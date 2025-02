Dalibor Martínek: Byty prohrají vládě volby

Česká národní banka očekávaně snížila základní úrokovou sazbu ze čtyř na 3,75 procenta. Finance budou pro investory dostupnější. A to i pro investory do bydlení. V prosinci byla průměrná sazba hypotéky podle bankovní asociace 4,8 procenta. To číslo by mohlo jít níže.

Vypadá to na dobré časy pro investice do nemovitostí.

Jenže, je tu jeden háček. Zatímco úroky z půjček klesají, a tím i měsíční splátka, a lidé mohou mít pocit, že je financování bydlení dostupnější, ceny nemovitostí rostou. V loňském roce se zvedly ceny nového bydlení podle průzkumu triumvirátu developerských firem Central Group, Skanska a Trigema o sedm procent. Jde o tři developery z desítky českých největších.

Podle jejich analýzy porostou ceny nového bydlení letos o pět až deset procent. Takže nakonec nebude ta sleva na půjčce zadarmo.

Hlad po vlastním bydlení neustává

S cenami nového bydlení se vezou i ceny na secondhandu. Když majitel staršího bytu vidí, jak ceny frčí nahoru, chce také kus masa. A s tím souvisí samozřejmě ceny nájmů, ke kterému se lidé, kteří nemají 163 tisíc korun za metr nového minibytu, uchylují. V nájmech se letos čeká ještě rychlejší růst.

Ale ta zpráva má pořád víc rozměrů. Podle České bankovní asociace poskytly banky a stavební spořitelny za rok 2024 úvěry v hodnotě 228 miliard korun. Což je meziroční růst o 83 procent. To je krásný růst, kdo to má. Banky jistě vytěží psychologický aspekt snižování sazeb. Letos se čeká ještě lepší rok z hlediska objemu poskytnutých hypoték, a snižování úrokových sazeb tomu nahrává. Lidé si z neznámého důvodu myslí, že když je nižší sazba hypotéky, tak je i drahé bydlení levné. To mají developeři rádi.

Developeři prodali v Praze v loňském roce 7200 bytů, což byl druhý nejlepší výsledek za posledních patnáct let. Letos se čeká ještě vyšší číslo, protože některé projekty jsou ještě rozestavěné a hlad po vlastním bydlení nevychládl. Nižší sazby hypoték tento apetit živí. Letošní rok bude rekordní z hlediska počtu prodaných bytů. Samozřejmě, za vyšší ceny.

Stát zanedbal bytovou politiku

Dalším rozměrem je neschopnost Česka stavět nové byty. Byl tady ministr Ivan Bartoš, který tři roky kutil digitalizaci stavebního řízení. Nepovedla se. Bartoš už není, ale není ani ta digitalizace. Další úzké hrdlo ve výstavbě bytů.

Podle dat ČSÚ bylo loni v Praze povoleno celkem 8 191 bytů. To je sice meziroční nárůst o velmi slušných 43 procent, který je však daný nízkou srovnávací základnou roku 2023. „Podstatnější je, že se ani loni nepodařilo prolomit 10tisícovou hranici, udávající minimální počet bytů, které hlavní město pro svůj rozvoj každoročně potřebuje,“ uvádí analýza společnosti Central Group Dušana Kunovského. Nelze přehlédnout, že developeři si touto rétorikou hřejí polívku pro zdražování bytů. Je to logické. Ale v zásadě mají pravdu. Stát bytovou politiku hanebně zanedbal.

Jestliže chce nyní premiér Fiala rozdat sedm miliard na výstavbu nájemních bytů, a nyní se pochlubil na tiskové konferenci výsledkem svého plánu, že o finanční podporu na výstavbu cenově dostupného nájemného bydlení si zažádalo 92 projektů a mělo by vzniknout 1500 nájemních bytů, tak je to evidentně z hlediska celkových potřeb trhu marginálie. Nehledě na fakt, že tyto byty, pokud vzniknou, tak to bude za několik let, až si projekty projdou nefunkčním kolečkem schvalování. Ve výsledku trh nebude saturován, a ceny bytů i nájmů dál porostou.

Věční vítězové? Developeři

Jediným úkolem vlády by mělo být odblokovat stavební řízení. Což ovšem tato vláda odložila na rok 2028. Kvůli nedostupnosti bydlení prohraje volby.

Je zajímavou okolností, že bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok zvyšoval úrokové sazby až na sedm procent i z důvodu, že se mu zdál český realitní trh přehřátý. Ceny za bydlení rostly, byty nerostly, a developeři měli maržové eldorádo. To se na dva roky, v souhře s covidem zastavilo. Účastníci trhu hořekovali nad „zmrazením“. Dva roky čekali na „odloženou poptávku“. Vzhledem k faktu, že Češi mají na účtech nastřádáno přes tři biliony korun, dá se tato poptávka letos očekávat.

Možná trh potřeboval před třemi lety cenově trochu zchladit. Ne ve výstavbě, ta měla růst. Chtělo to změny v legislativě, urychlení procesů. To jde za Babišem, za Bartošem. Ale lidé chtějí bydlet, investovat do nemovitostí. Teď se spouští hráz mírně levnějšího financování, což je pro stagnující ekonomiku jistě dobře. Vítězové budou opět developeři.