Češi dražší hypotéky zvládli. Někde pomáhají celé rodiny

Doba vysokých úrokových sazeb a inflace zkomplikovala v sektoru nemovitostí všechno - od výstavby přes nájmy po financování. Přesto české domácnosti zvládly drahé hypotéky lépe, než se čekalo, shodly se osobnosti odvětví na setkání Realitního Clubu pořádaného newstream.cz, které se konalo v hotelu Falkensteiner.

Loňský rok byl z pohledu developerů, stavařů, obchodníků s realitami a financiérů slabý. Podle Josefa Kupce z KPMG se loni odehrálo nejméně transakcí za dekádu, protože představy prodávajících a kupujících se nepotkávaly. „Ceny nemovitostí propadly o jednotky procent, což ale bylo dáno tím, že se dostaly na trh specifické projekty s mnoha byty,“ uvedl a dodal, že už dochází k mírnému oživení primárního trhu - přibylo novostaveb, co se dají koupit.

Sekundární trh, tedy starší byty, podle něj přinesl překvapení. „Překvapilo mě, jak se české domácnosti popasovaly s nárůstem inflace a sazeb a vypořádaly se s nárůstem splátky. Čekalo se, že budou nuceny nemovitosti prodávat a trh zažije výraznější zlevněn, což se nestalo. Je to důkaz, že Češi mají rezervy a že je pro ně vlastnictví bydlení důležité, že si asi dokážou odepřít jiné věci,“ říká Kupec.

Poslankyně ANO a exministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová souhlasí, že české rodiny jsou odolné. „U splátek funguje mezigenerační solidarita. Znám případy, kdy se na ně skládají celé rodiny,“ uvedla politička. Na Západě je podle ní běžné, že se mladým rodinám dostává v prvních letech splácení nějaké formy veřejné podpory. „Jenže v Česku je veřejná podpora bydlení velký problém,“ poznamenala.

Podle odborníků z diskuse v Realitním Clubu ovšem vysoké úroky stále brání silnějšímu oživení trhu, ačkoli již došlo k prvnímu mírnému snížení sazeb Českou národní bankou (ČNB).

Zbytečná blbá nálada

Kamil Jeřábek, generální ředitel Wienebergeru, řekl, že sektor stavebních materiálů přímo koreluje s výstavbou. Loni poklesla stavební výroba, takže to pocítili i výrobci. „Jestliže je nejistota ve světě, do toho nejistota v podobě vysoké splátky na bydlení, to už je velká brzda. Pokles sazeb by pomohl,“ zmínil.

„Nádechy trhu odpovídají čtvrtprocentním bodům, co ČNB ohledně snižování avizuje. Za nás je to pořád málo. Obava lidí z vysokých splátek emočně brzdí ekonomiku. Je tu silný psychologický a sociologický vliv, byla pandemie, je válka na Ukrajině i ostatní konflikty. I nájemní trh je prázdný, není kde brát, to celkové atmosféře nepřidává. Společnost je v negativní náladě, ale mám dojem, že si to trochu děláme sami sobě navzájem,“ uvedl Jiří Ochetz z představenstva J&T Real Estate.

„Snižování sazeb bude mít bezesporu vliv na oživení trhu. Když člověk překlene dva tři roky vyšší sazby, dá se čekat, že hypotéky zase zlevní," uvedla k tomu Rita Šafránková z Trinity Bank.

Vít Soural z Flatzone uvedl, že uplynulé dva roky byly špatné z hlediska poptávky. „Developeři odkládali kvůli tomu prodeje, mají v zásobě byty a pokud se poptávka oživí, na trh je dají,“ uvedl. Upozornil, že byty se v poslední době extrémně zmenšily - mezi lety 2016 a dneškem o dvacet procent. „Průměrná výměra nového bytu je 57 metrů čtverečních,“ řekl.

Jan Kasl, předseda České komory architektů a šéf JK Architekti, uvedl, že stále se staví málo bytů, hlavně v Praze. „Jedno procento ročně je čistá obnova bytového fondu, což znamená, že by se mělo stavět 10 tisíc bytů,“ uvedl Kasl. Podle něj by mělo být na trhu volných deset procent dostupných bytů, aby byl funkční trh s nájemním bydlením a lidé se v nich mohli točit.

I ajťáci se vrátí do práce

Specifická situace nastala také v komerčních realitách.

Milan Kilik z iO Partners uvedl, že i letošní rok bude z hlediska výstavby kancelářských ploch pod dlouhodobým průměrem. „Čekáme růst nájmů u komerčních nemovitostí v dobrých lokalitách, protože bude nedostatek kancelářských ploch,“ uvedl.

Stagnace nebo pokles nájmů může nastat tam, kde si nájemci uzamkli ceny v dlouhodobých smlouvách. Václav Kinský z REICO Investiční společnosti České spořitelny dodal, že pozitivní je situace u retailových ploch. „Maloobchod stále jede, obsazenost obchodních center je solidní. Kancelářím zase pomůže, že lidé se nich vrací, to platí i v sektorech jako IT,“ řekl.

Roman Latuske ze ZDR Investments, která investuje především do regionálních maloobchodních parků, uvedl, že jeho odvětví se loni dařilo. Korunové sazby se jej moc nedotkly. „Pro sazby v komerčních nemovitostech není ČNB relevantní, smlouvy se uzavírají výhradně v eurech. Indexace nájemného byla také v eurech, takže inflace tam byla nižší,“ uvedl.

Co se týče struktury kupců, Pavel Čermák z poradenské firmy Grinity zaznamenal obrovský propad poptávky ze strany zahraničních investorů. Ti jdou do Polska, Maďarska, na Slovensko. „Je to krátkodobě špatná zpráva, ale zaceluje se to růstem aktivity domácích investičních fondů,“ říká Čermák.

