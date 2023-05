ČEZ chce využít nerozdělený zisk na investice do obnovitelných zdrojů a energetických služeb

Energetický gigant plánuje využít největší část peněz ze zbylého zisku, který nerozdělí akcionářům, na rozvoj obnovitelných zdrojů energie a na investice do energetických služeb (ESCO) v Česku i v zahraničí. Podpořit chce ČEZ také investice do distribuce nebo k vylepšení svého portfolia, řekl finanční ředitel skupiny Martin Novák.

ČEZ loni vykázal rekordní čistý zisk 80,7 miliardy korun, vedení společnosti z toho navrhlo vyplatit akcionářům v dividendách 80 procent. „Máme naplánované investice do rozvoje projektů v oblasti obnovitelných zdrojů, dále chystáme investice do ESCO firem, a to jak v České republice, tak na Slovensku, v Polsku, Německu nebo severní Itálii,” popsal Novák, kam chce firma primárně investovat.

Další část peněz z nerozděleného zisku by podle něj měla jít na investice do distribuce a vylepšení portfolia společnosti a další běžné programy.

Současná dividendová politika společnosti, kterou vedení firmy schválilo před rokem, počítá s výplatním pásmem 60 až 80 procent z dosaženého konsolidovaného zisku. Návrh představenstva pro letošní výplatu dividendy v rekordní výši 117 korun na akcii je tak na horní hranici tohoto pásma.

Vyplatit sto procent zisku už není možné

Podle Nováka jde o férový návrh, který má maximalizovat výplatu dividendy akcionářům, ale zároveň udržet podniku dostatek hotovosti pro případné budoucí výkyvy na energetickém trhu a plánované investice. Zároveň připomněl, že letošní dividenda bude násobkem částky z předchozích let.

V minulosti firma pracovala i s výplatním pásmem v poměru od 80 do 100 procent ze zisku, tento model opustila loni. Podle Nováka si ČEZ v předchozích letech mohl dovolit vyplácet akcionářům i plný zisk, protože na trhu nebylo mnoho projektů s pozitivní hodnotou pro skupinu. „Z dlouhodobého hlediska, pokud se má firma dál rozvíjet, to však nebylo udržitelné. V současnosti je projektů na stole velké množství. Vidíme nové příležitosti, potřebujeme investovat a nahrazovat staré zdroje. Proto je potřeba si část peněz ponechat pro další rozvoj,” dodal Novák.

O konečné výši vyplacené dividendy z loňského zisku rozhodne valná hromada společnosti, která se bude konat 26. června. V loňském roce stát, který je se 70procentním podílem majoritním vlastníkem, navrhl vyšší výplatu dividendy akcionářům. Dnes ovšem ministerstvo financí oznámilo, že letos nebude od energetické firmy chtít vyšší dividendu, než vedení společnosti navrhlo, a nebude tak na valné hromadě podávat protinávrh.

