AKTUALIZOVÁNO: Zisk ČEZ se propadl o desítky procent. Ale dividenda bude rekordní

Zisk ČEZ propadl v prvním čtvrtletí o 60 procent na 10,8 miliardy korun. Představenstvo polostátního energetického gigantu ale navrhlo rekordní dividendu z loňského zisku ve výši 117 korun na akcii. Firma to uvedla na svých webových stránkách.

Reklama

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl v I. čtvrtletí 32,5 miliardy korun. Meziroční pokles o 11,1 miliardy korun byl způsoben zejména mimořádnými zisky v roce 2022 ve výši přes 10 miliardy korun v důsledku extrémního růstu a výkyvů cen komodit po vojenské invazi Ruska na Ukrajinu, realizovaných opatření v oblasti likvidity a s ohledem na rekordní zisk z obchodování s komoditami v loňském roce, uvedla firma.

Vliv mimořádného zdanění

Čistý zisk v prvním čtvrtletí dosáhl 10,8 miliardy korun, meziročně o 15,9 miliardy korun méně. Nad rámec poklesu provozního zisku působila zejména nově zavedená daň z neočekávaných zisků ve výši 60 procent. Představenstvo ČEZ schválilo návrh dividendy v rekordní výši 117 korun na akcii a stanovilo termín konání řádné valné hromady na 26. června v Praze.

video AKTUALIZOVÁNO: ČEZ hlásí rekordní zisk, loni kvůli válce vydělal přes 80 miliard Zprávy z firem Čistý zisk energetické skupiny ČEZ loni stoupl na 80,7 miliardy z předloňských 9,9 miliardy korun. Významný nárůst podle firmy reflektuje enormní růst cen v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, rekordní zisk z obchodování s komoditami na zahraničních trzích a vysokou provozní spolehlivost elektráren ČEZ. Provozní výnosy byly meziročně vyšší o 27 procent, dosáhly 288,5 miliardy korun. Výsledky hospodaření za rok 2022 okomentuje nejvyšší vedení ČEZ na tiskové konferenci, kterou odvysíláme v 10 hodin. ČTK, obi Přečíst článek

„Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí jsou v souladu s naším očekáváním a reflektují postupnou stabilizaci na energetických trzích. Představenstvo ČEZ schválilo návrh dividendy ve výši 117 korun na akcii. Návrh odpovídá výplatě 80 procentům dosaženého konsolidovaného zisku Skupiny ČEZ za rok 2022 očištěného o mimořádné vlivy, tudíž horní hranici platné dividendové politiky společnosti. Jde o historicky nejvyšší návrh,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Stát si přijde na 44 miliard

Mezi akcionáře by při schválení návrhu valnou hromadou bylo rozděleno téměř 63 miliard korun a pro majoritního akcionáře Českou republiku by to znamenalo příjem 44 miliard korun. S ohledem na mimořádná zdanění tržeb a zisků energetických firem předpokládáme, že Skupina ČEZ letos odvede českému státu na dividendách, daních z příjmů a odvodech z tržeb výroby více než 100 miliard korun, dodal Beneš.

ČEZ zlevňuje elektřinu i plyn. Nové ceny stanovil 510 korun pod vládními stropy Money Pokles cen energií na trzích opět rozhýbal nabídky tuzemských dodavatelů. Nové ceny pod vládou stanoveným cenovým limitem představil ČEZ, největší dodavatel energií v Česku. Nově společnost v průměru zlevňuje elektřinu o 350 korun za megawatthodinu a plyn o 300 korun. ČTK Přečíst článek

Nárůst tržních cen komodit v loňském roce negativně ovlivňuje hospodaření prodejních společností v oblasti prodeje komodit, protože meziročně extrémně vzrostly pořizovací ceny elektřiny i plynu. EBITDA společnosti ČEZ Prodej, která dodává elektřinu a plyn koncovým zákazníkům, především domácnostem, dosáhla za I. čtvrtletí ztráty 3,4 mld. korun.

Firma letos odvede státu dalších až 70 miliard

„Meziročně se ztráta zvýšila o 3,2 miliardy korun z důvodu významného vlivu dočasných sezónních faktorů a vyšších nákladů na nákupy pro pokrytí výkyvů spotřeby zákazníků," uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Naopak pozitivně se meziročně vyvíjelo hospodaření segmentu Prodej v oblasti energetických služeb a B2B segmentu, jehož EBITDA meziročně vzrostla o 1,8 miliardy korun.

„Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí reflektují mimořádná zdanění zavedená v loňském roce. Náklady na odvody z nadměrných tržeb výroby přesáhly deset miliard korun a daň z neočekávaných zisků činila devět miliard korun. Za celý rok 2023 očekáváme odvody z těchto mimořádných opatření ve výši 30 až 40 miliard korun. Navíc z titulu běžných daní z příjmů předpokládáme letos odvést českému státu dalších 26 až 30 miliard korun,“ řekl člen představenstva a ředitel divize finance Martin Novák.

Fiala zakročil. Energogiganti budou muset odkrýt, kolik si účtují Money Energetické firmy budou úřadům poskytovat širší data o skutečných cenách elektřiny a plynu než dosud. Statistiky by měly zahrnovat platby všech zákazníků. Uvedl to předseda vlády Petr Fiala (ODS) po jednání se zástupci tuzemských dodavatelů, Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a Českého statistického úřadu (ČSÚ). ČTK Přečíst článek