Lukáš Kovanda: Zbavte se akcií ČEZ, radí svým klientům velké americké banky

Třetí největší americká banka Citigroup vydala novou prognózu vývoje ceny akcií české energetické společnosti ČEZ. V následujících dvanácti měsících by měly zlevnit z nynějších zhruba 1200 korun za akcii na 790 korun. Svým klientům proto doporučuje se akcií ČEZ zbavovat (viz graf agentury Bloomberg níže), upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Minulý týden přitom svoji podobně pesimistickou prognózu zveřejnila jiná významná americká banka, Morgan Stanley. Její analytici míní, že „do roka a do dne“ spadnou akcie ČEZ na 830 korun (viz tabulka níže). Zatímco tedy Američané nevěří akciím ČEZ, Češi ano; ale nestačí to.

Finanční profesionálové tak v souhrnu v nadcházející době čekají prudký propad akcií ČEZ. Jedná se přitom doslova o anomálii.

Zahraniční finanční instituce, zejména americké, v příštích dvanácti měsících očekávají citelný propad akcií ČEZ, zatímco ty české naopak vyhlíží další růst. zdroj: Bloomberg

Zmíněné nejnovější doporučení Citigroup totiž jen podtrhuje již tak dramatický rozdíl ve výhledu profesionálních analytiků na jedné straně a širokého trhu na straně druhé. Tento rozdíl je právě teď prakticky nejpropastnější minimálně od roku 2008 (viz graf níže).

Aktuální cena akcií ČEZ totiž překonává jejich cílovou cenu (čili konsensus odhadů profesionálních analytiků stran toho, kolik budou akcie stát za dvanáct měsíců) s takřka největším náskokem minimálně právě od roku 2008.

Názor zejména zahraničních finančních profesionálů se nyní rozchází s názorem trhu jako celku, tedy včetně nepříliš zkušených drobných investorů, skoro nejpropastněji v historii. Trh jako celek (žlutá křivka) je nyní ohledně akcií ČEZ naladěn dramaticky optimističtěji, než jaká jsou očekávání profesionálních analytiků (bílá křivka). zdroj: Bloomberg

Zpravidla je totiž tomu tak, a nejen v případě akcií ČEZ, ale i obecně, že profesionální analytici jsou optimističtější než trh. Optimismus totiž mají tak trochu „povinný“ a v popisu práce. Aby zejména drobné, často nepříliš zkušené investory přílišnou mrzutostí neodrazovali od investování a nepřipravovali tak své zaměstnavatele, třeba makléřské firmy či banky, o poplatky za obchodování.

Neobvyklý pesimismus profesionálů

O to pozoruhodnější je tedy nyní to, že profesionálové jsou o tolik pesimističtější než trh jako celek. Zejména ovšem profesionálové zahraničních, zejména právě amerických bank.

České banky a finanční domy jsou ohledně akcií ČEZ optimističtější. Ani „home bias“ tuzemských bank a finančních domů ale nestačí na to, aby vrátil obvyklý „optimism bias“ do celkového profesionálního hodnocení akcií ČEZ pro příštích dvanáct měsíců.

Kdo s koho?