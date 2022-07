Francouzi už vědí, Fiala se stále jen radí. Plán restrukturalizace ČEZ bude do roka

Vláda by měla do poloviny příštího roku připravit plán restrukturalizace státní energetické společnosti ČEZ. Agentuře Reuters to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podrobnosti ale neuvedl. V červnu ve svém televizním projevu sdělil, že stát chce mít v blízké budoucnosti pod kontrolu celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny. A zatímco se na tím vláda Petra Fialy stále radí, Francouzi hlásí, že do zestátnění energetického kolosu EDF skutečně jdou.

Reklama

Fiala již v květnu uvedl, že vláda uvažuje o restrukturalizaci ČEZ, přičemž jednou z možností je rozdělení firmy. Reuters řekl, že ve hře je stále několik scénářů. Ministři diskutují například o tom, že by se oddělila stará energetická aktiva ČEZ, jako jsou uhelné a jaderné elektrárny, od obnovitelných zdrojů energie. „To je určitě jedna z možností, ale ještě jsme se k tomu nedostali,” řekl agentuře premiér.

Francie znárodní EDF, akcie firmy letí vzhůru. Proč se ČEZ při podobném záměru propadl? Zprávy z firem Akcie francouzské energetické společnosti EDF rostou po zprávě, že stát za ně zaplatí osm až deset miliard eur (197 až 246 miliard korun). Jak je možné, že akcie ČEZ po oznámení stejného záměru klesly? ČTK, vku Přečíst článek

Stát by získáním elektráren mohl ovlivňovat ceny elektřiny. „Česká republika má určitou nevýhodu, protože máme velmi malý vliv na jakoukoli energetickou infrastrukturu. To se musí změnit,” podotkl Fiala. Stát je majoritním akcionářem ČEZ, přes ministerstvo financí drží zhruba 70 procent akcií.

Francouzi jsou napřed

Francouzská vláda už minulý týden oznámila, že se chystá převzít energetického giganta EDF pod plnou státní kontrolu. Za nákup zbylého 16procentního podílu, který ještě stát nevlastní, zaplatí podle zdrojů agentury Reuters osm až deset miliard eur (197 až 246 miliard korun). A zatímco vláda Petra Fialy nemá zatím jasný plán restrukturalizace ČEZ, Francouzi chtějí podle zdrojů agentury Reuters dokončit výkup akcií od stávajících investorů ještě do konce tohoto roku.

Další zdražování. Od září zvedne ceny energií i E.ON Zprávy z firem Od září zvedne ceny energií také společnost E.ON. Stálí zákazníci od září letošního roku zaplatí zhruba o 15 procent více z celkové ceny, kterou za elektřinu doteď platili. U plynu je nárůst o 50 procent z celkové ceny. Zdražení se nedotkne zákazníků s platnou fixovanou cenou. Energie zdražují také další dodavatelé, například ČEZ nebo PRE. Zlaťák Přečíst článek

Reklama

Podle menšinového akcionáře ČEZ Michala Šnobra jsou fakticky jen dvě možnosti restrukturalizace ČEZ. „Ta první, jednodušší a rychlejší je ovládnout celý stávající ČEZ. Bohužel by to také chtělo velikou politickou odvahu, a to pochybuji nejvíce. Mělo by jít o zvýšení podílu státu ze současných 70 procent až na cílových 100 procent. Cest, které k tomu vedou je ale opět několik. Jsou rychlejší, levnější, dražší a pomalejší,” řekl v nedávném rozhovoru pro Newstream Šnobr.

Celková částka potřebná k této operaci, by se mohla pohybovat i kolem 250 miliard korun. V každém případě by ale rozhodně nemuselo a nemělo jít jen o výdaje státu. Tato cesta jde podle Šnobra zvládnout za výrazného přispění cash flow ČEZ, který na to nyní má a bude mít (v době vysokých cen elektřiny). Státní rozpočet by to zatížilo finančně jen částečně, třeba z jedné třetiny, míní.

Stoprocentně ovládnout ČEZ chce velkou politickou odvahu a čtvrt bilionu, říká menšinový akcionář Šnobr Názory Energetický gigant ČEZ se v poslední době dostal do centra zájmu nejen kvůli stále stoupajícím cenám energie, ale také kvůli plánu premiéra Petra Fialy (ODS) dostat energetické zdroje a výrobu elektřiny pod kontrolu státu. Přeloženo: dostat i zbylý 30procentní podíl v ČEZ do rukou státu. Zájem vzbuzuje i výše dividendy za loňský rok – ČEZ navrhl 44 korun na akcii, vláda chce 48 korun. „Fakticky si tak ČEZ půjčil od akcionářů peníze na tři měsíce za 36procentní roční úrok,“ říká minoritní akcionář firmy a investor Michal Šnobr. Dušan Kütner Přečíst článek

Čistý zisk ČEZ v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostl meziročně o 218 procent na 26,7 miliardy korun. Důvodem růstu je mimo jiné enormní růst cen komodit na velkoobchodních trzích a rekordní zisk z obchodování s komoditami na západoevropských trzích.

Ve hře je mimořádná daň

Vláda dále diskutuje o zavedení mimořádné daně z neočekávaného zisku pro firmy, která by pomohla lidem při současném vysokém nárůstu cen energií. Někteří představitelé vládní koalice již dříve uvedli, že by se zdanily zisky, na kterých například energetické firmy nemají zásluhu svou iniciativou nebo inovacemi. Cena energií stoupá mimo jiné kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

Po vzoru Německa. Stát pomůže ČEZ úvěrem ve výši desítek miliard korun Money Stát půjčí energetické společnosti ČEZ prostřednictvím ministerstva financí až tři miliardy EUR (více než 74 miliard korun) ke zvýšení likvidity. Peníze budou určené pro ručení na energetické burze, když zálohy skládané na burzách dosahují rekordních výší kvůli vysokým cenám energií, řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Skládání záloh požaduje burza jako ochranu pro obchodníky s elektřinou. ČTK Přečíst článek

Fiala uvedl, že sektorovou daň jako takovou kabinet zavádět nechce. Situace je ale podle něj mimořádná. „Takže je možné uvažovat o tom, jak alespoň částečně zdanit dočasně neočekávané zisky a použít to na solidaritu s těmi, kteří se nečekaně dostali do problémů,” sdělil Reuters.

ČEZ z loňského zisku vyplatí akcionářům dividendu 48 korun za akcii před zdaněním. Na konci června o tom rozhodla valná hromada společnosti. Prošel tak protinávrh ministerstva financí, které společně s vyšší dividendou navrhovalo také posunout výplatní termín o tři měsíce na 1. listopadu. Představenstvo ČEZ navrhovalo dividendu 44 korun za akcii. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) již dříve uvedl, že stát použije vyšší příjem z dividendy ke kompenzaci vysokých cen elektřiny.

Dalibor Martínek: Blíží se největší krize za třicet let. Vláda není slyšet. Možná už má prázdniny Názory Ministr Jurečka je lidový, prostě co ho napadne, to řekne. Teď ho napadly vyšší daně pro bohaté. Že je to blbost mu řekli už kolegové z vlády, za uši mu pak dali za takový nápad veřejně se vyjadřující ekonomové. Dalibor Martínek Přečíst článek