují. Důvodem je navrhovaná rekordní dividenda

Cena akcií ČEZ na pražské burze krátce po otevření rostly o téměř čtyři procenta, poté růst zmírnil. Stojí za tím páteční večerní tisková konference, na níž hlavní akcionář, tedy stát, zveřejnil návrh dividendy. Ta má být 117 korun, díky čemuž by ČEZ vyplatil většinu loňského rekordního zisku přesahujícího 80 miliard. Krátce před tiskovkou však došlo k mimořádně vysokému nákupu akcií za 250 milionů korun. Došlo k insider tradingu?

Akcie ČEZ od začátku letošního roku prošly nevídanou turbulencí. Kvůli sílícím spekulacím o rozdělení společnosti a odchodu výrobní části energetického giganta z burzy stlačilo cenu až k úrovni 800 korun za akcii. Rekordní zisk za loňský rok a spekulace o rekordní dividendě však v průběhu dubna vyhnaly ČEZ až nad 1200 korun.

Klíčovým datem pro další vývoj ceny akcií ČEZ měl být 26. červen, kdy se uskuteční valná hromada. Na ní budou akcionáři schvalovat dividendu, která podle všech náznaků měla být rekordní. Důvodem byla energetická krize, která na jedné straně vyhnala zisky ČEZ do rekordní úrovně 80 miliard korun, na straně druhé pak byla důvodem zátěže na státní rozpočet. A stát si tak právě dividendou ČEZ zcela jistě bude chtít pokrýt část výdajů, zněla logická úvaha investorů.

Stát se rozhodl zveřejnit navrhovanou výši dividendy již v pátek 16. června, a to krátce po uzavření burzy. Tam uvedl, že navrhuje dividendu ve výši 117 korun na akcii. Stát přitom drží téměř 70 procent akcií, jím navržená dividenda tak téměř jistě projde.

Insider trading?

Bylo jisté, že se tato informace podepíše na ceně akcií ČEZ. Což se také momentálně děje. Krátce po otevření burz cena akcií energetické společnosti vystřelily až o pět procent, později však cena opět spadla a momentálně se pohybuje kolem 1070 (což představuje růst zhruba o 3 procenta oproti pátečnímu zavření).

Krátce před pátečním zavřením burz však došlo k zajímavému okamžiku. Jeden akcionář si koupil cenné papíry ČEZ za 250 milionů korun. V tu chvíli to nikomu nepřipadalo příliš zajímavé, šlo jen o mimořádně velký nákup. Po zveřejnění rekordní dividendy však začalo sítěmi kolovat podezření o insider tradingu.

Tomu by mohly odpovídat i další páteční obchody, páteční odpolední obchodní seance totiž byla nejsilnější z celého týdne. A tajemný investor je tak už v plusu téměř 9 milionů korun.

„Objemy obchodů dosáhly v týdnu jen 1,48 miliardy korun. Nebýt páteční závěrečné aukce, byly by ještě o 410 milionů korun nižší,“ uvedl Jiří Zendulka z kurzy.cz. Ten ale zároveň vyvrací, že by došlo k insider tradingu. Růst aktivity totiž nezaznamenal jen ČEZ.

„V páteční závěrečné aukci se za zvýšené likvidity obdobně výše posunuly třeba akcie KB či Philip Morris. Zvýšená aktivita a kurzové pohyby primárně způsobila pravidelná čtvrtletní aktualizace indexů. Tentokrát však vlastně naopak za velmi podprůměrné aktivity nevídané řadu čtvrtletí. Konkrétně například právě u akcií ČEZ došlo k obchodům jen za 252 milionů korun, zatímco v březnu při předchozí aktualizaci indexů byl objem v závěreční aukci na ČEZ takřka trojnásobný!“ dodal Zendulka.

